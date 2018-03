Em debate, as artes plásticas e o inconsciente Hoje, das 19h30 às 21h30, a psicanalista Suely Rolnik e a artista plástica Jac Leirner vão discutir a relação entre as artes plásticas e o inconsciente, dentro da sala de cinema do Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-3651). A partir de uma pergunta - "A obra de arte pode ser pensada como expressão material da subjetividade do autor, de suas produções oníricas e fantasias?" -, Suely e Jac vão discorrer sobre o assunto, em mais um debate integrante do programa Arte/Inconsciente, sob mediação do jornalista do Estado Daniel Piza. As senhas podem ser retiradas a partir das 10 horas de hoje, no CCBB.