Em cena Coxia No Oficina, entra em cena Cypriano e Chan-ta-lan, com direção de Marcelo Drummond. O texto, escrito em 73, é de Luís Corrêa, irmão de Zé Celso, e nunca foi montado por causa da censura da época. Pista Com o alvará da Mynth pendente. os irmãos Melo tiveram que repassar para Luigi Cardoso e Thiago Viana a festa que fariam hoje com os DJs Kevin Barnett e Puff. Eleitos Noite dessas no Piantella, em Brasília, point de políticos e intrigas palacianas, comentava-se que Lula namora dois nomes caso queime no meio do caminho a candidatura de Dilma à Presidência: Fernando Haddad, atual ministro da Educação, e Eduardo Campos, governador de PE, que troca idéias com Lula toda semana por telefone. ROSA: O clube americano Pink Elephant terá um braço no Brasil. Fora da sociedade da Disco, Giuliano de Luca foi procurado por David Sarner, sócio do clube de NYC e antigo partner dos tempos da Chaos, para abrir um grande clube - com 600 m² de salão e lounge de 400 m². O DJ inglês Paul Oakenfold pode ser sócio do lugar, cujo sistema de som será projetado por David Dash, engenheiro de sons da Nasa. O investimento no negócio é de R$ 3,5 milhões. PÁGINAS: A publisher Fátima Otero Volta da Flip com negócio fechado com Laureta da Martinica. Sairão pela Língua Geral os livros da quituteira. GOL: Eduardo Fischer e o CEO da Fischer, Antonio Fadiga, comemoram no Porto. A filial portuguesa da agência, que atende a conta da Sagres Central de Cervejas e Bebidas, ganhou a licitação para cuidar também da comunicação da marca no futebol. REVOADA: uma temporada em Paris para reciclagem e novos rumos. Com esse objetivo, Ana Monteiro de Carvalho deixa a sociedade da marca Isabella Capeto, onde era dona de 50%. Ficam donos da marca a estilista e a InBrands, dos ex donos do Pactual LUXO: Mais uma marca para o portfólio de Eliana Tranchesi: Goyard, francesa, que faz bolsas e malas. LAR DOCE LAR NA REAL: Marcelo Rosenbaum para muito ricos - e para os bem pobres. Ao mesmo tempo em que fechou com os irmãos Luciana e Dinho Tranchesi o projeto da loja e participação na construção da imagem da marca 284, o arquiteto aumenta seu foco em trabalhos para população de baixa renda. "Os projetos populares são o meu maior foco agora. Não quero ensejar o desejo de ser rico, e sim o desejo de ser brasileiro, feliz. Quero transformar a vida de um ser humano pela sua moradia. O objetivo é a dignidade, a auto-estima que ajuda a tornar o homem cidadão, que assim passa a cuidar melhor da sua cidade", diz Rosenbaum. NEM TUDO AO CÉU NEM AO INFERNO: se o tema relacionamento esta no momento delicado para o pecuarista Jonas e Paula Barcelos, para a empresaria de moda Natalie Klein e o estlista Tufi Duek o assunto cai bem. Cada mais mais fina é a sintonia entre os dois. A colonia judaica comemora. Brisa brasileira Gerald Lawless, CEO do grupo hoteleiro Jumeirah, circula por São Paulo. O interesse é pelo interior do Estado e Jericoacoara. Em setembro o designer francês Phillipe Starck desembarca em São Paulo e no Rio. Vem conversar com Niemeyer. E para dar o ?okay? aos executivos do grupo francês Allard, que procuram ponto no centro de São Paulo para abrir um hotel. O guru indiano Deepak Chopra fala com exclusividade ao ?Estado? sobre A Fonte da Felicidade Duradoura, seu novo livro: Seu assunto é a busca da felicidade. Em seu ponto de vista, seria este o objetivo da grande maioria? Felicidade é subjetiva. É um bem-estar que inclui paz, harmonia, riso e amor. Pessoas felizes são mais bem-sucedidas, têm relações melhores, fazem escolhas saudáveis e biologicamente refletem um estado de auto-equilíbrio e aumentam a capacidade de autocura. A felicidade é a meta de todas as outras metas. O que deveríamos fazer para não cair, como o sr. diz, em armadilhas do inconsciente coletivo? O único jeito de não ser condicionado é observar seu comportamento auto-reflexivo e questionar-se: qual a minha contribuição? Qual minha proposta? Como me sinto quando tenho uma experiência tensa? Quais as minhas qualidades e talentos? Quais as melhores qualidades que eu expresso num relacionamento? E qual seu conselho para alguém que não consegue domar a mente e acaba numa situação de dependência de álcool e drogas? O único tratamento é uma solução espiritual que vem por meio de meditação e silêncio para conseguir um nível maior de prazer e exultação. E qual a relação entre fé e felicidade? A fé é um passo para o desconhecido, um campo de infinitas possibilidades e criatividade. Entre a fé e a felicidade há uma correlação direta que não deve ser confundida com a crença que é a válvula para a insegurança. LADY BRAZIL - A brasileira Juliana Overmeer colocou a arquitetura em escanteio para, há dois anos, estudar cinema em NY. O objetivo? Direção. Só que, em sua estréia como assistente do diretor israelense Dover Kosashvili, Juliana acabou posta pelo ?boss? na frente das câmeras para uma participação especial em The Duel, filme produzido por Donald Rosenfeld, inspirado no conto O Duelo, de Anton Chekov. "Originalmente, a história se passa na Rússia, mas o filme foi rodado na Croácia por conta de uma segunda versão sobre a origem da história", conta Juliana. Chekhov teria escrito o romance em Opatjia, onde passava verões, às margens do Mar Adriático, hoje a Croácia. O filme será lançado em 2009 no Festival de Cannes. Sabe que... As casacas que Roger Clementino e Luiza Tavares vão usar para defender o hipismo brasileiro na China foram um presente de outro atleta, Jorge Ferreira da Rocha. São assinadas pelo mestre-alfaiate Milton Silva, do ateliê Ricardo Almeida Noite dessas no Teatro Faap se via Guido Mantega aplaudindo Wagner Moura como Hamlet. Mantega é um explícito admirador de Shakespeare Nasce uma parceria da Universidade Federal do Rio com a London School of Art. Pesquisadores e interessados poderão fazer intercâmbio cultural por meio do Projeto Hélio Oiticica e ter acesso a todo o acervo do artista, entre documentos nunca antes revelados ao grande público Juan Alba volta de Buenos Aires com a compra dos direitos para montagem da peça Fat Be, de Neil LaBute, engatilhado. Papa Em 6 meses de vida, as atividades do Fasano Bambini, buffet que leva às crianças a cozinha do Fasano, cresceram 35%. A razão é curiosa: as comidinhas feitas por Camila Fasano Quintella, neta de Fabrizio Fasano, caíram no gosto de... adultos. "70% do meu público é adulto", diz Camila. Uma curiosidade: para os acima de 30 o grande lance são os mini-hot-dogs; para os petits é a polenta com ragu. Faz sentido. LIGLIG - Tailândia, Vietnã, Cingapura, China, Coréia, Japão, Malásia, Indonésia, Filipinas e Nepal. A gastronomia dos 10 países deu gás à chef Carla Pernambuco para escrever com seu partner em projetos editoriais, Eduardo Logullo, Olhos Puxados - Cozinha Asiática. Ilustrado por Dado Motta, o livro sairá do prelo em dezembro pela Editora Nacional. O Capital Inicial, de Dinho Ouro Preto, faz 25 anos. A comemoração foi um show na Esplanada dos Ministérios para 1 milhão de pessoas. Vai ao ar no Multishow dia 13, e dia 14 chega ao mercado como CD e DVD. Dinho para o ?Estado?: A Sony queria um ao vivo... Relutei muito. O elemento psicológico pegou. Achei que tinha cagado o primeiro Capital por excesso de drogas e isso transbordou para a arte. Para revisitar os antigos sucessos era um perrengue. Persegui a segunda chance de refazer o nome, fazendo discos, sem melancolia. Só topei quando pudemos botar 75% de músicas novas. E esse público gigante? Assustador. Mesmo com ponto no ouvido, a gritaria era mais alta do que eu no microfone. Se alguém fala que nasceu para fazer isso ou é ególatra ou maluco. O cenário atual está mais fácil para as novas bandas? Muito. As festas do interior são oportunas para a garotada ver grandes shows. Bandas novas têm estrutura. Nos anos 80, era extenuante fazer turnê: som ruim, tudo quebrava. E 99% das bandas desandam por problemas pessoais, mas boa infra ajuda o convívio, reduz o stress. Qual a tendência do rock-Brasil? A MPB caminha para a segmentação, sintoma da indústria. Cada estilo no seu microcosmo. O rock criou raízes fixas no Brasil. Gosto de duas bandas "pós-emo": Vanguard e Os Outros. Lembram a Legião, são menos ligadas à imagem, com boas letras, não tão monotemáticas.