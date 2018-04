Em cena Hey Hoje no Seu Justino, Edu Moura assume o violão com Gui Rios no baixo, Tarian Humphreys na guitarra e Cheyner na batera. No Sonique, Beto Lago recebe Elza Soares. Ela canta com o DJ Renato Lopes. E dia 20 o Volt ferve. É festa do arquiteto Eduardo Chalabi, sócio do bar. Hey Hoje, Caio Reisewitz mostra sua leitura do projeto Parede no MAM, onde abrem as mostras Roberto Burle Marx 100 anos e Jardim de Infância: os irmãos Campana visitam o MAM. E o YogaFlow recebe o mestre de Hatha Yoga-Sri Dharma Mittra. Mineiro, ex-militar, é radicado em NY. A Petrobrás já começa a sofrer prejuízos com a instalação da CPI. A estatal que mais constrói infraestrutura no Brasil parou praticamente todas as obras. A diretoria e técnicos estão estáticos, aguardando o andamento da comissão. Como se não bastasse, Renan Calheiros levou mais um susto: sua mulher, Verônica, foi parar na UTI em Alagoas. Por um problema nos ... Dentes. Calma lá, Meredith Whitney. A analista financeira pode mandar comprar bancos, mas fato é que a Goldman Sachs, em meio ao turbilhão, manteve o status quo de super máquina por conta de seu agressivo proprietary trading. O resto é... resto. Exceção? JPMorgan, que hoje anunciará também superresultados. Por conta de trading. Lula comendo carne de porco na posse do presidente da Embrapa, Pedro Arraes. Idéia de Reinold Stephanes para incentivar o consumo da carne. E até a ?República de Alagoas? está impressionada com Collor. Ele, que chegou chegando ao Senado, vai pouquíssimo à Casa e pouco se manifesta. Agora, como um dos maiores aliados de Lula, diz que quer se candidatar ao governo de Alagoas com o apoio presidencial. Mais uma prova de que no Brasil uma aliança vale mais que o currículo. O Match Race de Vela, em setembro, no Rio, homenageará Roger Wright. O banqueiro doava bastante ao esporte, na física. Será criada a taça Roger Wright. Ideia do velejador Alan Adler - da Brasil1, empresa de esportes da Maior, do Grupo ABC. Dois dias antes de morrer, Tomas Lorente assinou a venda do restô Toro para Mônica Rezende e Marcelo Faissal. Tudo muda: O Pote do Rei será o nome e a cozinha passa de espanhola a mediterrânea. O chef William Almeida já criou homenagem ao publicitário: Spaguettini Lorente, feito com lula e jamon ibéricos , que adorava. Mistura fina: estilista Fernanda de Goeye e o criminalista Augusto de Arruda Botelho, diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, formam novo par. Tchau, Space de Ibiza. O Carrefour comprou o terreno em Playa d?en Bossa onde há 20 anos funciona o clube, tão importante na ilha a ponto de, em meio à crise, patrocinar o time de futebol Ciutat d?Eivissa - que faz parte do divisão de prata espanhola. Mas... Pepe Rosello fechou com o clã da Privilege para operarem juntos em 2010. Ainda não está decidido sob qual nome. E na Pachá do Brasil, uma cena interessante. O pai de um dos sócios apareceu no clube noite dessas para avisar aos sócios que? as contas não batiam - e que o filho não estaria administrando o negócio, enganando os sócios. Pai e filho eram sócios num acordo de bigode. O pai anunciou estar fora da atividade - e até mesmo afastou o filho do negócio da família. Difícil sobreviver ao combo vício-e-depressão. Segunda à noite, Dash Snow, artista que personifica o vibe subversivo do downtown de NY, morreu de O.D. , aos 27. A confirmação do envenenamento por heroína, espalhada no art world pelo Twitter, veio da colecionadora poderosa Christophe de Menil, avó de Snow. Ele vivia hard.Começou fazendo polaroides para saber no onde estivera pós-blackouts . Foi para o grafite e subiu degraus do mercado mantendo a bizarrice. Charles Saatchi pagou US$ 400 mil pela obra Fuck the Police, na qual Dash sprayou sêmen numa colagem. A boa: no Ebay há por US$ 30 polêmicas ?polas? do artista. A atriz Vera Barreto Leite é hoje hype do clã de Zé Celso Martinez Corrêa, mas nos 60?s foi do clã de... Gabriele Chanel. A modelo preferida da estilista assinava Vera Valdez. Em Paris, ela grava documentário produzido por Danniel Rangel para a expo Vera Valdez : O Sol da Maison Chanel, prevista para 24 de agosto no Rio. "Ela é como a estrela de Crepúsculo dos Deuses, no qual Billy Wilder mostra que as verdadeiras stars não têm idade para brilhar", declara Rangel. O projeto vem sendo costurado há 3 anos entre ele, Anna Sette, o produtor Robson Outeiro, a Dupla Assessoria e a Fecomércio. Contará a história da blouson Chanel - como eram conhecidas as tops de maison - por meio de fotos de Willy Rizzo, Frank Horvat, Helmut Newton e pelo documentário, filmado por Tony Nogueira na última semana na França, com depoimentos de fashionistas vintage. Lagerfeld, encantado por Vera, quer fotografá-la como Monalisa. 3 X INHOTIM - O Museu de Inhotim oficializará em setembro que triplica de tamanho. Jochen Volz, cocurador da Bienal de Veneza, que em Inhotim atua como curador numa trinca com Rodrigo Moura e Allan Schwartzman, conta ao Estado como andam as coisas em Brumadinho. De volta da Bienal, o sr. pode fazer uma leitura sobre a reação de público e a crítica em relação a brasileiros? Quando você organiza uma bienal do porte de Veneza, com 90 artistas, é difícil apontar um. A abertura da mostra no Arsenale com a Teia da Lygia Pape chamou atenção, principalmente entre diretores de museus. Muitos não estão familiarizados com a complexidade e relevância da artista. O novo trabalho de Cildo Meireles surpreendeu, principalmente depois do sucesso da sua retrospectiva em Londres, Barcelona e México. É especial como o Cildo, com cada nova obra, alarga a própria pesquisa artística. Mas também agradaram da Sara Ramo e da Renata Lucas, que acaba de ganhar um prêmio importante na Alemanha. Com certeza foi uma reação à qualidade do trabalho mostrado na Bienal. Das galerias planejadas para Inhotim, pronta está a da Adriana Varejão. As próximas dão início a uma ampliação do museu; como será? Alguns projetos serão inaugurados em setembro. São site-especifics em locais escolhidos pelos artistas. Entendemos estes projetos talvez como o nosso potencial institucional mais forte. Há poucos lugares no mundo onde artistas podem criar sem pensar em limites espaciais e prazos. Com essas nove novas montagens permanentes, a área do museu triplica, espacialmente falando, mas talvez mais importante seja a ampliação do conceito do espaço expositivo. Terão obras no topo de uma montanha, em mata fechada e atrás de um lago. Isso é uma proposta curatorial inovadora. A obra De Lama Lâmina de Matthew Barney foi comprada. Como a obra remete à natureza, o projeto inicial era colocá-la sob uma redoma em meio ao jardim. Isso faz 4 anos e ouvi dizer que... o trator continua guardado num galpão... Boa notícia: obra já está pronta. Barney desenvolveu uma escultura incorporada a estrutura geodésica no meio de mata de eucaliptos. O visitante terá que subir o morro para encontrar. Ouvi dizer que Rivane Neuenschwander também ganhará um galpão. Será numa casinha de moradores? Conseguimos reformar a casinha com a ajuda direta da artista, sem interferir nas suas características. Abrigará uma instalação de teto.