Em debate, a distância entre loucos e normais Em Feios, Sujos e Malvados sob Medida - A Utopia Médica do Biodeterminismo, Luis Ferla analisa a transformação de comportamentos antissociais em patologias. Além de fazer uma história da medicina e da ciência, o professor da Unifesp revela detalhes da cidade de São Paulo no entre-guerras. Ele mostra que o determinismo biológico, presente na medicina e na criminologia da primeira metade do século 20, não foi um acontecimento isolado na Europa. Ao apresentar da criação da Escola Positiva e da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo, Ferla debate as classificações de normalidade e loucura. E mostra os problemas de se fazer do corpo um objeto de pesquisas científicas.