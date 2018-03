Em cena 8.9 É a abertura da versão brasileira do P.J. Clarke?s. Para manter ar tradicional da matriz em NY, em vez de hostess bombadona, Maria Rita Pikielny escalou Cristina, charmosa senhora nos 60?s - por acaso, mãe dela. Dia 8 O baixista CJ Ramone, dos Ramones, chega a São Paulo para venda de discos na London Calling CDs e toca com a banda Chopper no O Kazebre no mesmo dia. Saúde Aécio Neves está bem na fita com... Niemeyer. O arquiteto está empolgado com sua nova fase de ?publisher? da revista trimestral Novos Caminhos que, como conta Vera Lúcia, mulher de Oscar e editora da revista, ?aborda questões da cidade?. Tal a empolgação que Oscar topou ir do Rio para BH - de carro - para acompanhar a matéria de capa da próxima edição. Não à toa. O projeto é dele: Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, um complexo que até 2010 vai abrigar secretarias e órgãos da administração do Estado. "Vai transformar a área norte da região metropolitana e encerrar o processo de empobrecimento da região marcada pela carência de serviços e pelo expressivo crescimento demográfico", diz Aécio. Oscar está feliz com o andamento da obra. Há sete meses iniciada pela Codemig, tem prontas as fundações dos cinco prédios. O custo da obra toda? R$ 948,5 milhões. Há seis meses, a italiana Delfina Delettrez conseguiu manter a mítica em torno das mulheres da família Fendi - na qual todo primeiro filho é mulher. Aos 19 anos, Delfina deu à luz Emma e, enquanto terminava a gravidez em Ronciclione - onde os Fendi têm casa de campo - fez nascer uma linha de jóias que é o absurdo da chiqueria nonchalant. Colette em Paris, Harrods em Londres e Maxfield em L.A. têm em estoque. Por que as pedras em vez dos tecidos? Meu pai, Bernard Delettrez, é joalheiro em Paris. Ele teve uma loja de pedras em Búzios, nos anos 60. Estava começando no cinema quando engravidei. Fui para o interior e em seis meses criei a coleção, que tem peças de ouro, prata escurecida, esmaltes e ossos. Caveiras são obsessão? A casa de Ronciclione foi bombardeada na Segunda Guerra e ocupada pelos militares. Quando pudemos voltar à casa, havia crânios espalhados pelo jardim. Ficou na minha cabeça, assim como as camélias que esculpo em mármore, as serpentes e aranhas. Tudo tem a ver com a casa. E imediatamente abriu uma loja... Fica numa antiga farmácia na via Del Vechhi, a dois passos da Piazza Navona. Lagerfeld fez o logo, que é uma cruz religada por cinco estrelas, que são as mulheres das cinco gerações Fendi. BEM LONGE DA CHINA - A censura chinesa pode não entender de arte contemporânea, mas sabe que não gosta dela. Vira e mexe, oficiais antipropaganda invadem Dashanzi, o distrito das artes, onde antigas fábricas de armas deram lugar a galerias. A ordem é tirar do alcance dos olhos material ofensivo ou que (ainda) deboche de Mao Tsé-tung. Óbvia e infelizmente - ok, ok, só estamos falando de arte... -, nesses dias de Olimpíadas, quando o mundo estará de olho no país, o natural seria o cerco fechar-se em torno dos Gao Brothers, artistas mais provocadores do sistema, que entre 89 e 2003 ficaram na lista negra do governo, sem deixar o país. Mas, desta vez, Gao Zhen e Gao Qiang foram mais rápidos. Eles, que começaram a produzir nos 80, durante a revolução cultural, e estouraram nos 90, durante os jogos estarão "refugiados" no Japão, fazendo a performance Abraços. Na França - que ameaçou boicote à abertura dos jogos - estão espalhadas nas galerias de St. Germain, em Paris, como a Vallois e a Albert Benamou, dezenas de Miss Mao, esculturas de fibra de vidro inspiradas na boneca Mao, criada para que crianças não antipatizassem com o líder. Entretanto, na versão dos Gao, além de peitões, o longo nariz da escultura traz lembranças de Pinóquio, numa referência clara às mentiras do ditador. Parece até um tapa dado pelos franceses com luva de pelica - e que fique claro: para os dois chineses está tudo certo. Hoje, vendem uma Mao Sister supersize por 40 mil. Qiang bateu um papo de dois minutos com o Estado. Como ainda é a censura à arte na China? Há dez anos, os oficiais eram mais rudes, arrancavam os trabalhos das paredes. Hoje, pedem para tirarmos, mas o cenário continua delicado. O governo tenta encontrar um equilíbrio. Acho que agora largaram um pouco a mão para que Dashanzi melhore a imagem da cidade. Mas alguns no poder têm mente muito antiga e ainda preferem os métodos antiquados de controle. O presidente Hu Jintao fala em criar uma sociedade harmônica. Então, para isso, precisa de mais cultura. Só o fato de vocês dois estarem no Japão pode ser considerado uma performance em si? Não (risos). Mas faz sentido. Abraços é uma performance em que pegamos estranhos para se abraçarem por tempo prolongado, vestidos ou pelados. O código social na China associa o abraço a um ato íntimo não apropriado para exposição. Faz parte dos valores da sociedade. Mas muitos têm de se adaptar. Antena: Em andanças pelas secretarias de governo do Estado, Mariana Jens, secretária da Juventude de Serra, detectou que o Itesp, órgão da Secretaria da Justiça, tinha o desafio de levar internet para os assentamentos rurais. Articulou com a Secretaria de Gestão parceria com a Fundação Horsa por meio do projeto Acessa São Paulo. Falta só o ok do governador Serra para que a web chegue a assentamentos em 2009. Leilão: Quem leva Hebe, Rede TV ou Record? O sócio majoritário da primeira, Amilcare Dallevo, já fez o convite aberto, mas não disse o que interessa: quanto paga pela loira. Já a Record, disposta a bancar o show do milhão, espera parecer de Roberto Justus que, na volta de sua viagem à Grécia, dirá quanto sua equipe conseguiu arrecadar para o cachê de Hebe. Psiu: A idéia foi "importada" do Chile pelo paisagista Gilberto Elkis, que está trabalhando na construção do primeiro W Hotel da América Latina com o arquiteto americano Gary Handel: por lá, em lugares clássicos, como o Golfe Clube de Santiago, há nas mesas um cartão que avisa: "proibido falar no celular". E a ordem é estrita. Conversas à mesa só com quem estiver à mesa. Quem ouviu e adorou é o comodoro do Iate Clube de Santos Bera Fanganielo, que vai adotar a prática nos salões do iate quando ficar pronta a nova sede, no extinto Clube São Paulo. O Baretto vai mudar de cara. Rogério Fasano vai ampliar o hotel em 20 quartos, que serão construídos no imóvel onde funcionava o Della Lastra. O atual bar do hotel funcionará de passagem para a ala nova, onde ficará o novo Baretto. Ivaldo Bertazzo estréia É ou Noé, seu primeiro musical, no Tuca em 24 de agosto. Em meio aos ensaios finais, Ivaldo falou ao Estado. É ou Noé então o que é? Um navio onde vários personagens e público embarcam, na entrada do teatro e Os cenários vão se transformando. Foi uma idéia de Adriana Falcão, que queria que embarcassem pessoas inusitadas, como Josefine Backer com sua jaguatirica, gansos, uma sonâmbula modernista, cuja ama é disfarçadamente a Dona Benta, mas que na verdade é um homem querendo comê-la. Tem cara de vanguarda, risco. Como estão os ensaios? Lembra em Amarcord quando o personagem fala que vai se matar? Sou eu hoje. Mas o legal é cruzar as linguagens. A trilha tem de Kurt Weill a Fagner. A a Z. Teatro tem pouco público às sextas-feiras... Pois é, o público não chega, Por isso meu espetáculo vai começar às 22 horas. Puretée: Se rehab é assunto pesado, um detox básico, programado e controlado é completamente ?okay? - e isso é o que tem levado várias pessoas a cultivar... cogumelos no armário para entrar na febre da Kombucha. Trata-se de uma bebida feita de alga chinesa, fermentada no chá verde e no açúcar. Leg-lock: Quem gostou da mais nova idéia de José Padilha foi Harvey Weinstein: um filme sobre jiu-jítsu, cada vez mais popular no mundo. Eduardo Constatini e Julia Otero, sócios dele na Latin American Film Co, vão tocar o projeto com o cineasta. Viagem: Incentivado por Ernesto Neto, o artista plástico Jarbas Lopes vai colocar dia 8 uma turma dentro de um ônibus que sairá da Galeria Gentil Carioca, no Rio, rumo a Maricá, para mostrar o trecho experimental da Cicloviaérea, comprovando uma trip que teve em 2001. Ele parte da idéia de uma pista suspensa só para bicicletas: "Uma pista suspensa com um pequeno declive em sua extensão e que proporcionará uma leve força a favor em seu percurso, facilitando longas distâncias. É uma construção futurística para hoje, não precisamos esperar sua construção para percebermos a grande invenção da bicicleta, como utilidade e como desfrute. Vou e volto." Cegonha: A modelo brasileira Andrea Dellal estréia em quatro meses como avó: sua filha, a designer Charlotte Olympia, e o namorado Maxim estão grávidos. Moviola: Chegou a um ponto em que para Marcos Mion ficar na frente das câmeras é pouco. Formou com o ex-VJ André Vasco a dupla Mionzera e Vascolino para dirigir videoclipes. O primeiro cliente? O rapper Cabal, para quem fizeram há quatro dias o clipe Cinderela com a super porn-star Monica Matos, no pole da boate Caribe na Augusta. O enredo trash-chic é sobre uma prostituta triste, que imagina um homem para casar com ela. Pois, pois: é sob os olhos de Zeca Gerace e Vitor Corrêa do Estúdio Xingu que as estilistas Carla Gaspar e Mafalda Bayam - ex-Carmelitas - abrem a Alguida. A marca vai resgatar a identidade portuguesa, transformando lenços do Minho em vestidos. A loja será na rua EUA com Oscar Freire.