Em cena Hey Hoje, em São Paulo, a Pink Elephant reabre com o DJ Marco Hanna. Na Disco tem a festa Shuffle de Gabriel Nehemy. Sábado, na Pelu, Paulus Magnus toca com Raquel Uendi. E no Centro Cultural b_arco, será aberta a coletiva Roupa de Domingo III, com arte, design e foto. A chef Carla Pernambuco foi chamada por Dudu Bertholini, da Neon, para abravanar na SPFW. Boca-a-Boca é o nome da performance que farão. Dudu a vestirá enquanto Carla ensina a fazer gaspacho. O motivo: viagens feitas pelos dois à Andaluzia. Oestudio vai mostrar na SPFW coleção inspirada no livro A Grande Bolha de Wall St, de Paulo Rabello Castro. O escritor fez um poema sobre a crise, que será trilha. O coletivo comunicará pelos looks sua leitura da turbulência financeira. No foco? Cegueira social e dos privados da visão. Coroa Corre nos corredores do Planalto: Lula não consegue esconder que Geraldo Alckmin lhe causa arrepios. Não releva os ataques do ex-governador à sua família na última campanha à presidência. E, mais do que nunca, por mais incrível que pareça, Aécio Neves, está, sim, no páreo. Filhos de Calá A fotógrafa Rosa de Lucca passou meses clicando artistas de Trancoso e região para o livro Arte Vida Sul Bahia. Com a venda de fotos, reformou a Casa das Artes do vilarejo baiano para ampliar atividades na comunidade. Hypes do livro? João, Gabriel e Mel, filhos do ceramista e arquiteto famoso da região, João Calazans. Dos Calazans, João, o mais velho, marcheta a fauna local em móveis. Mel, a caçula, faz tapetes e toca o Sushi da Mel, novo sushi-bar na Praia do Espelho. Gabriel é o filho que continua a arte de mosaicos do pai, além de escultor. Helena Ignez tomou gosto pelo cinema ao dirigir em 2008 Canção de Baal. Ney Matogrosso também, depois de fazer o curta Depois de Tudo. Resultado? A musa do cinema marginal vai dirigir o sex symbol da misoginia em Luz nas Trevas, roteiro que Rogério Sganzerla escreveu pouco antes de morrer. É a continuação de O Bandido da Luz Vermelha. Sinopse: um jovem descobre ser filho de João Acácio Pereira da Costa e... reedita o bandido. Na pele do velho, Ney. Na do jovem, André Guerreiro - genro de Ignez. Tudo bem embalado na direção de arte de Fábio Delduque. Filma em fevereiro. Dizer que o Rio começa a esquentar os tamborins para o carnaval é quase um equívoco. Quando é que os tamborins esfriam na cidade? Nunca, por isso, dum papo entre a estilista Isabela Capeto e Leandro da Sapucaí nasceu o... Sapucapeto. Uma roda de samba que no carnaval vai sair como bloco. No aniversário de São Paulo, os habitués da USP é que ganham o presente: internet sem fio em todo campus. Vem da Nokia. O produtor Sergio Eisemberg contratou Carmo Della Vecchia para fazer o papel de Martim Afonso de Souza, Claudia Ohana o de Ana Pimentel, Nuno Leal Maia o de padre Gonçalo Monteiro e a dançarina Scheila Carvalho para fazer Índia Bartira para dramatizar e reconstruir o cenário onde o navegador português Martim Afonso de Sousa aportou em 22 de janeiro de 1532, fundando São Vicente. Pelos 455 anos de São Paulo. Vão fazer a cena na Praia do Gonzaguinha, em 25 de janeiro. Além da expo inédita Chop off Their Head, o produtor cultural Guili Alves de Lima e o fotógrafo Rankin têm em comum ascendência escocesa - além de terem como amigo Chico Lowndes, que estréia com ele como curador da mostra. Chico e Guili escolheram 50 fotos de celebs e rockers feitas por Rankin, criador da Dazed & Confuzed, para mostrar no MuBE dia 21. Trânsito caótico de SP, é este o motivo que levou a galerista Raquel Arnauld a unir suas duas galerias em uma e mudar de Pinheiros para a Vila Madalena. A nova, projetada pelo arquiteto Felipe Crescenti, abre dia 20 com gravuras de Piza e Mondrian. Nesse mundo, onde são vendidos US$ 5 bilhões anuais em rímel, a Allergan, criadora do Botox , tem na manga um produto fadado a blockbuster: o Latisse, primeira droga - aprovada pelo FDA - que faz crescer os cílios. A fórmula é parecida com a do Lumigan, um colírio para glaucoma com portalgina análoga, cuja contraindicação é... crescimento dos cílios. ESQUEMA PONZI - Na foto, Bernard Madoff com o advogado Ira Lee Sorkin, a caminho de seu apartamento da rua 63, em Manhattan - onde ficará em prisão domiciliar até ser julgado. Madoff foi reenquadrado pelo juiz Judge Ronald L. Ellis por tentar burlar a determinação de congelamento de seus bens pelo juíz Louis L. Stanton, que toca a ação civil contra ele. No Natal, Madoff enviou para amigos e família quase US$ 1 milhão em relógios e joias. Descoberto o episódio, o FBI vasculhou seu escritório e encontrou cheques preenchidos num total de US$ 173 milhões - também em nome de amigos. Julgado pela corte americana na segunda, Madoff alegou que as jóias teriam valor sentimental e que, após o episódio do Esquema Ponzi, não teria como usá-las. O juiz Ellis vai ouvi-lo de novo em 26 dias. Mas... para continuar em casa, monitorado eletronicamente, pagou fiança de US$ 10 milhões e terá correpondência checada pela polícia e a conta da segurança que o vigia paga por sua mulher, Ruth. NO RIO - Vestida com um dos looks do desfile que faz hoje no Fashion Rio, Juliana Jabour considera seu inverno 09 um divisor de águas. Além da malha fria, que ela tornou superpop, trabalha com couro e tricô. O visual? Estruturado, com muita mini, cintura marcada e ênfase nos ombros. Juliana, cujo faturamento anual bate na casa dos R$ 7 milhões, tem hoje 130 pontos de venda no Brasil, 40 no Japão, onde é ?it girl?, e 20 nos EUA. Expectativa para o ano? "Senti a crise na primeira fase de vendas de showroom, em novembro, e acho que a queda geral será de 10%" EM SÃO PAULO - Antes de a crise estourar, o estilista Wilson Ranieri havia cortado sua produção em um terço: "Para atender melhor o Japão, as multimarcas para as quais vendo e, principalmente, para não sair do foco, já que não sou uma fábrica gigante", diz. Faz sentido. Will faz moulage, molda roupas no corpo - e mostrará dia 21 na SPFW uma coleção dramática, com referências dos anos 30 e 40 em tecidos especialíssimos. E ele comemora: "Fiz meu primeiro licenciamento: uma linha de bijoux para a Morana" Açaí Adhemar Oliveira, diretor do Circuito Cinearte, levou 2 anos e gastou US$ 6 milhões para montar a primeira sala brasileira de cinema com a tecnologia Imax - que é um 3D de hiperperformance, com imagens emitidas por dois projetores. Há 300 salas Imax no mundo - 60% delas nos EUA. No Brasil, ficará em São Paulo, no Shopping Bourbon. Cristiane Torloni, aos 51, está bem na foto de Luís Tripoli feita para mostrar o novo GLK 280 na Top Night Mercedes-Benz, segunda-feira, na Casa Fasano.