Em relíquias, a história do Afeganistão

Na entrada do Museu Nacional do Afeganistão, em Cabul, está escrito: "Uma nação pode manter-se viva quando sua cultura e história se mantêm vivas." Lembrando quanto isso é fundamental para um país estraçalhado pela guerra, 228 relíquias que traçam mais de 2.000 anos das origens afegãs estão hoje a dez mil quilômetros de distância daquele pequeno museu. Como peregrinas num apelo para que suas raízes não sejam dizimadas, elas estão em Nova York, reunidas na exposição itinerante Afghanistan: Hidden Treasures from the National Museum, Kabul, que o Metropolitan Museum exibe até 20 de setembro. Bombardeios e saques são o cotidiano dos afegãos há três décadas e grande parte do mundo vê aquele povo da Ásia como encarnação do terrorismo escudado em fanatismo religioso. Ao expor as origens de sua cultura milenar brotada no centro da Rota da Seda, os afegãos mostram o que a guerra está apagando: uma cultura que absorveu o melhor do seu contato com vizinhos ou invasores. Nesse tesouro há esculturas de marfim semelhantes à arte indiana, recipientes de vidro iguais aos que eram criados pelos romanos da antiguidade, detalhes de arquitetura aprendidos com macedônios e gregos vindos com Alexandre Magno, lacas trazidas da China, joias e ornamentos de tribos nômades que vagavam pelas montanhas e vales do Cáucaso no primeiro século da era cristã. Ele só sobreviveu às bombas russas e à destruição regida pelos talebãs graças ao patriotismo de um grupo de funcionários públicos mal pagos que poderiam ter feito fortuna só com algumas de suas peças. Em 1988, aqueles homens guardaram as obras em cofres bancários trancados com uma série de chaves diferentes e escondidos no subsolo do palácio presidencial. Cada guardião ficou com uma chave e todos mantiveram em segredo o que haviam feito. Os guardiães desapareceram no vácuo dos conflitos e os cofres só foram redescobertos em 2003, dois anos depois de os americanos e seus aliados invadirem o Afeganistão. A pedido do governo afegão, a National Geographic Society, instituição científica e educacional americana, participou do inventário do conteúdo dos cofres e organizou a exposição. O tesouro escondido pelos afegãos viajou dois anos pela Europa e chegou aos Estados Unidos no ano passado, onde foi exibido em Washington, São Francisco e Houston antes de chegar a Nova York, onde termina sua passagem pelo país. IDADE DO BRONZE A mostra é formada por coleções vindas de quatro sítios arqueológicos da região norte do Afeganistão, descobertos entre a década de 1940 e até pouco antes de a Rússia ter invadido o país. A importância dessa região é notada nas peças de ouro descobertas em 1966 por agricultores de Tepe Fullol. São as primeiras provas de ter existido ali, mais de 4.000 anos atrás, uma civilização da Idade do Bronze, cidades e assentamentos agrícolas tão ricos quanto os da Mesopotâmia, com a qual seus habitantes mantinham contato apesar da distância de mais de 2.000 quilômetros de montanhas e desertos. Para arqueólogos que tiveram oportunidade de estudar essas raridades, a interação entre aqueles povos é vista em desenhos como o do touro com rosto humano e barbudo no fragmento de uma tigela de ouro, de inspiração mesopotâmica. Os objetos encontrados em Tepe Fullol são sinais de que ali viveu uma elite que enriqueceu com o comércio de materiais preciosos como ouro, prata, cobre e, principalmente, lápis-lazúli. A simbiose de culturas, paralela às invasões enfrentadas pelo país há milênios, está no helenismo das colunas, bustos, placas e até instrumentos científicos encontrados na cidade de Aï Khanum, descoberta por acaso pelo próprio rei afegão Zahir Shah durante uma caçada, em 1961, e depois escavada por arqueólogos franceses. Fundada por um dos sucessores de Alexandre cerca de 300 anos antes da era cristã, Aï Khanum é uma verdadeira cidade grega, com um teatro e um ginásio característicos, construída na fronteira norte do Afeganistão. Bagram, a pouco mais de 50 quilômetros ao norte de Cabul e conhecida hoje por ter a principal base aérea das forças americanas que ocupam o Afeganistão, também abriga o sítio arqueológico mais perfeito sobre a importância do país como o grande centro da Rota da Seda. Há quase 80 anos, arqueólogos franceses encontraram naquela cidade, conhecida como Alexandria do Cáucaso, uma construção com dois cômodos vedados e praticamente intactos por 20 séculos. O dono, provavelmente um comerciante rico, guardou ali vidros egípcios e romanos, marfins da Índia, produtos chineses e siberianos, fechou as duas salas e nunca mais voltou. O depósito é mais ou menos reconstituído em duas galerias da exposição. As pequenas e detalhadas esculturas de marfim incluem figuras de animais fantásticos da tradição indiana, como o makara, que simboliza os poderes da água. Os cálices esmaltados descobertos em Bagram são os melhores exemplares do trabalho em vidro produzido na antiguidade, antes conhecido apenas por pedaços encontrados em sítios arqueológicos do império romano. A quarta e última coleção reúne peças encontradas em seis tumbas de antigos povos nômades descobertas em Tillya Tepe. São praticamente os últimos achados arqueológicos do país, feitos por arqueólogos russos entre 1977 e 1978, pouco antes de o Afeganistão ser invadido pelo exército russo. Ali foram contadas 21 mil peças de ouro com símbolos e estilos artísticos originados na Grécia, na China, na Sibéria e em Roma - mas feitas com matéria-prima local e por artesãos locais. Braceletes de ouro e turquesa, uma coroa de ouro engenhosamente dobrável, adagas com cabo de ouro e milhares de outras peças saídas da necrópole de Tillya Tepe são pura arte afegã. Numa das paredes da última galeria da exposição no Metropolitan está escrita a mesma frase vista sobre a porta de entrada do museu de Cabul. "As peças de ouro são um símbolo do meu país: um passado brilhante coberto pelas cinzas da guerra e da omissão", comparou o embaixador do Afeganistão nos Estados Unidos, Said Tayeb Jawad, na abertura da exposição no Metropolitan. O diplomata também vê um significado simbólico na exibição desses tesouros em Nova York, lembrando que as mesmas forças de um islamismo deturpado que destruíram as torres gêmeas do World Trade Center, em setembro de 2001, seis meses antes haviam destruído os budas gêmeos esculpidos nas rochas do Vale de Bamiyan, a 240 quilômetros de Cabul. Ao exibir seus tesouros para os americanos, os afegãos, segundo o embaixador, reafirmam que "não se pode destruir história, identidade, determinação e coragem de um povo por atos de sabotagem e terrorismo".