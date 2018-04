Em cena Gripe do Cachorro O influenza H3N8 está matando de pneumonia cães nos Estados norte-americanos da Flórida, NY, Filadélfia e Denver. Descoberto pelos veterinários Cynda Crawford , da Universidade da Flórida, Edward Dubovi, da Universidade Cornell, o H3N8 inicialmente transmitido de cavalos para cães, matando particularmente os de nariz achatado, como pug, shu-tzu e pequinês. Cerca de 10 mil animais foram infectados, segundo a dra. Crawford - e 8% têm que ser... sacrificados. Braço direito de Eliana Tranchesi, Donata Meirelles vai deixar a Daslu, onde está há 21 anos, para viver em NY com o marido, Nizan Guanaes. Mas continuará na moda na paralela, como consultora. Herdeiro da Hermès, Dmitri Mussardi, 24, está vivendo em São Paulo há dois meses. Faz parte do board da maison francesa, tocando projetos sociais. Virou parceiro de Raí - e está doando materiais escolares para a Fundação Gol de Letra. Foi feito o primeiro corte na polêmica versão de O Bem Amado, produzida para cinema por Paula Lavigne - e o diretor Guel Arraes decidiu por uma mudança no tom filme. Será narrado. No papel do jornalista Neco Pedreira, inicialmente não tão importante, Caio Blat saiu-se tão bem que foi posto por Guel para contar a história. A narração deu ar ainda mais cômico à produção. Por essa e outras cositas más, a estreia do filme foi adiada de setembro para... dezembro. O chef Yan Corderon, francês radicado no Brasil, terá um restô para chamar de seu: L?Amitie, planejado para agosto. Não entrou o swell: ondas de Imbituba não chegavam a 1m ontem, por isso foi adiada a terceira etapa do Hang Loose Santa Catarina Pro do no ASP World Tour, na qual compete Kelly Slater. Por isso, o havaiano Jake Shimabukuro canta hoje sem o partner no Alma Surf. Em um ano e meio como curador e cocuradora, Jacob Klintowitz e Renata Junqueira viram o MuBE receber 76.451 pessoas. Fruto da diversificação da programação - que tem como próxima atração Oui Brasil, com fotos do francês Gilvert Gracin. Esperam fechar o ano com 90 mil pessoas tendo passado pelo museu. As novas músicas de Pitty têm soul, tango e bolero: "Mas tudo acaba em rock." Estão sendo masterizadas em L.A. por Brian "Big Bass" Gardner, engenheiro de Bowie, Foo Fighters e Prince. O diretor João Jardim de volta ao mercado. Na Movie&Art. Valor pago por Paul Ashford, diretor editorial da Northern & Shell, pela última foto de Michael Jackson: US$ 500 mil. Foi feita por um... paramédico, dia 25, quando MJ dava entrada no Hospital da Universidade da Califórnia. Ecos de Ibiza. Flower Power, importante noite da Pacha, tem brasileira no line-up: Cladinha Pizzimenti, dona do Para Raio de Trancoso. COMO DÓI - Um pé na bunda pode ser inspirador. O que levou a artista francesa Sophie Calle a fazer a instalação Prenez Soin de Vous está sendo... multiplamente inspirador. Rendeu à mesa Entre Quatro Paredes status de debate mais pop da Festa Literária de Paraty. Marcado para sábado, às 11h45, colocará Sophie e o ex, o escritor Gregoire Boullier, frente a frente pela primeira vez. Danilo Santos de Miranda mostra dia 10 no Sesc a expo PSV, titulada em português como Cuide de Você, pelo Ano da França no Brasil. Como quer fazer estardalhaço e bater recordes de público com a mostra - que tem 107 mulheres, como a atriz Jeanne Moreau e a DJ Miss Kittin, convidadas por Sophie lendo o texto -, o diretor do Sesc encomendou um teaser maluco ao diretor de arte Theo Rocha, da agência Santa Clara Nitro. Theo colocou na roda, para pensarem juntos, os diretores Oscar Rodrigues Alves, Alê Reis e o fotógrafo Daniel Klajmic. O resultado desse brainstorm são filmes e fotos de mulheres lendo uma carta, que serão afixados pela cidade de São Paulo. "Não queremos dizer às pessoas o que elas têm de sentir, cada um sente do seu jeito", explica Theo, que se empolgou com o teaser e chamou 10 atrizes para passar pelo circuito culturette de São Paulo lendo o fatídico texto do ?pé?. A reação e leitura da carta pelo público poderão ser registradas num blog - e as melhores renderão uma expo curada pelos quatro. Theo, Oscar, Alê e Daniel pensaram em fazer a performance na Flip, mas ficaram com medo da reação da artista. Ah, se eles conhecessem Sophie... Pedro Herz, da Cultura, doou 2,2 milhões de livros, Milton Hatoum vai mediar o projeto. Entra no ar hoje a versão beta de O Livreiro, primeira rede social dedicada à... leitura. Batizam a iniciativa da InfoGlobo, com texto e dicas, Luis Fernando Verissimo, Marcello Serpa, Delfim Netto e os grafiteiros Osgemeos. Pode não parecer - já que a qualidade de ensino não é tão boa - mas o brasileiro é, sim, considerado bom leitor. A Associação Nacional de Livrarias prevê crescimento de 10% no setor, apesar da crise. Mas o que interessa de fato para o mercado é leitura reflexiva - que produz opinião e forma espírito crítico. Mauro Munhoz, diretor da Flip, fará um break para o poeta mineiro Bartolomeu Campos de Queirós - do time de Charles Cosac - ler seu Manifesto por um Brasil Literário. "O cidadão é aquele que tem voz!", diz Bartô. A grande novidade da 36ª Rolex Ilhabela Sailing Week, que começa no sábado, são os quatro veleiros S40. O barco, projetado pelo argentino Javier Soto Acebal, é um monotipo leve e resistente. "Antes de encerrar a minha carreira de mais de 40 anos de vela, sonhei em ver monotipos de oceano, verdadeiros Fórmula 1, navegando no Brasil", comentou Eduardo Souza Ramos, campeão da Rolex no ano passado e dono do S40 Mitsubishi/Gol. O presidente da Société Générale, François Dossa, e os vice-presidentes da Rhodia e Renault, André Rodrigues e Alain Tissier, uniram executivos de empresas francesas no Brasil para realizar a 1.ª Corrida e Caminhada pela Inclusão Social. Será uma caminhada de 4 quilômetros mais corrida de 7,5 quilômetros - e com o dinheiro arrecadado na inscrição vão ajudar a tia Dag na casa do Zezinho.