Em cena Click Uma foto da italiana Marina Abramovic da série Epico dos Balcans, feita para o combo de filmes porn-art Destricted é a pérola da I:Contemporâneo, que vai até domingo no Iguatemi. É da Brito Cimino e custa R$ 130 mil. Hey DJ Em conexão com a cena inglesa, Carlinhos Kalil fechou para 28 de setembro uma gig de Andy Fletcher na Pacha. É o tecladista e principal elo do Depeche Mode. Hoje faz o DJ e tem o selo Toast Hawaii. Recital Dia 14, uma turma dirigida por Hélio Cícero faz leituras de Thelma Guedes em Atrás do Osso, de Eromar Bonfim em O Olho da Rua, e ensaios de Ana Luiza Andrade. No Espaço Gafanhoto. Novo Apesar dos problemas com a licitação da reforma do palco - barrada por um tempo por ''''questões técnicas'''' -, a repaginada do Municipal de SP está de pé. Depois de 15 anos sem retoques, o teatro ganha ares modernos e permanecerá fechado por quatro meses para restauro. As transformações incluem instalações elétricas, palco, fachadas e vitrais, além de restaurante e salão nobre. Uma reforma acústica no fosso e nas laterais dos palcos também está prevista. As obras, a serem financiadas pelo BID, têm custo de R$ 3,8 milhões e devem durar 18 meses. Fogo cruzado A nova geração da família Magalhães está divida em dois blocos - e meio que em guerra. Por causa de herança e, principalmente, da TV Bahia. De um lado estão César Mata Pires e Diquinho - apoiados pelas irmãs do segundo, Carolina e Paula. Do outro, o deputado ACMinho, filho de ACM Jr., que até então presidia a emissora e a deixará pela suplência da cadeira do avô ACM no Senado. O primeiro grupo quer profissionalizar a TV - coisa muito malvista por ACMinho, que teme ligações com terceiros por causa de sua carreira. Memo & Glam O personagem é pop, a história icônica e o projeto, social. Geraldo Pereira, dono da editora Sextante, viu a mostra em Paris e está negociando com Bert Stern a exposição de um best of das 2.571 fotos de Marilyn Monroe feitas no Bel-Air para a Vogue, três meses antes de sua morte. Será em outubro, no MAM do Rio, e em janeiro em uma galeria paulista. Toda a renda de bilheteria e venda do catálogo será destinada aos velhinhos do Instituto Rio, fundado por Pereira e presidido por Armínio Fraga. Onda Al Gore Tatiana Grutola está atrás de roteirista, diretor e empresas eco-corretas para formar os pilares de sua peça sobre aquecimento global, escrita com o maestro Fábio Oliveira. Será um musical teen "à la High School Musical" sobre a adolescente Nina, praticante de ioga e engajada ambiental. Após participar de um concurso em que faz speech sobre a vida de John Lennon, ela encontra um personagem do futuro que a alerta sobre a provável deterioração do planeta. E começa a militância. A soprano Juliana Daúde fará Dona Amarga, professora de Nina, vivida por Tatiana. "Escrevi a peça para pais e crianças. O alerta é para todos", diz. O auge do espetáculo, conta, será com um belo coro de Imagine, do ex-Beatle. Dias de brisa Fátima Otero, da Editora Língua Geral, respira aliviada. A contista portuguesa de raízes islâmicas Faíza Hayat está quase totalmente recuperada do acidente no Iraque com um carro-bomba, que feriu suas pernas. Em setembro, virá ao Brasil lançar seu primeiro romance, O Evangelho Segundo a Serpente, sobre um filólogo brasileiro, Marcelo Habda, que desaparece no Egito, deixando um caderno com misteriosas anotações. Sabe que... Hermés Galvão assume como editor da Vogue RG e Luciano Ribeiro parte para a Wish A diretora artística da Band, Elizabeta Zenatti, transforma o armário da emissora com Lara Gerin. A stylist assume o comando do Departamento de Figurinos da Rede, conceituando do jornalismo à dramaturgia O curso de Giovanni Frasson foi sucesso, vieram outros e, quando Isabella Prata viu, o café da Escola São Paulo parecia um clube de pensamento de moda, cheio de jovens - e estilistas atrás de estagiários. Isso a levou a contratar Manon Salles para montar o Núcleo de Moda e o 1.º Fórum Escola São Paulo de Criação e Tendências em Moda para o Iguatemi, em outubro O nome Isabella Capeto já é conhecido da mídia japa. Vende em 15 lojas e foi escolhida pela Abest para fazer desfile dia 23 no Brasil Fashion Now no Omotesando Hills. Daslooks Donata Meirelles volta à baila e junto com Eliana Tranchesi coloca o verão nas araras da Daslu - que, para ficar claro, não teve um metro sequer vendido a Zeco Ariemo. ''''Há uma parceria para abertura de lojas.'''' Na temporada quente: quanto mais Chanel melhor. Há 40 modelos de bolsas de Coco