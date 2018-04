Em cena Hey Arte & Vinho. Isabela Prata fez um projeto de Arte Tour com a vinícola Navarro Correa. A cada dois meses vai levar pessoas para visitar ateliês de artistas. Depois, o entourage segue para o Charlô para... beber vinho. A primeira artista a abrir portas é Ana Elisa Egreja. Dia 25. Hey O stylist Dani Ueda inaugura o Cartel 011, seu espaço de experimentações com o projeto Work-in-Progress. É uma expo de arte em que artistas em parceria com o blog Hands vão expor projetos de diversas vertentes. E tem Festival da Serrinha bombando em Bragança. Células A geneticista israelense Mayana Zatz, pró-reitora do Departamento de Biologia do Instituto de Biociências da USP, descobriu duas novas fontes de células-tronco. Uma é o músculo orbicular, dentro da boca; outra são as trompas. Em agosto, Zatz começa no Centro de Estudos do Genoma Humano pesquisa para comparar diferentes fontes e definir qual a melhor para formação de músculos ou ossos. "Será um grande trabalho, que faremos no laboratório enquanto construímos o Banco de Células-Tronco de Doenças Genéticas." Será ao lado do CEGH, erguido com dinheiro dado pelo Instituto de Ciências e Tecnologias. Ficará pronto em 1,5 ano. Quando assumiu, Serra proibiu que o ?heli? do Governo voasse sem seu ok. Para evitar forfaits, como em gestões passadas. Foi além. Homologou a nave. Para levantar voo, só com cerimonial. Efeito Goldman. A real sobre a novela da Goldman Sachs - de anunciar zilhões em bônus enquanto 1 em cada 6 americanos está desempregado - mostra que, apesar do susto (se é que dá para chamar só de susto), Washington, ao resgatar o sistema financeiro, sem reformá-lo e criar sistemas de proteção contra crise, provavelmente gerará mais... crise. Wall Street está já animadésima, quase amnésica. Bolsas Hermès são à prova de recessão. O report de resultados do segundo bimestre da Maison mostra que a divisão de couros vendeu 33% mais. Muito disso se deve à expansão na Ásia. O presidente do Jockey, Márcio Toledo, e Paula Zellmeister não formam mais um casal. Silvana Tinelli expande a Nova S/B. Para ficar mais assim, ó, com o BNDES. Proximidade é tudo. A agência, em Botafogo, Rio, terá como head Alberto Cabaleiro. O banqueiro José Olympio, um dos mais importantes colecionadores, negocia com a Pinacoteca megadoação de obras contemporâneas. Olivier Anquier abre o vinho da casa em seu L?Entrecôte de Ma Tante, onde o único prato é o contrafilé de costela feito com molho de sua tia Nicole. Olivier? Surpresa... o L?Entrecôte de Paris abrirá em SP. Negócio já fechado E Erick Jacquin colocou mesa para dois dentro da cozinha da Brasserie. A ideia é proporcionar uma experiência divertida à foodies, que observam o chef em ação - e podem até dar um pitaco na receita Tio Dave ficou 10 anos guardado numa caixa por Kim Esteve - e bem no dia em que suas cinzas seriam jogadas no jardim ... choveu! David Drew Zingg continua na caixinha. Será ?plantando? junto a uma árvore dada pelo paisagista Leo Laniado. No verão, o prefeito francês exibe filmes ao ar livre no Parque de La Villete. O presidente da Citröen, Sergio Habib, vai reproduzir do Auditório do Ibirapuera a idéia. Abrirá o fundo do palco do auditório e as pessoas sentarão na grama. Download a sexy Solid Gold. A música é do Golden Filter, duo que mantém identidade incógnita e entrou em hype movido pela blogosfera. O projeto é o primeiro de uma série mensal em que Augusto Arruda Botelho trará bandas gringas para o Clash. LGTubaldini comprou da francesa Carole Greep direitos de Adorei o Que Você Fez - e a peça batizará o Cultura Artística do Itaim. Uma coisa bem francesa, satírica, sobre vítimas e culpados em relações. O figurino é de Mariana Silva Telles. Artista de Edu Leme, o inglês Neil Hamond está fazendo uma reflexão sobre o histórico boemio do hotel inglês The Dean Street Townhouse, cujo interior foi projetado por Matisse. Comprado pelo Soho House abrirá em 2010 com obras de Neil, Tracey Emin, Sarah Lucas e Sam Taylor Wood na wall. PEDALA - Em 2.º lugar, Lance Armstrong diz que o Tour de France não começa de fato até que ciclistas cheguem aos Alpes. Pois... é lá que montará Trek pintada pelo artista pop japonês Yoshitomo Nara. Quando Lance baixar a cabeça, atenção: Nara escreveu no tubo da bike uma msn: "Nunca esqueça seu espírito de iniciante." Bem japa, né? A Bike by Nara será leiloada em 2 de outubro em prol da fundação do atleta. Bengal é um gato com um quê chique, fashion, porque boas rosetas ou são de pele de animais selvagens ou ... como diz Brüno Dolce & Gabannaaaaaaaa. Cruzas entre leopardos e gatos domésticos começaram a ser feitas por comerciantes árabes para vendê-los a faraós. Tempo correu. Nos 60?s, quando houve uma epidemia de leucemia felina, a americana Jean Sudgen e veterinários da Loyola University começaram a cruzar felinos de espécies diferentes para investigar imunidade. Daí, nasceu o Bengal. Há um ?momentinho Bengal? nos USA. Em LA, estão pelas ruas de coleiras. No Brasil, a veterinária Solange Mikail, da Kashmir Cats, é severa na criação - e ninhadas são raras. A boa? Uma do sério Kashmir nasce em 3 semanas. Um pet bengal custa R$ 4 mil.