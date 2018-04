Em foco Hey Hoje, o rocker Guilherme Isnard canta Frank Sinatra no Balneário das Pedras. No Sesc, amanhã, start da expo Cuide de Você de Sophie Calle. E o performer Rick Castro exibe dia 11 no Glória o personagem Super Rick comemorando seu b-day na Crash of Colors. Hey Os Rocha Pitta usam seu aniversário para ?levantar fundos para o projeto Michael Jackson no purgatório das Kakuras?. Quê? MJ a esta altura está ?moonwalking? com São Pedro. Mas bom... já que isso é coisa de artista... festa é dia 11 no carioca Buraco da Lacraia. O subprefeito de Pinheiros, Nevoral Bucheroni, começa a implementar o Sistema de Licenciamento Eletrônico de Atividade (SLEA), que já funciona em 8 outras subprefeituras para agilizar a concessão de licenças para pequenos estabelecimentos, com 1,5 mil m² de área e capacidade para até 250 pessoas. O objetivo, claro, é agilizar a concessão das licenças na área mais valorizada da cidade - e tornar mais difícil a instalação de estabelecimentos irregulares. Pelo sistema, a licença sai na hora. Não haverá como culpar a burocracia. Mariana Sucupira empresta o que tem de bom para o artista Marco Paulo Rolla, representativo performer da cena brasileira, mostrar Suando e Resistindo na abertura da VERBO na Galeria Vermelho. Em ação de risco, Marco constrói uma melodia delicada por meio de som e estraçalhamento de copos. Delicado e agressivo. Assistindo ao festival de performances, Karina Motta, da Surface to Air FESTIVAL DA SERRINHA - O diretor artístico Fábio Delduque dirige pela Estrada de Bragança para acertar detalhes da estreia do Festival da Serrinha, no dia 11. São oito anos do festival promotor de alquimia de artes. Nesta edição, Delduque arma oficinas do Teatro da Vertigem, do designer Hugo França, da estilista Elisa Stecca, Alice Ruiz e do fotógrafo Iatã Cannabrava. "Este ano, mais do que nunca, incentivo o intercâmbio entre as oficinas." A artista plástica Lucia Koch monta tenda que transforma luz do sol em luz negra. "Dudu Tsuda vai sonorizar e fazer sinfonia com caixas de som na floresta", emenda Delduque. A proposta do Agenda Família, complementar ao Bolsa Família, será o mote da reunião entre presidentes do PSDB, DEM e PPS - Sérgio Guerra, Rodrigo Maia e Roberto Freire - amanhã em Paulo Affonso, na Bahia. Aceminho explica o projeto para que o usem na campanha de 2010. As subprefeituras fizeram as contas: de 2005 a 2009, 1.725 carcaças de carros foram deixadas na cidade e recuperadas apenas 227. Conclusão: a rua é tratada por muitos paulistanos como depósito de lixo... Alberto Lenz investiu R$ 4 mi para dar um mega up no hotel Toriba, em Campos do Jordão. Estão prontos 4 chalés 6 estrelas, com 80 a 180 m², preparados para cadeirantes. Lenz encontrou o desaparecido barman Kascão, ex-Dry, para fazer drinks do Toribinha. Em novembro ficará pronto um spa L?Occitane. Silvia Gambim, dona da botica no Brasil, prepara terapeutas não só para atender adultos, mas crianças hiperativas. Kim Esteve está com as cinzas do fotógrafo americano David Drew Zingg. Sábado, Kim arma uma festa em sua casa para jogá-las ao vento. Não à toa. Tio Dave foi um dos articuladores do concerto do Carnegie Hall que, em 62, apresentou a bossa nova ao mundo. Dionísio Neto tem há tempos o projeto de levar sua primeira peça, Perpétua, para cinema. Sairá em 2010, agora que achou o diretor certo: José Eduardo Belmonte. "Será uma sci-fi brasileira futurista e fashion", explica sobre os contornos que dará à história de amor e morte entre um poeta existencialista e uma prostituta. Patrick Dempsey, o Dr. McDream do seriado Grey?s Anatomy, em novo ramo. Llancar no Brasil perfume pela? Avon. A crise pode estar se amenizando, mas para o mercado de arquitetura todo cuidado é pouco. Nos Estados Unidos, até os escritórios de Frank Gehry e Maya Lin continuam, por precaução, cortando 20% dos salários. O brasileiro Arthur de Mattos Casas, que tem escritório em NYC, conta: "Esta semana mandei uma carta para meu staff comunicando um corte de 20% nos salários, deixando à vontade os que quisessem ir ou ficar." Proposta aceita por seus 20 arquitetos. O ritmo no escritório inglês Norman Foster + Partners também tem sido... lento. Nos últimos 5 meses, entraram apenas 4 projetos. As boas chances de transformar o ordinário em extraordinário - a grande maravilha da arquitetura contemporânea - estão na... França. O presidente Nicolas Sarkozy pode ter dado aos arquitetos Jean Nouvel e Michel Pelissié, Roland Castro, Christian de Portzamparc, Antoine Grumbac, ao Pritzker inglês Richard Rogers, Yves Liot, aos italianos Bernard Secchi e Paola Vigano, Finn Geipel e Giiulia And, Sophie Denissof e Yes Liot a estupenda missão de viajar 20 anos no futuro para apresentar-lhe projetos para a Grand Paris, a mais sustentável cidade pós-Kyoto em torno da Paris Central. Mas há mais. Muito mais oportunidades para muito mais gente. Sabendo que haverá trabalho, independentemente do que Sarko decidir, esses 10 arquitetos estão abrindo concorrências para construção de arranha-céus em torno da Paris Central. Na semana de couture em Paris, enquanto tradicionais costureiros, como Lacroix - cuja falência foi decretada em maio -, penam para sobreviver em meio à crise e outros, como Karl Lagerfeld, mantêm rendas e brocados para vender luxo, a visão moderna de Ricardo Tisci faz da Givenchy a marca mais avant-garde do fashion. As obsessões do italiano são a alfaiataria precisa, formas puras, o preto e o pop. Anteontem, no Parc Georges Bressens, em Paris, Tisci pôs no catwalk um escandaloso vestido feito de... pele de enguia. O designer - que faz as botas-luxo e figurinos para Madonna e um dia antes da morte de Michael Jackson teria uma reunião para apresentar o figurino da turnê This Is It - já tinha pensado em dar um quê pop à couture da Givenchy, homenageando MJ Marcos Campos e cia. levam seu clube para viajar com o projeto Disco Goes to Rio. Será um pop up clube na Sociedade Hípica Brasileira durante o Athina Onassis Int. Horse Show. Lounge de dia; pista à noite.