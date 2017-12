Em Segredo e a violência contra a mulher Histórias de violência contra mulheres contam-se aos milhões. Na maioria das vezes, essas pequenas tragédias do cotidiano permanecem secretas, mas existem mulheres que levantam o véu do silêncio e contam ao mundo histórias de arrepiar. No ano passado, o vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim foi o filme da Croácia Em Segredo, de Jasmilla Zbanic, sobre uma mulher que cria a filha sozinha em Sarajevo. Ela diz à garota que é filha de um herói que morreu em combate, mas a verdade vem à tona. Em Segredo passa hoje às 22 horas no Telecine Cult. Trata do estupro na guerra. As cenas de terapia são tão verdadeiras que você vai ficar em dúvida se aquilo não é jogo de cena, como no grande filme de Eduardo Coutinho em cartaz nos cinemas.