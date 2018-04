Em DVD, confissões sobre o escândalo ADAPTAÇÃO: Depois de uma rápida passagem pelos cinemas nacionais, chegou em DVD (por enquanto apenas para locação) o filme Frost/Nixon (Universal), versão dirigida por Ron Howard da peça do inglês Peter Morgan, grande sucesso na Broadway. Trata-se da reconstituição de um episódio real - em 1977, David Frost, jornalista inglês com pouco prestígio na televisão americana, decidiu dar uma virada em sua carreira ao convidar para uma série de entrevistas o ex-presidente Richard Nixon, então no ostracismo, depois de renunciar, em 1974, forçado pelo escândalo de Watergate. Mais de 45 milhões de pessoas acompanharam avidamente pela TV, durante quatro noites, o confronto entre dois homens cientes de que apenas um sairia vencedor - Frost, em sua luta pelo reconhecimento, e Nixon, em busca do perdão que parecia impossível. O prodígio do filme está nas interpretações. Howard convenceu os produtores a aceitar a mesma dupla que encenou a história no teatro, Michael Sheen como Frost e o veterano Frank Langella no papel de Nixon. Sábia providência, pois a cumplicidade amadurecida no palco se reflete na telas, com o embate verbal sendo apresentado em diversos tons e ritmos. Assim, para que o duelo não esmorecesse um segundo sequer, Sheen e Langella foram submetidos a uma concentração quase inabalável. O DVD tem ainda o trunfo de apresentar um pequeno documentário que exibe cenas reais do debate e sua versão para o cinema.