Em DVD e nas livrarias COLEÇÃO PASOLINI: A Versátil lançou caixa com os filmes Desajuste Social (Accatone, 1961), Mamma Roma (1962), O Evangelho Segundo Mateus (Il Vangelo Secondo Matteo, 1964) e Medéia (Medea, 1969); o selo também editou Teorema (1968). A TRILOGIA DA VIDA: Caixa especial com os filmes Decameron (Il Decameron, 1971), Os Contos de Canterbury (I Racconti di Canterbury, 1971) e As Mil e Uma Noites (Il Fiore Delle Mille e una Notte, 1974), lançada pela Playarte Home Video. MAMMA ROMA: Mamma Roma (1962), Playarte Home Video. GAVIÕES E PASSARINHOS: Uccellacci e Uccellini (1966), Playarte Home Video. MEDÉIA: Medea (1969), Playarte Home Video. PARA LER: Al dos Olhos Azuis, reunião de ensaios do cineasta editada pela Berlendis Vertecchia (640 págs., R$ 78); Pier Paolo Pasolini (CosacNaify, 128 págs., R$ 34), biografia assinada por Maria Betania Amoroso.