Em cena Hey Com crise ou sem, o quilo de Tartuffo Nero di Norcia custa US$ 1,8 mil - e é época deles. Para prevenir-se, Rogério Fasano trouxe da Úmbria menor leva para temporada, que vai até o fim do mês no Fasano, Parigi e Al Mare. Salvatore Loi faz com gnocchi, cordeiro e carpaccio di Manzo. Green Hoje, o príncipe Charles e Camkila Parker Bowles se encontram no Jardim Botânico, Rio, com Mário Vieira, da Conexão Rede Cidadã - Ong que tem o mesmo princípio, estimular projetos de empreendedorismo para público carente, da The Prince Foundation For The Built Enviroment. Charles fará um aporte - sigiloso - financeiro para selar parceria de troca de know-how entre as ONGs. Depois toma chá em Brasília com Lula. O CEO Patrick Kullenberg, mandou os farmaceuticos da Kielh?s resgatarem o cheiro do porão da antiga botica, em NY desde 1851, e fazer um perfume com cheio de chuva, grama molhada. Forest Rain Eau de Toilette será lançado em abril. SUPER-SUPER-MAN Grant Achatz será a big star do Prazeres da Mesa 09 - e esse americano tem tudo para fazer tanto ou mais fuzz no Brasil que Ferrán Adriá e sua turma de catalães. É dono do Alinea, que significa nova linha de pensamento - e isso é exatamente o que traduz a cozinha do superjovem Achatz, 34, em seu restô, em Chicago. Chef experimentalista no que se refere a novas maneiras de degustar, foi, ironicamente, condenado por uma junta médica a ter ... a língua amputada em 3/4 para ser salvo. Achatz luta contra um câncer, não concordou com a amputação - e faz cozinha de memória. Fez quimio e rádio que mataram não só as células cancerígenas, mas também seu paladar!!!!! Como faz? Indica tudo o que pensa a seu sous-chef Nick Kokonas. E ele não faz qualquer cozinha. É uma cozinha em que ele explora maneiras de servir pois, para ele, afrodisíaca é a maneira como se come. Não, o que se come. Seus pratos podem chegar sobre travesseiros de lavanda, que exalam perfume para a comida com o calor do prato; outros espetados em antenas criadas por um designer - amigo do chef. Mais? A Diek Coke que sempre esteve ao lado dele foi substituída por uma garrafa de lidocaína. Para suportar a dor. Só uma coisa ele sabe: "Da cozinha não saio", diz esse pupilo de Thomas Keller. As demissões causadas pela crise turbinam uma onda de novos pequenos empresários - gente indisposta a deixar o futuro na mãos dos outros. Isso põe fogo na tendência Nichetributes, cunhada pelo irlandês Reiner Evers, do bureau Trandwatching. "É sobre o poder de encontrar nichos de mercado", diz. E torná-las relevantes, cobrando preços baixos. Velejando de Qingdao em direção à Baía de Guanabara, os barcos da Volvo Ocean Race estão atrasados quase 5 dias. Devem cruzar o Cabo Horn em 7 e chegar ao Rio por volta do dia 24. Magnus Olsson, do Ericson 3 está há quase 272 milhas náuticas à frente de Torben Grael, no Ericson 4. Mar tranquilo para eles. Mas... pânico para Green Dragon, que segue em 4.º. O skipper Ian Walke há duas noites deu de cara com 3 inesperados icebergs no mar sul. "Cabo Horn e ver um iceberg tornaria essa viagem completa. Mas não de noite." "De judeu para judeu, sinto que a família Sorkin não tenha sido dizimada nos campos nazistas." Essa é uma das várias mensagens untadas de ódio que têm chegado ao escritório de Ira Lee Sorkin, desde que se tornou advogado de Bernard Madoff, aguardado hoje na corte americana para declarar-se culpado pelas fraudes do Esquema Ponzi - que pelos cálculos da promotoria devem bater não os ditos US$ 50 bi, mas US$ 250 bi. Sorkin está sob proteção do FBI - mas isso tudo parece ser coisa da qual ele gosta. Na parede de seu escritório, o Dickstein Shapiro, ele tem enquadrado um papel amarelado, com uma ameaça de morte datada de 1975. Tiga vem aí O DJ, produtor e cantor canadense Tiga James Sontag esquentou a cena eletrohouse em 2001 com superremixes de Confortably Numb, do Pink Floyd em versão Scissor Sisters, e Madame Holywood, de Felix da Housecat. Ganhou até um Juno. O DJ, que cultiva um look fashionista, está em turnê mundial para lançar seu mais novo álbum, Ciao, e virá a São Paulo para única gig na D-Edge dia 4 de abril. De NYC, Tiga falou ao Estado. Você resolveu diminuir remixes? Decidi gastar o meu tempo fazendo minha própria música. Tenho composto letras de apelo sexual, um tipo de ?música do corpo?. Não está mais ligado à Gigolo Records? O selo (que o lançou) foi como minha primeira mulher. Ainda há lugar no meu coração, mas acabou. Qual o conceito de Ciao? É disco moderna com personalidade, feito com meus amigos Soulwax, Jesper Dahlbäck, Gonzales e James Murphy do LCD Soundsystem. Por que Ciao? Onde foi gravado? Tem alguma música preferida? Amo a Itália, o povo, mas como acho que nunca vou conseguir um passaporte italiano, talvez me recebam melhor por causa do disco!!! Ciao foi gravado entre Bélgica, NYC, Suécia e Paris. O melhor sobre a música é que você não precisa escolher, não dá. Não é como uma mulher. Não é preciso ser fiel à música. Há algo marcante de backstage da gravação? Trabalhar com Gonzales (pianista/tecladista) foi impressionante. Quando ele começou o solo de piano, foi ficando tão louco que fizemos um círculo em volta. Nunca tinha visto alguém tocar piano assim. Acha que a crise mundial mudou a cena? A vida noturna resiste mais que outras indústrias. As pessoas precisam se divertir até por estarem mais deprimidas. Mas os grandes festivais e conferências de música eletrônica vão diminuir muito, por causa dos patrocínios. O tenente-brigadeiro Juniti Saito recebe hoje em sua mesa pedido de Bruce Dickinson para pilotar um caça da FAB. O head do Airon Maiden, piloto profissional, chega hoje a Foz do Iguaçu pilotando seu Boeing. Quer ver as cataratas enquanto não recebe o sim - ou o não de Juniti. A Pepper levou a melhor entre as agências Santa Clara, F/Nazca e Bullet. Foi para as mãos de Anuar Tacach e Carlos Perrone a conta da Mini-Cooper, que finca bandeira no Brasil. Neste ano serão importados 600 carros - e o preço baterá R$ 120 mil máximos. Cyd Alvarez, presidente da NBS, levou de Nizan Guanaes o diretor de novos negócios da África, Ale Grynberg. "Eu me identifico com o estilo ?no bullshit? da agência", diz o agora diretor-geral da NBS. E, para comemorar os 20 anos da produtora Play it Again, Tula Minassian abre novo business: a Play RK30, focada em filmes e e games. A estrela da Bienal do Livro da Bahia será uma francesa filha de baiana: Yasmina Traboulsi, 32, escritora que ganhou o Prix du Premier Roman de 2003 por Les Enfants de la Place - uma história de drogas e prostituição, ambientada em Salvador. Diário social SP-Rio: curioso para saber sobre a vida Luiz Favre? Está para lá e para cá com uma paulista - que o conheceu nos tempos de casado com Marta Suplicy. Digo, conheceu. E tem novo casal no high: o ?marchand? Ricardo Ortiz Kugelmas e a arquiteta Bibi Linhares. Head do Estúdio Mega, Fátima Otero estreará como avó. Sua filha Julia Otero e Marcelo Pereira estão grávidos. O Cansei de Ser Sexy dá um break até o fim do ano, quando começará a compor outra vez. Só a guitarrista Luisa Sá continua on & on. Em Melbourne, onde o CSS fez o último show há 2 dias, Luisa faz a fotógrafa e hoje estreia na Gorker Gallery a mostra With Love, de fotos feitas com câmeras descartáveis trocadas por correio entre ela e as amigas Cristine Leone e Hanna Davies. "Gorker é o lugar cool para comprar arte na Austrália", conta ela. PARIS-PARIS - Duas palavras sintetizam a temporada de desfiles de inverno 09/10, terminada anteontem em Paris: sombriedade e sobriedade. A quase falência do grupo italiano SpA, dono de Ferre e Malo, e anúncios de demissões e perdas de 30% nas vendas de magazines como Neiman Marcus e Bergdorf Goodman têm efeito cascata nos showrooms. A exceção? YSL, que quebra um jejum de 10 anos de fechamentos no vermelho ?devido a quatro anos de investimentos em artigos de couro e à venda da linha de beleza para a L?Oreal?, conta a diretora Valeria Herman. O reflexo nas passarelas? Absolutos preto, cinza e branco, com algo de rosa e verde em Chanel. O inverno 09/10 mostrará o poder do couro e inovações em alfaiataria e miles de vestidos-lápis, para noite - e dia. Cool? A reedição do smoking, em YSL e Stella McCartney. E, mais uma vez, jaquetas de motociclista.