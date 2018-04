Em Magnólia,Tom Cruise no centro da destruição da família O talento do diretor Paul Thomas Anderson já foi notado em Boogie Nights - Prazer sem Limites, filme em que traçou um exuberante painel dos anos 1970 a partir da indústria da pornografia. O longa, aliás, reabilitou a carreira já combalida de Burt Reynolds que, justamente naquela década, reinou absoluto. Anderson voltaria a temas pouco recorrentes em Magnólia, que o canal A&E exibe às 22 horas. Agora, são 30 personagens que habitam o Vale de São Fernando, na Califórnia. São pessoas neuróticas, autodestrutivas e jamais conseguem esconder seu estresse. Tom Cruise está no cruzamento de todas as histórias, como o sujeito que ensina homens inseguros a enfrentar o que, para eles, é a ameaça feminina. Desta maneira, o diretor prossegue com a discussão da falocracia de Boogie Nights. E apresenta uma visão apocalíptica da família, concluindo numa chuva de sapos cujo significado está aberto à interpretação do público. Se Burt Reynolds voltou à cena no filme anterior, agora a chance foi dada a Tom Cruise, que concorreu ao Oscar de melhor coadjuvante. Já disposto a provar que não era apenas um rosto bonito envolvido em filmes de ação, ele está, de fato, muito bem no papel.