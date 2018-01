Em iniciativa histórica, Vaticano e China se unem pela arte

Pela primeira vez na história, os Museus Vaticanos e o China Culture Industrial Investment Fund vão realizar duas exposições simultâneas no Vaticano e na Cidade Proibida em Pequim, a partir de março de 2018.

Com o título A Beleza nos Une, a exposição marca uma iniciativa inédita e tem o objetivo de explorar a "diplomacia da arte" no sentido de diálogo e na abertura de novas trocas no âmbito cultural.

"A Beleza é um veículo extraordinário para falar sempre, em cada latitude e longitude, física ou temporal que seja sem medo, sem barreiras", enfatizou Barbara Jatta, diretora dos Museus Vaticanos.

O projeto teve início no ultimo mês de maio, quando o artista chinês Yan Zhang e Zhu Jiancheng, secretário-geral da China Culture Industrial Investment Fund (organização patrocinada pelos ministérios do governo da China) visitaram o papa Francisco.

"Este evento é muito importante por promover a mútua compreensão e a confiança recíproca, o que fortalecerá a amizade e a normalização das relações diplomáticas entre China e Vaticano", afirmou Jiancheng.

As exposições conjuntas Anima Mundi: Humano, Natureza e Harmonia, no Vaticano, e A Beleza nos une: A Viagem na Maravilhosa Harmonia Entre o Povo Chinês e os Museus Vaticanos, na China, pretendem testemunhar como a arte pode ser um instrumento de diálogo e dimensão de encontro entre seres humanos de diversas culturas.

Entre as obras de arte selecionadas para a exposição nos Museus Vaticanos estarão 12 pinturas do artista chinês Zhang Yan, entre elas Iron Staff, doada a Francisco, além de boa parte da coleção permanente do Museu Anima Mundi.

Por sua vez, a mostra na China contará com 40 obras, sendo 30 peças de arte antiga chinesa da coleção do Museu Anima Mundi, uma obra da Pinacoteca Vaticana e a pintura Cradling Arms, de Yan.

Além de Pequim, outras três cidades, incluindo Xian e Xangai, vão receber a exposição histórica.

Desde a década de 1950, existem fortes diferenças entre o governo chinês e o Vaticano. Isso porque Pequim mantém a Igreja Católica em uma "quase clandestinidade tolerada", enquanto promove outra igreja "patriótica" cujos bispos são nomeados por membros do governo central.

Desta forma, a Conferência Episcopal da Igreja Católica na China, além de não ser reconhecida pelo Vaticano, comumente dá "conselhos" aos cristãos que nada têm a ver com a doutrina da Igreja Católica. No entanto, desde que o papa Francisco assumiu a liderança da Igreja Católica, ele vem tentando acelerar as negociações para pôr fim - ou amenizar - as divergências em prol dos católicos do país.