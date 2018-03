Em Paraty CONFERÊNCIA: David Arrigucci Jr., autor de ensaios fundamentais sobre Manuel Bandeira, abre o ciclo de debates em Paraty. Tenda dos Autores/Flip, quarta, 19 horas. EVOCAÇÃO DE UM POETA: A influência de Bandeira reúne três nomes da nova poesia (Heitor Ferraz, Eucanaã Ferraz e Angélica Freitas), que discutem sua atualidade. Tenda dos Autores/Flip, sexta, 10 horas. ANTOLOGIA PESSOAL: Amigo e correspondente de Bandeira, o professor Edson Nery da Fonseca relembra os anos de convivência com o poeta no Rio e Pernambuco. Ex-aluno de Bandeira, Zuenir Ventura rememora os tempos de aprendizado. Tenda dos Autores/Flip, domingo, dia 5, 16h15. BANDEIRA NAS ONDAS DO RÁDIO: Programa de rádio digital Lettera Libris realiza leitura dramatizada de poemas. Casa de Cultura/Flip, quinta, 15h10. NOS PASSOS DE BANDEIRA: Guiomar de Grammont, coordenadora do Fórum das Letras de Ouro Preto, faz uma releitura do Guia de Ouro Preto, de Bandeira. O Café/Off-Flip, quinta, 16h45. PROFUNDAMENTE BANDEIRA: O tema da infância em Bandeira a partir da leitura do poema Profundamente, por Antonio Carlos Secchin. O Café/Off-Flip, sexta, 15h30. PALESTRA: Mário Hélio (coordenador literário da Fliporto), Antônio Campos (escritor) e Cida Pedrosa (poetisa e editora do site Interpoética) discutem a obra de Bandeira. O Café/Off-Flip, sexta, 16 horas.