Em cena Hey A Sociedade Brasileira de Psicanálise e a Diretoria de Cultura e Comunidade colocam Pérsio Arida, Paul Singer e Telma Weiss para discutir efeitos de crises econômicas em relações pessoas. Psicanálise e Economia será dia 9 no 1.450 da Dr. Cardoso de Melo. Parelheiros virou obsessão para Andrea Matarazzo: "É dos lugares mais lindos de SP." Coube a Caio Luiz de Carvalho, da SPTuris, bolar o projeto para movimentar por meio de ecoturismo a Ilha do Bororé e Capivari - ambas APA da cidade. Estranho? Não. Bem possível pela fauna e trilhas. "Desenvolveremos a região para melhorar a vida da população", diz o subprefeito Carlos Fortner. Dia 8, o trio sai de busão para um tour. O maestro João Carlos Martins fará um concerto sábado na Sala São Paulo. Nada de estranho até se perceber que quem divide o palco com Martins e orquestra é o DJ de techno Anderson Noise. Tiveram empatia durante encontro promovido por uma revista. Acabou dando em... música. "Sou conservador. Quando anunciaram a chegada do Noise em casa avisei minha secretária que receberia um rapaz chamado DJ (risos)." O resultado promete polêmica, segundo Martins que ficará com ponto no ouvido escutando o ritmo de Noise e regendo a Bachianas, que tocará sem retorno para ouvir seus instrumentos. "Senão, o meu som entra nos microfones da orquestra", explica Noise. A vereadora Mara Gabrilli está incomodada com o número de crianças com deficiência que estão fora da escola por falta de transporte. Motivo: a licitação do TEG Especial foi embargada no Tribunal de Justiça e agora é realizada em caráter emergencial. O problema nesse tipo de contratação é que a validade, só 6 meses, não contempla o ano letivo. Depois, crianças ficam sem transporte. A solução é paliativa. Também em situação complicada estão crianças da baiana Trancoso. "Há três meses, professores não recebem, nem nós, perueiros", diz um prestador de serviços, terceirizado pelo prefeito Gilberto Pereira Abade para levar crianças das praias da região de Porto Seguro para escolas públicas. "Professores que têm medo de perder emprego continuam indo. Eu, mesmo sem receber, busco porque criança não tem culpa dessa administração", diz. Procurado pelo Estado, Abade não se manifestou até o fechamento da edição. Silvana Tinelli, dona da S/B, levou a melhor na licitação pela conta do BNDES - que movimenta R$ 50 mi. Vai dividir com a Giacommetti o trabalho que foi da DPZ e Arcos. LEME BRO?S - Enquanto Júlio Menezes escrevia Gasolina, o diretor Gustavo Leme, um dos sócios da produtora Delicatessen, já planejava com o irmão, Guilherme, transformar o livro em filme - lançando os dois na seara cinematográfica como os "Irmãos Leme". Guilherme fará o papel principal no road movie: um cara duro, de 45 anos, cheio de traumas infantis, que dá uma desencapada - e sai numa moto por aí. Chama-se Gasolina porque no ponto alto da trama, o personagem ou enche o tanque da moto e foge. Ou amarela e ateia fogo em seu corpo. Budget? R$ 3 mil. O início das filmagens, no início de 2010. Da supercrítica inglesa de moda Suzy Menkes para Marc Jacobs esta semana no baile de gala do Costume Institute Gala, no Metropolitan Museum, NYC: "Tom Ford diz que branding sem sentido está com dias contados. Eu concordo." E completou: "Acha que hoje um produto ecologicamente correto diz mais ao consumidor do que um logo marqueteado." De Christian Blanckaert, vp executivo da Hermés: "Temos que mudar o futuro e o universo do luxo." Como? A resposta veio de Nicolas Ghesquière, desde 97 diretor criativo da Balenciaga: "Luxo tem que ser feito à mão. Assim, empregamos mais pessoas. Tripliquei o número de artesãos da Balenciaga." A emenda veio de François-Henri Pinault, CEO do grupo PPR, "o luxo é uma combinação de criatividade, qualidade e raridade. A qualidade vem de bons materiais e respeito às fontes de matéria-prima." Ou seja: a palavra mais que de ordem é... Sustentabilidade. A Tiffany & Co comprou a fábrica de bolsas Lambertson Truex, falida em março. Mark Aaron, porta-voz da Tiffany, diz que é cedo para saber sob qual label as bolsas serão colocadas no mercado. A ampliação do clube D-Edge, projetado por Muti Randolph, estará pronta em julho. São 4 andares: entrada, duas pistas, lounge e terraço. É de R$ 1,4 mi o investimento de Nelma Goulart para entrar no núcleo da Polignano Al Mare, das irmãs Juliana e Fernanda Piva de Albuquerque. Com a movimentação, o trio de designers abrirá loja no... Iguatemi. O argentino German Martitegui, sócio do Casa Cruz - restaurante de Buenos Aires que, em conceito, é ?primo? do paulista Spot -, fechou negócio com Simone Abdelnur, Gisele Moraes, Chris Corchs e Luigi Cardoso. São Paulo terá uma filial do Casa Cruz. O escritor Grégoire Boullier verá o bom na Flip. Vai encontrar-se pela primeira vez com a artista francesa Sophie Calle, desde que lhe enviou o fatídico e-mail dando-lhe um pé na bunda - e que foi usado por ela como matéria-prima para a instalação Prenez Soin de Vous. Será a mesa ?Ab Fab? da Festa Literária de Paraty. TENDÊNCIA - No desfile de inverno da Daslu, Pat Bagattini e Martina Scaravaglioni, da equipe de criação, usam as maxibijoux criadas por Bibi Castejon, do time da casa: "As roupas desta estação estão mais básicas, por isso acreditamos na importância de um bom acessório. Na maioria das vezes, são colares grandes. A ideia é misturar tudo: o novo com o vintage, o dourado com o prateado, o curto com o longo. Isso dá personalidade." Covocalista da estupenda banda Hercules & Love Affair, criada por Andrew Buttler - com Antony Hegarty no front -, Kim Ann Foxman vem a São Paulo para fazer um DJ set no Vegas, no sábado. Ela é uma havaiana que pingou em NY e conheceu Buttler, amigo de sua namorada, durante os 5 anos de gestação do projeto de música pop. "Fazia vozes enquanto ele compunha", diz essa colecionadora de discos de house clássico. "É isso que tocarei em SP." Em NYC ela é o recheio das bolachas - e bate uma franja louca. Cabeça da Mad Clams - premiada pela New York Maganize como a melhor festa gay de Manhattan -, depois de 7 meses na estrada com o Hercules, ela e o íntimo amigo Andrew têm passado muitos momentos juntos. Compondo. Vem aí mais um disco do Hercules & Love Affair. Será de US$ 1 milhão o valor do Grande Prêmio São Paulo, dia 17, organizado pelo Jockey e Globo. E a temperatura subirá geral na arquibancada, enquanto na pista se alinham nos 2,4 mil metros de raia de grama Jeune Turc, de Eduardo da Rocha Azevedo, Top Hat, de Julio Cesar Mesquita, Flymetothemoon, de Patrícia Bozano e Alfredo Grumser, e Hot Six, de Stefan Friborg. São top da corrida. Mais uma loja do Melhor Bolo de Chocolate de Mundo: no Shopping Cidade Jardim. Celina Dias comemora a expansão estratosférica da portinha que vende o bolo português com uma edição ltda, que vem em caixa ilustrada com flores por Paulo von Poser. E o ambiente audiovisual do Mercosul, com a crise mundial, passou a ser um grande mercado para os produtores. O PIB destes países, incluindo os associados Venezuela e Chile, soma quase US$ 3 tri e envolve 33 redes de televisão. O Brasil está disparado à frente - com PIB de US$ 1,7 tri. Para discutir posições no mercado será realizado o Encontro de Televisões do Mercosul e Associados em junho, em São Paulo.