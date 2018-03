Em cena Conte Até os melhores amigos do presidente do Senado José Sarney têm o aconselhado a tomar licença da presidência da casa. E a saia ficará ainda mais justa quando a lista de salários for divulgada na internet. Tem muito funcionário que recebe duas vezes mais que um senador. É o caos do Congresso Nacional. A abertura do Meeting Vida Marinha Desenvolvimento e Preservação dos Mares, no Terminal Marítimo Giusfredo Santini, em Santos, será uma palestra do documentarista da natureza Lawrence Wahba sobre a atual situação da vida mares brasileiros: 80% das nossas espécies de peixe estão com estoques superexplorados, caminhando para a extinção, pela falta de fiscalização. O governador de Alagoas, Teotônio Vilela, é o mais animado com a versão de Paula Lavigne para o Bem Amado. Espera que 2,5 milhões de pessoas assistam ao filme, rodado de Marechal Deodoro, nas proximidades da praia do Francês. "Será ótimo para o turismo da região", diz. Na versão de Paula as três cajazeiras não são viúvas, mas peruas fervidas. Voltando da China, Paula finaliza o filme para ser exibido em setembro. A turma do Satyros vai introduzir gastronomia na Roosevelt - e esta é a arte feita pelo artista plástico Fábio Delduque para o restô: "O Rose Velt será um restaurante e cachaçaria que trará para São Paulo a cozinha italiana feita por Carlão de Oliveira no Romagnolo Cá de Mezz Amig, na represa de Bragança Paulista." Na sociedade, além dos Satyros e Delduque, estão o fotógrafo Miguel Uchôa e Sergio Campanelli do Estúdio MCR. Fábio é responsával por todo conceito visual da casa - do projeto de arquitetura e decoração às pinturas e intervenções artísticas nas paredes. CEO da Condé Nast, Jonathan Newhouse mobilizou as editoras de Vogue em 13 países para fazer uma festa simultânea - e motivar o consumo de moda nesses tempos de crise. Patrícia Carta, publisher da Vogue Brasil, começou juntando Daslu e Iguatemi - e conta ao Estado como será. Essa ciranda de moda acontecerá de que forma? São 13 capitais que estarão com lojas de moda abertas até a meia-noite do dia 10 de setembro. A idéia surgiu de uma conversa entre a Ana Wintour e o Jonathan Newhouse, chairman da Conde Nast Internacional. Não há vínculo comercial, simplesmente a Conde Nast quis alavancar a indústria da moda e criar um clima de celebração. Parte da verba será revertida para Ongs de moda. Faremos o evento em São Paulo, por enquanto no Iguatemi, Daslu e no Market Place. Vocês são parceiros de negócios há 34 anos. Newhouse faz qual leitura do mercado brasileiro? A Conde Nast vê o Brasil com bons olhos. Para eles, o Brasil foi pouco atingido pela crise e passou a ter relevância global. Ganhamos até sigla, encabeçamos o Bric! E ainda temos a vantagem de saber lidar com crise. A SPFW - que ocorrerá até o dia 22 - tem pela primeira vez uma ligação direta com o público por meio de consumo. Motivado pelo Ano da França no Brasil, Paulo Borges convidou a multimarcas Colette, cultuada por sua edição de arte, design e cultura, para montar uma mini-Colette na Bienal. A curadora enviou ao Brasil um contêiner as coisas que mais vende no número 213 Rue Saint-Honoré: espelhos, adesivos, discos e t-shirts desenhadas por cinco de seus melhores colaboradores: Iris de Moyu, a ilustradora Genevieve Gauckler, a grafiteira Fafi, Soledad e Florence Deygas. Capim O presidente da Nestlé, Ivan Zurita, fará este ano seu leilão de Simental na Feicorte, maior feira indoor de negócios agropecuários da América Latina, organizada com Rosalu Ferraz Fladt Queiroz e Bob Ziegert. Ivan prevê aumento de venda que pode chegar a 40%. Só haverá fêmeas. Ideia é melhorar o padrão para ampliar faturamento. BABY-BABY A música francesa, trovadoresca, ficou conhecida no mundo como chanson française e french touch foi o nome dado ao movimento eletrônico do País nos anos 90. O momento na música é, encore une fois, carimbado pela música feita em Paris, e é chamado eletrorock-frenchtouch - som sintético com batida de rock?n-roll e letras sussurradas. Anote: Baby, Baby, Baby. A música, assinada pelos parisienses Pierre Mathieu e Greg Kozo, sob a sigla Make the Girl Dance, - tirada da citação Me make music to make the girls dance, da banca escocesa Fraz Ferdinand -, tem a voz de uma mulher falando sacanagens em francês. No vídeo, a esquálida Mathilde anda nua no 2éme. Fernanda Abdalla, radar de Nizan Guanáes na NIdéia e uma das diretoras de da feira de moda Fashion Rio, muda-se para Londres. Para alavancar negócios. O som do desfile da Cavallera será feito sairá de alto-falantes de carros orquestrados por Bid. Três picapes serão posicionadas ao longo do Minhocão, que será fechado domingo. A crise deflagrou no mercado de moda uma onda de... furtos. Uma pesquisa da Universidade da Flórida mostra que já em 08 a taxa fraudes em vendas e erros administrativos cresceu 2% em relação aos últimos seis anos. E que o número de furtos cresceu 1,2%, só neste ano. Foram consultadas 15 empresas americanas de segurança. Drausio Gragnani fez um arraial em prol da Anima em sua agência. Arriscou-se como fotógrafo e cubriu a festa no Facebook O CEO da MTV, José Wilson Fonseca, está abrindo a grade da emissora para séries de dramaturgia. Em parceria com a Mixer de João Daniel Tikhomiroff, Descolados será a primeira e estreia em julho, com assinatura de Luca Paiva Mello - o mesmo de Mothern. Os atores jovens, na faixa dos 20 desconhecidos do grande público. Paiva Mello falou ao Estado. Primeiro foram as mães, agora jovens. Por quê? Eu e o Rodrigo Castilho, cocriador e roteirista, queríamos falar sobre esse momento específico da vida, a transição para o mundo adulto e o que marca é a saída da casa dos pais. É um momento em que você tem muito mais vigor que prática. A onipotência contra a falta de experiência, o que acaba causando muitos acidentes... é a primeira grande lombada. E o nome, Descolados, que é uma gíria de anteontem? A gente faz uma brincadeira com o nome, já que eles estão sendo ?descolados?, arremessados no terreno desconhecido da vida adulta. Descolando da zona de conforto, do estável, acabou o colo.