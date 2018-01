Em Portillo, com esquiadores olímpicos

A mais antiga estação de esqui da América do Sul - o hotel foi inaugurado em 1949, mas há notícias de pessoas esquiando por lá em 1887 - é também a queridinha dos que entendem do assunto. É em Portillo que esquiadores olímpicos de países como Áustria e Estados Unidos vêm treinar todos os anos. Para os turistas ávidos para deslizar pelas pistas um aviso: está tudo pronto, embora a temporada comece oficialmente em 21 de junho e vá até 4 de outubro. A grande novidade é a inauguração do ski-lift El Caracará, do tipo vaivém. Ele fica ao lado da dificílima pista Roca Jack, onde se quebrou o recorde mundial de 200 quilômetros por hora em 1978. Distante 160 quilômetros de Santiago, o complexo de Portillo fica a 2.880 metros de altitude e à beira da belíssima Laguna del Inca. Lá, até o descanso é mais relaxante, pois o Hotel Portillo é cercado por montanhas - entre elas o poderoso Aconcágua - que chegam a 4.500 metros de altura. Além do Hotel Portillo, o complexo é formado pelos anexos Octogon Lodge e Inca Lodge, com 155 quartos e capacidade para 450 pessoas. São 35 pistas de esqui. A maior delas tem nada menos do que 2.456 metros de extensão. Para alcançá-las, 13 teleféricos em 500 hectares. Aos estreantes na arte de esquiar nada de timidez. Além de uma escola de esqui e snowboard, a estação oferece pistas de dificuldades baixa a moderada e níveis avançado e profissional. Por falar em profissional, eles têm acesso a áreas remotas onde só se chega de helicóptero. E quando o tempo permite. Quando deixar as montanhas de neve, siga para um mergulho quentinho na piscina ou na jacuzzi, de onde se aprecia a vista da Cordilheira dos Andes. E se quiser manter o clima ainda há à disposição sauna e massagem. Para as crianças, um ginásio, quadra poliesportiva e parede de escalada. E, antes de dormir, vale parar no bar do hotel para um drinque com direito a música ao vivo. PROMOÇÃO Os organizadores prometem eventos temáticos nesta temporada. De 12 de julho a 2 de agosto, será comemorada a Family Week. Enquanto a garotada se ocupa com as intensas atividades, os pais aproveitam para descansar. De 2 a 9 de agosto e de 30 de agosto a 6 de setembro, será realizada a VII Semana do Vinho. Já que o país também é conhecido pela qualidade de seus produtos, o complexo abre as portas para os representantes das melhores vinícolas apresentarem palestras seguidas de degustação. Já no período de 23 a 30 de agosto ocorrerá o Festival de Cine de Montanha de Telluride, com exibições de filmes de aventura e sobre meio ambiente. E a programação não pára por aí: vai ter leilão de arte, competição de escalada no gelo, o Portillo Ice Festival (um jantar enogastronômico com um enólogo francês), desfiles de moda e até campeonato de Rugby X-treme. Com tantas opções de lazer fica fácil entender o aumento do número de brasileiros em Portillo. Nos últimos dois anos o crescimento foi de 30%. A expectativa é que nesta temporada o Brasil seja o mercado número 1 do resort, seguido de Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá e Peru. Há mais de oito anos o Brasil não ocupava a liderança em Portillo. Informações sobre o complexo estão disponíveis no site www.skiportillo.com. Lá, você pode conferir a previsão do tempo, da neve, realizar pré-check-in e obter começar a sonhar. ESTRUTURA Altitude base: 2.880 metros Número de pistas: 35 Meios de elevação: 13 Máquina de neve: sim Snowboard: sim Heliski: sim