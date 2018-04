Em Nova York, 19 filmes brasileiros

O verão é a grande temporada de cinema brasileiro em Nova York. Este ano ela começou com 12 filmes exibidos em julho na 5ª edição do Première Brazil, realizado pelo MoMA, e continua este mês com mais 19 títulos, um no circuito normal e 18 na mostra do 5º Brazilian Film Festival of New York. O festival, promovido pela empresa brasileira de produções Inffinito, tem novo patrocinador e nome: Cine Fest Petrobras Brasil. A agenda cinematográfica brasileira de agosto começou sábado, no Museum of the Moving Image, com a pré-estréia de Manda Bala (Send a Bullet), documentário que em janeiro levou o Grande Prêmio do Júri do Sundance Film Festival. Manda Bala entra em cartaz na cidade dia 17, no Angelika Film Center, no Soho. No museu, a exibição será completada por uma discussão sobre o trabalho com seu diretor, Jason Kohn, e o produtor Jared Ian Goldman. Manda Bala relaciona a corrupção e a violência no País, exemplificadas nas histórias de um político que desvia verbas públicas, um seqüestrador e um cirurgião plástico que reconstitui orelhas de reféns. Kohn, americano filho de brasileira criada nos EUA e de um argentino que vive em São Paulo, diz que seu filme não é especificamente sobre o Brasil "porque esses crimes acontecem em todo o mundo". Ontem, o Cine Fest Petrobras Brasil começou com o longa de Sérgio Rezende Zuzu Angel, cinebiografia da estilista brasileira que teve o filho mais velho, Stuart Angel Jones, morto pela ditadura militar nos anos 70 e que também morreu num estranho acidente. O filme será exibido no começo da noite e ao ar livre, no Central Park, logo depois da apresentação do AfroReggae. O grupo musical carioca é uma das atrações do SummerStage, programa criado em 1986 pela City Parks Foundation que promove shows gratuitos no parque no verão. A partir de hoje, o festival ocupa as duas salas do Tribeca Cinemas, onde serão exibidos 15 filmes produzidos de 2005 para cá. Entre eles estão documentários como Oscar Niemeyer - A Vida É um Sopro, de Fabiano Maciel, além de dramas e comédias como O Maior Amor do Mundo, de Cacá Diegues, e Caixa Doi$, de Bruno Barreto. Os filmes concorrem ao troféu Lente de Cristal, concedido ao melhor na opinião do público. Fora dessa competição, o festival exibe O Assalto ao Trem Pagador, de 62, um dos filmes mais importantes de Roberto Farias. O diretor, que está completando 50 anos de profissão, vai ser homenageado na sede da ONU, onde também será exibido o documentário de Cacá Diegues e Rafael Dragaud Nenhum Motivo Explica a Guerra. Com o mesmo título do segundo CD do AfroReggae, o filme conta a história do grupo e das pessoas ligadas ao projeto desenvolvido por ele na favela carioca de Vigário Geral. A música brasileira marca também o encerramento do festival, com um tributo à cantora Vanessa da Mata na noite do dia 12, no New School?s Tishman Auditorium.