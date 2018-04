Em Poe, Edgar, as facilidades desmontam o estilo do escritor

Certas experiências no território da arte nos empurram, a contragosto, para fora da reflexão estética. Poe, Edgar, espetáculo criado por um grupo que só pode tê-lo concebido por amor à literatura de um modo geral e por admirar, de modo particular, o autor a que se refere o título, consegue, apesar disso, duvidar do homenageado, desmontando no palco parte das narrativas e poemas mais célebres de Poe. Para quem se dirige ao teatro atraído pelas promessas de uma trama de signos que, por escolha, difere da literatura, a encenação é em larga medida subserviente ao velho hábito de fazer prevalecer o texto sobre todos os outros elementos de composição da cena. Outros, que desejariam rememorar ou contemplar sob outro ângulo os contos e poemas de uma estrela de primeira grandeza da literatura em língua inglesa, terão que se confrontar com traduções e adaptações que estilhaçam a continuidade das narrativas e dos poemas, ao mesmo tempo em que simplificam até empobrecer o vocabulário e a sintaxe dos originais. O modo como o espetáculo se distancia do seu ponto de referência é, talvez, elucidativo de um diálogo viciado entre duas linguagens artísticas. Embora estimado ao mais alto grau e continuamente invocado pelos mais sapientes estudiosos da arte literária (os franceses, entes de todos, abriram-lhe as portas dos Campos Elísios), Poe foi, na segunda metade do século 19 e durante todo o século 20, contista de antologias literárias e poeta muito lido e apreciado por um público não especializado. A eufonia da versificação rigorosa e a riqueza das imagens associadas às narrativas foram então, e são até hoje, análogas e assimiláveis por sucessivos movimentos da cultura moderna. Não é preciso, portanto, que sejamos apresentados ao aspecto fantástico e à temática recorrente do emparedamento por meio de uma "contação de causo" pretensamente íntima, versada em um português simplório e de uso diário como faz esta encenação da Cia. O Grito. Todo o trabalho estilístico que, na produção altamente codificada de Poe, distancia o leitor da percepção consciente para introduzi-lo na irracionalidade da vida psíquica, se desvanece durante este introito em que o teatro, por não confiar na inteligibilidade do texto, facilita o ingresso ao sugerir uma falsa camaradagem entre a experiência ficcional e o cotidiano. Outro procedimento deste espetáculo é, na verdade, o inverso da facilitação. Talvez em razão de uma marca geracional que instiga a arte a exibir as entranhas da composição, os contos selecionados pelo grupo são apropriados por personagens-atores que trabalham sobre fragmentos, refletem sobre o modo de alinhavar e interpretar as histórias e, de um modo geral, fazem desaparecer a voz do narrador. Na ficção de Poe, assim como na de outros autores do período romântico, é a perspectiva do sujeito que imprime aos acontecimentos narrados a tonalidade exaltada da hipersensibilidade. Se as narrativas são partilhadas por diferentes vozes e interrompidas para associar-se a reflexões dos autores, o sentido unitário se esfacela. Transformado em diálogo entre diretor e intérprete, por exemplo, o conto O Retrato Oval perde junto com a forma o sentido. É a passividade amorosa do modelo que permite ao artista do conto aprisionar a vida na arte. Seu silêncio é, neste caso, um elemento de composição muito importante. Para obter em cena efeito semelhante, seria preciso arquitetar, entre outras coisas, uma situação com densidade análoga à do casal enclausurado durante a pintura do retrato. Enfim, misturando histórias, interrompendo encadeamentos e intercalando comentários aos episódios, segundo a tendência do teatro épico que desdenha o ilusionismo, o espetáculo sacrifica também uma forma de envolvimento sensorial e estético que é, na literatura de Edgar Allan Poe, um efeito calculado. Por alguma razão misteriosa, a equipe de Poe, Edgar adota o velho método crítico que supõe entre o artista e a obra uma relação de causalidade. Ainda neste espetáculo, que flerta com vários recursos contemporâneos como a autoria coletiva, a metalinguagem e a fragmentação da narrativas e personagens, perde-se tempo relatando a pobreza do artista e a desolação de uma vida doentia e solitária. Vida duríssima, rematada com chave de ouro pelo poema Alone. Entretanto, é preciso convir, outros sofredores não extraíram das mesmas dores coisa alguma.