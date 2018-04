Em Cena Verde A preocupação com o meio ambiente levou os arquitetos da Triptyque - Carol Bueno, Greg Bousquet, Olivier Raffaelli e Gui Sibaud - a desenvolver uma base que tornará possível plantas de diferentes espécies, não-aéreas, crescerem pelas paredes externas de um prédio. Trata-se de uma camada vegetal - a ser lançada - que funciona como a pele do edifício, com a função de corpo neutro, esculpido e deformado. A imagem do projeto está na expo Homens Trabalhando, ambientada pela galeria florenceantonio.com no prédio em construção pela Triptyque na Rua Harmonia. Contra CPMF A briga de Paulo Skaf, da Fiesp, para que a CPMF não seja mantida, ganha força na seara da juventude. Seu filho André, articulador do AfroReggae e membro dos Amigos da Unesco, está juntando jovens empresários do Conaj, CJE, da Ação Jovem da BMF, NJI e IEE para formar uma frente contra o imposto. ''''Faremos reuniões com deputados, senadores e arrecadaremos mais assinaturas (já têm 1 milhão) para o abaixo-assinado.''''Arrecadar 6 bi para saúde já não faz sentido. A atual arrecadação é desproporcional aos gastos em projetos assistencialistas. E quem mais sofre com o imposto é o pobre, pois reflete no leitinho, no pão'''', diz. Paz & Amor Beto Lago e Chico Lowndes criaram a Sociedade Criativa, uma organização de sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos, para gerar mobilização pública, conscientização de cidadania e difundir idéias criativas que serão costuradas e executadas por colaboradores hipsters como André Pinho, da Margarida Filmes, a designer Graziele Peres, o diretor Rodrigo Pitta e a coordenadora de projetos Adriana Racy - hype da B/Ferraz. O primeiro projeto será a reedição em novembro da Parada da Paz, um combo de trios com músicos de diferentes tribos. O percurso será no centro para alinhar a Parada ao projeto de revitalização. Sabe que... O bailarino Junior Cervila, de Tango, de Carlos Saura, vem ao Brasil para ensinar milongas no Dançata Rosá Chá colocará bandeira oficial nos EUA, seu maior mercado. Em janeiro, abrirá loja no Soho, em NY Omar Salomão segue a trilha do pai, o desbocado e saudoso poeta Waly Salomão.Vai participar do Sarau de Poesias da 13.ª Bienal do Livro do Rio e será curador da exposição Blooks - Letras na Rede, que Heloisa Buarque de Holanda prepara para setembro A Club Chocolate abre um centro de bem-estar e terá Power Pilates por R$ 12 mil. Asas a + O estupendo espaço Ascension, bolado por Anish Kapoor para exposições sob o Viaduto do Chá, tem sido bancado pelo próprio artista indiano radicado em Londres e pelo advogado carioca Paulo Vieira, membro do International Council da Tate Gallery. O CCBB, que viabilizou a idéia, não possui verba para manter o custo anual de R$ 300 mil. A questão é que Ascension tem viés social. É monitorado por crianças de rua recuperadas das drogas por ONGs. ''''Achamos que, quando se cria uma expectativa de vida nova, é fundamental garantir sua continuidade'''', diz Vieira, que está expandindo o projeto com a criação de bolsas para capacitação de crianças para o trabalho no meio artístico. ''''Meu plano é dar todas as bolsas e procurar uma empresa que encampe o espaço, para o qual Marcelo Resende doa a curadoria e galerias bancam custos de produção'''', afirma. Thiago Rocha Pitta abre sua expo Trilogia no sábado - com vista magnânima para banner de qualquer marca. O Santander fica logo ali. Joseph Safra, que tal? Quem dá mais, quem dá mais? Jacaré na lagoa Em Jeri, a temporada de ventos ferve com a gataria gringa do wind e do kite. As línguas oficiais são as dos franceses e italianos, que compram com cash a terra de nativos e brasileiros. Um terreno, que há dois anos custava R$ 30 mil hoje custa R$ 500 mil. ''''O que paulistas levaram 10 anos para fazer, italianos fazem num mês. A diferença é a preocupação ambiental. Eles passam o trator em tudo'''', diz integrante do Conselho de Jeri. A Lagoa do Paraíso, um dos lugares mais belos da região, está secando. ''''A seca é prolongada e o trânsito de jipes e pousadas na margem compacta a vegetação auxiliar e polui'''', diz o professor José Fontelles, chefe do Parque Nacional de Jeri. Ali estão as Pousadas Chef Loran, do Pau e Sítio Verde, uma delas de Sergio, filho do prefeito de Jijoca, Sergio Herreros Gimenez. Neo-Prada Com fila de carros à porta, Eliana Tranchesi reabriu a Prada na Daslu. Nas araras, o ?falso clássico? do inverno 2007/ 2008, um mix de formas e tecidos com muito cinza e preto.