Em cena Hey O ator André Frateschi e Cida Moreira formaram uma dupla cool para fazer Canções de Cortar os Pulsos. Ela no piano; ele, na gaita e violão - e Tom Waits no repertório. "Sua voz, poesia e música são a melhor crônica do século 20", dizem sobre Waits. Estão no Teatro do Centro da Terra. A visita será para selar com Lula o ano da França no Brasil em 22 de dezembro. Só que o presidente Nicolas Sarkozy e Carla Bruni têm planos de esticar a estada para o réveillon. Justo, já que o pai de Carla é radicado no Brasil. Destino? Fernando de Noronha, hóspedes de Luciano Huck na Pousada Maravilha. Justo? Se entre os mais poderosos há quem condene o delegado Protógenes Queiróz por entregar Daniel Dantas, para a Polícia Federal, além de herói, foi eleito sex symbol pela ala feminina. Na tentativa de passeata abafada na última sexta-feira, em Brasília, e nesta semana, em ato do PSOL, assim que subiu ao palanque, visto por mais de 2 mil policiais, Protógenes ficou vermelho com os gritos de ?lindo? e ?gostoso?. Para confirmar simpatia a ele, palavra aos estudantes: já tem nove palestras confirmadas em universidades federais do País até o fim do ano. GOYARD - Louis Vuitton é um malletier que, por ter a marca disseminada à exaustão pelo grupo LVMH e ser tão copiada no mercado de falsificações, virou luxo pulverizado. Já Goyard, tão antiga quanto, é... desejo. Fundada em 1853 está desde então no número 233 da rue St Honoré, mantendo a empáfia característica parisiense no atendimento e, na padronagem, o logo feito com imagens de galhos bege, marrom e preto entrelaçados. A família Signoles, dona da marca, estrategicamente quer manter o negócio sob controle, com apenas 25 lojas no mundo - e na América Latina a Daslu é seu endereço. Eliana Tranchesi abriu ontem a loja e fala ao Estado: Como conseguiu a marca? Não foi tão complicado e para nós é legal porque é a marca das bacanas: Kate Moss, Valentino só viajam com Goyard. Um dia estava na loja em Paris e entra Alex Signoles. Não lembrava que já o conhecia há anos. Tínhamos feito negócio com a marca Chippie. Ele comentou que o único lugar em que abriria loja na América Latina seria a Daslu, então o chamei para ver o desfile da Chanel e comer aquela feijoada básica na minha casa e saiu o negócio. É tradição marcar bolsas e malas Goyard artesanalmente com iniciais... Virgínia Figueiredo passou dois meses no ateliê deles aprendendo como monogramar. Em dezembro, já estaremos fazendo. Imagine que em NY demoram dois meses para isso. A loja do Brasil é réplica da francesa. Com a Goyard, a Daslu soma quantas marcas? São 333. Semana que vem abre a 284. Naomi Campbell virá porque assina uma linha de roupas. E dentro da 284 haverá uma Top Shop, além de várias marquinhas inglesas legais. Até chiclete iremos vender. Al Mare Os arquitetos Eduardo Mondolfo e o francês Jean Michel-Gathy, da Denniston International, farão a quatro mãos o projeto do primeiro hotel da rede Amanresorts no Brasil. Será na Costa Verde, litoral entre Rio e SP. Suingueira: O arquiteto Otavio de Sanctis está terminando no Morumbi, para um cliente que pede anonimato, um clube para ser o top da libertinagem. No Code as poltronas são dispostas frente à frente para que casais ?interajam?. E, além de cabines privés, Sanctis produziu uma kombi para... coletivos mais... modernos! Nos 5 últimos anos, a atriz americana Juliette Lewis viveu on the road com a banda The Licks. Os melhores momentos da banda foram registrados em câmeras caseiras pelos Licks, pela cunhada de Juliette e editados em DVD que a ST2 lança no Brasil. Não por acaso, ela decidiu falar pela primeira vez sobre novos projetos ao Estado: "Quando começei a banda, as pessoas achavam que eu não cumpriria agendas ou que deixaria a turnê para fazer um filme, então era difícil conseguir contratos. Eu pensava que se chegasse ao Brasil, que parecia ser tão longe, tudo daria certo." No DVD há o registro de uma versão de Hot Stuff. Seria o prelúdio para um vôo-solo? Era só diversão; amo disco e acho que precisava de uma versão rock?n?roll. Mas estou, sim, numa jornada como compositora. Nem deveria estar falando disso porque é um trabalho em andamento, que só queria comentar lá por abril. E como será? Quando comecei Juliette and The Licks, a banda era uma idealização de uma verdadeira banda de rock. Solo vou ser mais diversa; usar rock com mais pegada soul. V ou mudar o groove. Uma coisa com baterias no estilo de Mitch Mitchell (que fez The Jimi Hendrix Experience), guitarras incríveis, saxofones, atmosfera absurda, mas nada tão clássico. Eu posso tocar piano, mas mais como um case. Meu produtor é Omar Rodriguez-Lopez, um cara muito visionário da banda Moris Volta. Cara, vai ser um soulfullrock grooveado. Os Licks vão ficar para trás ou estarão no projeto? O disco está tomando cara, ainda não tenho idéia. Nizan Guanaes muda de idéia por um bom negócio, mas diz que fica em Trancoso até janeiro. Hóspede da Estrela D?Água - que faz 10 anos com festão dia 28 de dezembro. Descanso? Médio. A temporada é dedicada à composição de músicas. Não que seja uma novidade, mas as da vez são de Carnaval. Fez uma sobre Obama. Vai dar para Ivete cantar. A Attivos Magisttrais assinou os direitos para comercialização no Brasil do LIPO2, creme varredor de radicais livres que, por nanotecnologia, faz o oxigênio penetrar fundo na pele e preenche rugas por meio de estimulação hídrica. Madonna declara usar. Danilo dos Santos Miranda abrirá sua casa para um petit comité em torno de Robert Wilson. O artista, que expõe no Sesc, fez uma exigência: que dia 27 ninguém dirija a palavra a ele. Para poder parar e pensar - coisa que poucos sabem fazer. Ontem, na Assembléia Legislativa, durante homenagem ao dramaturgo Ivam Cabral sugerida pelo deputado Carlos Giannazi, foi apresentado projeto de lei que inclui o festival de teatro Satyrianas no calendário oficial de eventos do Estado. Justo. , Quando o limite chega, há que mudar de cenário. É mais ou menos esse o momento da diretora artística da MTV, Anna Buttler. Há 18 anos na emissora, ela parte para vôo (quase) solo, abrindo a produtora Conteúdo Musical. A estréia será com um filé: o show de 50 anos de Zeca Pagodinho, em 4 de fevereiro no Rio. "Ficarei com um pé na produtora, outro na MTV", conta ela que, estrategicamente, terá seu negócio na Pompéia, o epicentro da cena musical paulista. Além da MTV, é lá que têm seus QGs os Cachorro Grande, Fresnos, NX Zero e Sepultura. Conselheiro político de Barack Obama e professor de Ciência Comportamental e Economia da Universidade de Chicago, Richard Thaler coloca na roda brasileira o livro Nudge: O Empurrão para a Escolha Certa. Escrito com Cass Sustein, professor de Direito de Harvard, usa humor e ícones da cultura pop, como ABBA e Simpsons, para explicar teorias que estruturem situações de forma proativa. Como o sr. virou conselheiro de Obama? Eu o conheci numa festa de arrecadação de fundos para as primárias como candidato democrata. Cass, co-autor do livro, o conhecia de Harvard. Ele se interessou pela nossa teoria do paternalismo libertário, que parece esquisita por juntar palavras antagônicas, mas é simples: expõe opções de maneira específica para influenciar escolhas e evitar a tendência sistemática da falácia do planejamento, que por efeito de otimismo irrealista faz com que pessoas não concluam projetos e entrem em estado de inércia. Obama aplicou a teoria exatamente em quais propostas de governo? Para simplificar o sistema de hipotecas e explicar como o cidadão gasta seu dinheiro nisso. Não é à toa que a bolha explodiu. David Cameron, líder do partido conservador inglês, também aderiu à teoria? Eu me encontrei com seus assessores para traçar um plano a partir do qual o governo pudesse conversar com o povo sobre doação de órgãos. Livro mostra a importância de cuidar do bem-estar das pessoas. Mas não deixamos de lado o respeito pela propriedade, por isso o livro serve para democratas e republicanos. Se tivesse de dar um ?nudge? (cutucão, toque) em Obama, qual seria? Desincentivar hipotecas.