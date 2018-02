Em cena Trio A idéia é usar arte contemporânea para escrever novos capítulos na história das lojas de móveis dos Schimpf, a Ilustre e Sierra, ícones do comércio popular da Teodoro Sampaio. Jessyca Schimpf reformou um estacionamento e o café de uma das lojas da família (com entrada pela Virgílio de Carvalho Pinto) para fazer o Projeto Garageria. "Será espaço de arte alternativo", diz ela que, para a estréia, reuniu acrílicos de Fernando Quitério e fotos de Fran Parente. Enfeite A senadora Katia Abreu (DEM), que foi a relatora do projeto de prorrogação da CPMF - em que votou contra -, montou uma árvore de Natal na sala do café do Senado. Nos galhos da árvore, colocou papéis para mostrar quanto de imposto incide nos produtos consumidos - desde os aproximadamente 50% de taxa no celular até imposto sobre o panetone, em torno de 35%. E ela está distribuindo fatias de panetone para os senadores dizendo o seguinte: "O imposto é amargo, mas o panetone é doce!" Alerta A equipe de oftalmos do dr. Claudio Lottenberg, presidente do Albert Einstein, detectou empiricamente que, de cada 10 casos atendidos em prontos-socorros de hospitais, três são de conjuntivite adenoviral. "Há um ano e meio esse vírus vem-se alastrando. Já é uma endemia", diz um dos médicos da equipe. Sabe que... Em Londres seria um gastropub. Aqui, é bar com cozinha de chef. Le Roi é o nome do novo negócio de Felipe Faria - da família do Banco Real - em sociedade com Tiago Diniz e Fernando De Nadai. Abrirá dia 18, com a chef Fernanda Pássaro, recém-chegada da cozinha do espanhol Martín Berasategui, três estrelas no Guia Michelin Carlinhos Kalil fechou Pete Tong para o Sirena. E, dia 10, ele e Serginho Aun abrem a Pacha para uma gig inédita de Armin van Buuren e Roger Sanchez Após ler notícia nesta coluna, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio, Julio Bueno, reuniu-se, na terça, com Manoel Miller, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Design, para decidir que o Rio vai abrigar o 1.º Brazil Design Week em maio do ano que vem. São Paulo ficou mesmo de escanteio Caravana de Jorge Na cola de Lula, que desembarca hoje no território do companheiro Hugo Chávez, o ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, guia, em Caracas, cerca de 70 empresários brasileiros em missão especial - com objetivo de fazê-los colocar a mão no bolso para equilibrar a balança comercial e honrar o acordo feito entre os presidentes em 2005, fechando negócios, principalmente, nas áreas agrícola e da saúde. Entre janeiro e outubro de 2007, as exportações brasileiras para a Venezuela chegaram a US$ 3,8 bi - um aumento de 29% em relação a 2006. No entanto, as vendas venezuelanas ao Brasil foram de US$ 296 milhões. A queda é de 44%. Entre os empresários, que hoje se reunirão com Chávez, o clima é de positivismo - e a intenção da maioria é vender. Em vez de comprar. "Importar, não. Quero vender plantadeiras e semeadeiras porque eles (a Venezuela) ainda estão nos tempos da enxada. Daria para vender umas 500 máquinas" LEANDRO ADAMS, DIRETOR ADMINISTRATIVO DA GIHAL "Venezuela é um país de muitas oportunidades, com muito capital. Queremos vender serviços. Em três anos no país, em consórcio com a Construcap, empregamos 600 venezuelanos na obra da Auto-Pista Oriente, que não é grande, tem 14 km, mas ligará a capital venezuelana a Puerto La Cruz. O foco é aumentar a participação no mercado e fazer parcerias locais" PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA, DIRETOR TÉCNICO DA CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES "Vou buscar distribuidores para implantes dentários e vender o Quasar Esthetique, um aparelho a laser que tira marcas de expressão, produzido em parceria com a DMC para medicina estética. Custa R$ 7 mil. Fizemos uma pesquisa e a meta é vender até US$ 150 mil em 2008. E as importações? Só se tiver algo interessante" FLÁVIO MOSCARDO, DIRETOR DA DENTOFLEX COM E INED. MAT ODONTOLÓGICOS LTDA "Como presidente da Abimaq, quero vender. Chávez investiu US$ 6 milhões em máquinas no último ano e a perspectiva é aumentar para US$ 10 mi. Se tenho receio de que ele institua o socialismo bolivariano? Não falo de política, só negócios" FRANCISCO MATURRO, COORDENADOR DE EXPORTAÇÃO DA MARCHESAN MIAMI ART BASEL - 1. O ?Vagalume? de Valeska Soares 2. Vista geral dos boxes lembra maquete de uma cidade 3. Arte chinesa: vender já é o conselho, turbinado pelo medo da explosão da ?bolha? 4. Ocean?s Symphony, de Herman Bas, a maior instalação 5. After Party, outra de Valeska, o nome brasileiro em alta 6. Obra de Neil Hamon: na mira do Museu de Cingapura 7. Na festa do UBS no delano Lenny Kravitz encontra Toni Shafrazi, galerista de Warhol, Bacon e Picasso em NY 8. O colecionador carioca Gilberto Chateaubriand 9. La Grande Dame da arte brasileira, Luisa Strina, é carimbada por Sam Keller e José Iraola R&R - Um cruzamento nas idéias dos músicos Paulo Bega, da Vague, do multimídia Rick Athayde e da cantora Geanine Marques fez nascer a Motel, banda indie de space rock. Dia 22 de janeiro será o batismo. No Studio SP, na Vila Madalena Miami Art Basel, a ressaca No início de dezembro, Miami é the ?place to be?. A Art Basel Miami atrai 50 mil personagens da ?artesfera? para si, 22 eventos satélites, expos e festas - como a bombada do UBS no Delano, a cool da Deitch Projects neste ano com show de Voluptuous Horror of Karen Black, afters na galeria de Emanuel Perrotin e no terreno onde Nick Jones, do Soho House, construirá a filial do clube de NY em Miami. Vendas? "Para mim, absolutamente tudo e todos estão felizes", dizia a marchand Barbara Gladstone, de NY. A bolha aumenta: preços nas alturas, a onda é comprar obras em cooperativas - incluindo o artista no grupo -, Jenifer Carfif está em alta. O nome brasileiro mais quente é Waleska Soares (cuja instalação Vagalume, feita para a 27ª Bienal de São Paulo foi vendida para o editor Benedikt Taschen por US$ 600 mil) nesta edição, que dobrou de tamanho. Peter Dilion garante para 2008 o patrocínio do UBS, que este ano perdeu US$10 bi com a crise das hipotecas americanas subprime. "Não afetará nossos compromissos com a cultura", repetia o porta-voz para Américas do banco, que financia a feira. E agora, com a saída de Sam Keller, a direção da MAB caberá a um trio: Cay Sophie Rabinowitz, Annette Schonholzer e Marc Spiegle.