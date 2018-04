Em cena Cubo Só a Micasa tem a 51.ª edição da Visionaire que traz, em um cubo acrílico, quebra-cabeças de Maurizio Cattelan, Yayoi Kusama, Misrach, Vik Muniz, Massimo Vitali e Robert Wilson. Custa R$ 900. Palco Marcos Mion está de volta ao teatro. Estréia sábado, Mãos ao Alto, SP!, de Paulo Goulart. São três histórias coincidentes em ordem não cronológica, dirigidas por Fernando Ceylão. No Cultura Artística . 4 kids D omingo, Heitor Werneck estréia sua primeira peça infantil, a releitura de Os Saltimbancos. Tem cão ''''sadomasô'''', galinha dona de casa, burro executivo e gata que é piranha. No Bibi Ferreira. Ciranda Além da reforma conceitual no Masp, o museu ganhará roupa nova. O famoso espelho d?água passará por um processo de impermeabilização e tratamento, os quatro pilares que sustentam o prédio e as duas vigas que o envolvem serão repintados, os filtros do ar-condicionado serão trocados e haverá limpeza nos vidros em geral. As obras - que têm o custo estimado em R$ 1 milhão - contam com o financiamento de empresas parceiras. Aux-alá A Semana da Independência do Brasil será comemorada em Paris com axé - e ebó! Jota Veloso, neto de dona Canô, e Roberto Chaves importam do terreiro Ilê Axè Oju Onirê, de Santo Amaro, o babalorixá Poty para lavar a escadaria da igreja Madeleine, dia 9. O rendez-vous será na Place de La Bourse, onde Poty fará despacho para Exu, Ogum, Oxalá e Iansã. ''''O ebó é para abrir caminhos e trazer boa comunicação'''', diz Poty. Serão quatro horas de cortejo com Margareth Menezes cantando e, ao contrário do que acontece em Salvador, as portas da Madeleine serão abertas durante a lavagem. E o Rosário dos Pretos, celebrado pelo baiano Padre Alfredo. Só purpurina E Margareth Menezes vai perder o status de musa GLS do carnaval baiano. Daniela Mercury costura sociedade com André Almada, da The Week. O bloco Crocodilo vai virar gay. Ao Trabalho No 57 da Rua Harmonia, numa obra da Triptyque, a galeria Florenceantonio.com mostra arte e discute a forma do espaço expositivo. Para visitar, só de capacete. ''''São 100 customizados pelos artistas e vendidos por R$ 70 em prol do Projeto Vagalume'''', diz a arquiteta Carol Bueno Alô Ceará A ''''invasão'''' gringa de investidores no sertão central do Ceará fez o governador Cid Gomes recrutar todos os prefeitos da região no Palácio Iracema. Dará R$ 100 mil para os municípios que conseguirem viabilizar junto a companhias o serviço de telefonia móvel. Lá, 82 cidades ainda não têm o serviço e sinal. Alto-falante Como anunciado, será levantada a bandeira pró-aborto por Lucia Stumpf. ''''É uma realidade. Quem pode, faz em clínicas especializadas. Quem não tem, corre risco em clínicas clandestinas'''', diz a nova presidente da UNE. Dia 28 , sairão caravanas pelo País para debater o assunto, DST e drogas. Sabe que... Hoje, tem grand finale do FilmeFashion no Iguatemi com repescagem da obra de Bruce Weber. Às 14 h tem Letter to True, sobre amor por cães; Às 19 h, Broken Noses, sobre o boxeador Andy Minsker, e Lets''''s Get Lost, incrível, sobre Chet Baker. Às 21h30, o diário pessoal Chop Suey Um encontro entre a atriz italiana Eleonora Duse, doente e já pensando em abandonar o teatro, e o jovem Francisco Serrador, um exibidor ambulante de filmes. É essa a tônica de O Eclipse, que terá leitura dramática dirigida por Jô Soares na Livraria Cultura dia 17 Depois de Fugalaça, Mayra Dias Gomes, filha de Dias Gomes, começa escrever sobre solidão, insônia e morte para um romance, ainda sem título. ''''É em primeira pessoa, intimista e subjetivo'''', adianta Da China, Daniella Heylael manda news sobre o desfile da Issa na London Fashion Week. Inspirada no amor - a estilista está namorandíssimo Karsten Seiler -, a coleção é puro rock. O melhor, as capas. A novidade: a nova Issa Couture Underwear, linha de lingeries com muitos, muitos, frufrus. Highs de Setembro A temperatura sobe. Juscelino Luz, o guru, prevê para dia 9 o início de mega onda de calor. Será? Some a isso a saison de vento no Nordeste Kitesurf é esporte da onda - e a Hiwinds tem as novas pranchas do Formiga: de madeira, com shape e desempenho radicais como ele Para voar alto, o novo jato da Embraer: super light Phenom 300. O interior, para nove, é da BMW Group DesignWorks. Custa US$ 6,9 mi E a Chanel voa para o Rio. Shopping Leblon e São Conrado Mall disputam seu corner de beleza E no Rio a piscina do Hotel Fasano é o hotspot Looks: kaftans Raia de Goeye. E jeans Jackeline, cintura-alta, Seven, bem Jane Birkin. Tem na Jeans Hall, que fez um elo com Isa Giobbi para camisas, Mari Silva-Telles para cloutch e Suzana Gullo para t-shirts Para ouvir: a trilha de Ed Motta para Sete, com sete divas, no Teatro João Caetano, Rio; Madeleine Peyroux no Baretto Será a vez da arte do creme dos bacanésimos artistas contemporâneos do Peru. Na Galeria LEmE dia 12. 5minutos com Roberto Zeballos Clínico geral, imunologista, alergista e, principalmente, um humanista, o dr. da equipe do Hospital Albert Einstein é totalmente linkado em física quântica. Crê em pensamentos que curam e está escrevendo o livro A Nova Consciência Médica 1. O dr. diz que, visando a controlar instintos primitivos, a sociedade se tornou extremamente punitiva. E que isso gera o maior inimigo da saúde hoje, a culpa. Por que a culpa? Atrás da culpa vem a punição. Isso está enraizado na cultura, em todas as religiões. Quando você se culpa, desequilibra o sistema energético. Antigamente só se percebiam variações no corpo. Víamos, por exemplo, que uma pessoa tinha hepatite porque estava amarela, pelo fígado gigante. Depois, pela análise de enzimas no sangue. Se você aprofunda o raciocínio, vê que doentes estão as moléculas, os prótons e elétrons. Antes de o corpo ficar doente, adoecem a energia e o espírito. Há que entender o porquê de culpas que estão ligadas a regras sociais, que são circunstanciais. A tecnologia avançou e o "Crescei e multiplicai-vos" da Igreja Católica não tem o impacto de antes. A culpa é uma intenção e, na física quântica, intenções levam à materialização. Não há certo ou errado. Há o ?eu me sinto bem vivendo determinada experiência ou não?? Quebrar valores gera conflito. Pensamentos atropelam o discernimento. O avanço tecnológico gera mais info e demanda do que o cérebro pode assimilar. Aí vem a culpa crônica. Pensamentos materializam distúrbios diretamente no sistema nervoso central e periférico, levando ao desequilíbrio do sistema neurovegetativo. 2. Isso leva a quais patologias? Síndrome do pânico, impotência, desautonomia, espasmos de esôfago, gastrite, azia, síndrome do cólon irritado, incontinência urinária. A medicina tradicional separa todas entidades patológicas, mas a etiologia é a mesma. Está nos segmentos profissional, afetivo ou médico. Tanto que o tratamento é com antidepressivos. 3. E o que dizer aos céticos? Estudos de neurofisiologia revelaram que processamos 400 bi de bits por segundo. Só 2 mil bits estão no nível da consciência. Significa que o cérebro enxerga todas as possibilidades e nos traz à consciência apenas a escolhida. Há trabalhos científicos que mostram que pessoas otimistas são mais vitoriosas e têm menos complicações com doenças. O dia em que o cético entender a física quântica será um cético com respaldo teórico. 4. Então, como materializar boas intenções para ser saudável? O Amit (Goswami, físico nuclear) diz que o ser humano precisa aprender a se concentrar. Basicamente, controlar o pensamento. Física quântica dá o caminho pela introspecção. É bom fazer ioga, cromoterapia, maratona! Achar foco. Quando perdemos foco, não sabemos para onde ir. Desperdiçamos energia preciosa. E ficamos doentes. O dobro de cinco Por enquanto é um belisquete. Mas dá para perceber que o produtor Rodrigo Teixeira e cia estão no caminho perfeito. Sob regência de Paulo Schimdt e Tadeu Jungle, ele, o diretor Dennison Ramalho, o desenhista de produção Rafael Grampá e o diretor de fotografia Ricardo Della Rosa são pilares do que será em 2009 nos cinemas o longa O Dobro de Cinco, adaptado do livro de HQ de Lourenço Mutarelli. Fato é que acaba de ser rodado o teaser do projeto que mistura a mise-en-scène de atores, cenário de HQ e efeitos visuais em 3D. "A princípio, seria uma animação. Mas o Grampá (e esse mérito é dele!) sugeriu mesclar com o action para ficar mais orgânico. Logo na primeira conversa com o Dennison, percebi que ele teria que dirigir. É uma aposta em uma equipe jovem e que tem muita vontade", diz Rodrigo. A história conta a saga de Diomedes (Cacá Carvalho), detetive falido que vê a chance de reerguer-se na busca pelo famoso mágico Enigmo. Mutarelli está no elenco na pele de Hermes, grande cliente de Diomedes. "É uma trama burlesca que mistura thriller e cinema noir , sem perder as matrizes brasileiras", explica o diretor. Para atingir os efeitos desejados, o cenário foi todo distorcido. "Seria difícil fazer de maneira real. O que a gente faz é distorcer virtualmente", diz Grampá. A cereja do bolo fica por conta do intenso trabalho de caracterização do maquiador "ninja" (como define a equipe) Vavá Torres, responsável pela ?montação? perfeita dos personagens. Marichilene Artsevskis cuidou do figurino, feito sob medida por um alfaiate e garimpado em brechós. O Dobro de Cinco - ainda sem patrocínio - é o segundo projeto da Ipanema, produtora de conteúdo cultural que será lançada em breve por Rodrigo Teixeira em associação com o Grupo Ink, de Schimdt e Jungle.