Em cena Hey Bernardo Fonseca, da 3XM, vai abrir o XTerra Series, no sábado, em novo lugar: Itu, na Fazenda Base 84. Para triatletas, o formato da primeira de 10 etapas: 1 quilômetro de natação em lago, 20 quilômetros de mountain bike e 8 quilômetros de trail run. O campeonato de surfe Hang Loose Pro é um dos menores do mundo em público, mas é importante entre surfistas por ter colocado Brasil no roteiro do mundial, pela ondas tubulares da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, - e pelo cuidado extremo que o organizador, Alfio Lagnado, tem com o meio ambiente. Organizado em Apa onde há desova de tartarugas, o campeonato foi traçado entre a Hang Loose e o Ibama. "Os surfistas devem sair da praia às 17 h em ponto, quando começa a desova. Além disso, o palanque, numa palafita camuflada, foi pintado da cor da areia, também para não atrapalhar a visão e o caminho dos répteis", conta Alfio que plantará 30 mil mudas para reflorestamento de Noronha nesta 23.ª edição em fevereiro. Joyce Pascowitch vai dar uma mudada geral no Glamurama. O caminho é fazer do site um portal vertical de estilo - e para criar a nova identidade há uma movimentação. O blog de Julia Petit saiu debaixo do guarda-chuva de Joyce. Entram no lugar, os blogs da stylist Flávia Lafer e o Meninas de Ouro, de Aninha Strumpf, de Lara Gerin, Adriana Cymes e Gisela Gueiros. E Joyce vai reviver online a OnSpeed, revista underground dos modernos Zeca Gutierres e Jorge Morabito. A modelo Isabeli Fontana, recém-separada de Rico Mansur, está com... o fotógrafo carioca Ian Costa. Ponto final na parceria de 10 anos entre o DJ americano Eric Morillo e Ricardo Urgell, dono da Pacha. A razão? "Ele está queimado, meio repetitivo e o cachê de 40 mil não mais condiz por conta da crise", diz uma fonte ligada a Urgell. Para dar ares novos à Pacha, entra no lugar de Morillo a Swedish House Mafia, com Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angello + Prydz - os quatro, bem talentosos. Para a temporada de verão 09, o clube abre em Ibiza com mais 2 cabines na principal sala... para que três suecos se revezem e toquem ao mesmo tempo. O diretor João Daniel Tikhomiroff, associado à empresa Pragma, especializada em gestão de patrimônio, criou uma nova holding: Etc... Participações. Abrigará a Mixer e a Coffee Produções, com foco em filmes promocionais. Um dos principais motivos para o negócio é a profissionalização da gestão das produtoras. Os antigos sócios da Mixer deterão 70% da nova holding e João Daniel segue como presidente. Já a meta, em cinco anos, é alcançar a receita de ... R$ 400 milhões. Nos planos? Aquisição de empresas no exterior. A conta da Red Bull, há 3 anos com a Lautert & Associados, agora está nas mãos de... André Paes de Barros e Celso Loducca, da Loducca. O vento sopra a favor da Zeppelin Filmes. O bom posicionamento internacional da produtora fez Lô Politi e Robério Braga, donos da Maria Bonita, deixarem sua produtora para dirigir e fazer mais arte na de Breno Castro. A Maria Bonita fica voltada à Maria Bonita Coisas, divisão de entretenimento, conteúdo e novas mídias, que já respondia por mais de 50% do faturamento. A coordenação ficará com o sócio e produtor-executivo Dudu Venturi. Robério e Lô continuam sócios e no conselho. A crise, acredita o caçador de tendências irlandês Reiner Evers, dono do bureau Trendwatching, definirá uma nova geração, a Geração G - de generosidade. Os tempos pré-recessão já vinham sendo pautados por indivíduos emergentes da cultura online - que divide, dá, engaja e cria colaborações em grande escala. "Generosidade vira moeda essencial na mentalidade dos novos tempos, pautando sociedade e negócios", diz Evers. O verbo dividir entra no lugar do verbo ter. BAIXO AUGUSTA - Para revitalizar o centro, só povoando-o - dia e noite. Metragem e custos mais baixos, além do transporte público acessível na região central fazem o Baixo Augusta ser, outra vez, atraente para o empresariado focado no público culturette. O produtor cultural Chico Lowndes é um deles. Chico faz dia 9 o shake down do Sonique, bar definido por ele como "um terceiro espaço, que não é casa nem trabalho, mas onde se vai para um encontro, reunião ou chill in antes de um clube". Foi projetado pelo escritório franco-brasileiro Triptyque para 250 pessoas, mas é modular, adaptável para diferentes manifestações A ministra de Exportações da Inglaterra, Barbara Follett, está comprando uma briga com o ministério da França por causa de 11 vestidos da lendária estilista Madeleine Vionnet. O Musée des Arts Décoratifs, para o qual ?madame? doou seu arquivo em 1952 - e que fará este ano uma expo retrospectiva de sua moda - tenta comprá-los de um colecionador inglês por £ 450 mil. Follet não quer deixar os vestidos saírem de Londres por considerá-los importantes para... estudo da moda. COM A MÃO NO BOLSO - Myla With Diet Coke, do americano Roe Ethridge, fotógrafo do galerista Andrew Kreps, é um dos hypes de Nus, expo que marca a estreia do diretor da top Galeria Fortes Vilaça, Alexandre Gabriel, como curador. "Quis fazer na minha primeira exposição algo que tivesse relação direta com um primeiro momento do artista, o desenho de observação, o nu." Faz sentido. "Quando comecei a me interessar por arte, nos anos 90, o nu sempre aparecia com uma carga política forte devido à aids, feminismo ou à causa gay. Como a produção contemporânea se afastou do nu, queria me aproximar do assunto sob o viés do olhar sobre o corpo, o olhar erótico, a pose, mas também, claro, do histórico, da ideia." Explica: Por isso, a seleção feita por Alexandre tem a colaboração de Jones Bergamin, o Peninha, da Bolsa de Arte, que emprestou nus feitos por Tarsila e Malfati. No menu da expo, entre muitos, também estão Mario Testino, Jürgen Teller, Paul McDevitt, Vik, Ernesto Neto, a polonesa Goshka Macuga, Shagan, projeto de Yoshitomo Nara com Hiroshi Suguito em que os japoneses assinam obras a quatro mãos, como se fossem impressionistas. Estreia no Valentine?s Day, 14 de fevereiro. FITA MÉTRICA - As Sartinhas, como são conhecidas as irmãs fashionistas Renata e Lily Sarti, dão um salto. Começam a costurar su misura. Nada mais natural para elas que começaram fazer moda para... amigas Carlinhos Jereissati fez contas: um sapato Louboutin custará na loja que o designer francês abrirá em março, no Iguatemi, em média R$ 2 mil. Christian chega ao Brasil dia 9 para supervisionar a obra. É a 1ª loja Louboutin da AL, a 17ª no mundo - e a expectativa dele é grande por uma razão: a brasileira target não caminha longas distâncias. Os melhores ensaios do carnaval baiano continuam na seara de Carlinhos Brown. Mas Alberto Pitta, do Cortejo Afro, vem encostando nele em hype. Terá Preta Gil. Cris Barros colhe frutos do Rio Summer. A Colette fez pedidos.