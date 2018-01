Em cena Iídiche Caldinho de feijão combina com kephir? Para saber no que dá, Yael Steiner reunirá, sábado, no Centro de Cultura Judaica, a chef Simone Chevis e o escritor Breno Lerner para uma oficina noturna de culinária brasileira e judaica, na qual a dupla ensinará diversas receitas típicas. Além das iguarias, o menu terá coice de mula, capim santo, rebecchini di gerusalemme, seviche, sardela e cartola. Francês no Vira Olivier Anquier deu um rolê de um mês e meio por Portugal em cima de uma Harley Davidson 883 e vai contar suas memórias lusitanas em um segundo livro, Diário de Olivier - Portugal, uma mistura de cultura, cozinha e "causos". Você traiu o Fusca com uma Harley Davidson? Como não pude levar o Fusca para Portugal, minha companheira foi uma moto que comprei em 1976, em Paris. Foi uma infidelidade, mas ele (o Fusca) aceitou (risos)... Quais regiões visitou? De Norte a Sul, de Leste a Oeste. Aí veio a idéia de fazer o livro, que é uma continuação do Diário de Olivier no Brasil, um projeto que inventei em 1998 e resultou em 10 anos de andanças pelo País, retratando lugares e personagens. Será no mesmo estilo e sairá pela Melhoramentos no ano que vem. Qual foi a situação mais curiosa da viagem lusitana? Olha... nunca comi tanto na minha vida! (risos). É difícil selecionar uma situação porque seria injusto reduzir a vivência. Hoje, você está no teatro com Olivier Fusca e Fogão, baseado no seu primeiro livro. Algum outro projeto nesse sentido? Não sou ator nem vou fazer novela. Gosto de me reinventar naquilo que domino. Não sou etiquetável. Em julho, viajo com a peça pelo interior do Brasil. Ah! E o Diário de Olivier no Brasil deve ganhar mais um volume. Kaça Emissários tucanos procuraram o PP para saber da possibilidade de o partido apoiar Kassab nas eleições à Prefeitura deste ano em SP. A resposta: o PP só poderia pensar em apoiar alguém se Maluf desistisse de ser candidato, o que até o momento não parece provável, já que ele fala aos quatro cantos que tem mais chances do que todos os que estão na mídia.Em tempo: os tucanos do governo Kassab não deverão deixar seus cargos. Eles sabem que não teriam espaço num possível governo Alckmin. Kaçador Um dos motivos que levaram Quércia a desistir de negociar com o PT e se compor com Kassab foi o desejo dos petistas de que o nome para vice de Marta fosse Fernando Morais e não Alda Marco Antônio, vontade explícita de Quércia. Comenta-se que Alda é mais quercista que o próprio Orestes. A outra razão foi a garantia de que ele vai ser o único candidato ao Senado em 2010 numa composição DEM com o PMDB. Guilherme Afif se comprometeu a sair do páreo. Fumaça O histórico Ca D?Oro, na Rua Augusta, pode deixar de ser hotel. O mercado imobiliário dava conta de que na semana passada foi batido o martelo da compra do imóvel pelas incorporadoras JHSF e Cyrela. Os valores não foram divulgados. As alternativas seriam dividir o prédio em apartamentos de 1, 2 ou 3 dormitórios ou implodi-lo - o que, por enquanto, estaria descartado. A Cyrela diz que a empresa não se pronuncia sobre o assunto e a JHSF não confirma a compra. Em Dubai Hoje, o governador da Bahia, Jaques Wagner, embarca com o secretário da Indústria e Comércio, Rafael Amoedo, o chefe de gabinete, Fernando Schmidt, e uma comitiva de empresários para os Emirados. A idéia é prospectar negócios, já que os árabes têm investido onde há biodiesel com base de palm oil, subproduto do óleo de dendê. Plus: em junho, André Beranha, representante do governo de Dubai na área do turismo no Brasil, fará evento voltado aos operadores e agências para fomentar a viagem de brasileiros àquela região. O "Destino Dubai" ocorrerá ao mesmo tempo em SP, no Gran Hyatt, e no Rio, no Copa. Dig Dig Dig Na Lapa carioca dos anos 90, a história de um ex-camelô que tornou-se cantor: Marcelo D2 vai virar filme nas mãos de Johnny Araújo. "É sobre a relação dele com o cara que o descobriu", diz o diretor. Se o cantor será personagem de si mesmo? "Estamos pensando", desconversa. Ao lado do jornalista Jorge Drenan - testemunha da história -, Araújo procura um roteirista. De preferência, do Rio. E boêmio. Topa? Ex-comentarista do extinto Aqui Agora, o jornalista James Akel enviou proposta a Silvio Santos para que ele venda ou alugue o nome do programa. A idéia de Akel é remontar o telejornal com três repórteres e uma bancada de debatedores, em outra emissora. "Programas como os de Datena e Geraldo Luis têm audiência porque o povo quer ouvir opiniões, mesmo que discorde delas", diz. REVIVAL - Símbolo de resistência à ditadura militar nos anos 70 e 80, o Teatro Casagrande, no Rio, ganhará nome e roupa nova. Será reaberto com parceria da Oi e novos sócios: Davi Zylbertztajn (foto), Gustavo Aichenblat, Leonardo e Silvia Haus, Ariela Jordan e Luis Calainho . O Teatro - agora, "Oi" - Casagrande, que pertence originalmente aos irmãos Max e Moisés Ajhaenblat, vai virar um moderno centro de entretenimento com capacidade para 900 pessoas . "A idéia é que funcione 16 horas por dia, nos sete dias da semana", empolga-se Davi, que conta ainda com o apoio das Secretarias de Cultura e Educação. Calainho trará o musical A Noviça Rebelde para o "open house" no dia 20. Christian Guémy, abre sua expo Nina, Mon Amour na Galeria Plastik, em SP; Marina Dias deu uma passadinha por lá para conferir as gravuras de street art do artista francês Ana Meirelles e Camila Capote Valente na inauguração do lounge Cheval des Andes Vine Loft, em Mendoza, na Argentina; e direto da França para a colheita das uvas , o presidente e enólogo de Château Cheval Blanc e Château d?Yquem, Pierre Lurton Tarja Preta A cantora Patrícia Coelho anda numa pegada rocker. "É um momento introspectivo e a minha inspiração vem das bandas de rock de SP." Aliás, é Mauricio Takara, baterista da Hurtmold, quem produz o novo CD. Músicas como Dor e Dor, de Tom Zé, e Juízo Final, de Nelson Cavaquinho, foram regravadas por ela. No myspace.com/patriciacoelho. Justo Numa conversa no salão de seu cabeleireiro, Gugu Liberato contou para empresários que estavam no local a solução do caso do rompimento de Roberto Justus com o estúdio dele, Gugu, que havia sido contratado pelo empresário para produzir futuros programas para a Rede Bandeirantes. Gugu disse que a multa paga por Justus não era de R$ 300 mil, como foi anunciado, mas de pouco mais de R$ 100 mil. O apresentador do SBT deu-se por satisfeito e não quis saber de briga judicial. Por meio de sua assessoria, Justus informa que, por razões estratégicas, o contrato nem chegou a concretizar-se e os R$ 100 mil pagos a Gugu Liberato referiam-se ao aluguel do estúdio. CHAMA - Um dos heads da Vermelho, Edu Brandão lançou o desafio. E o artista plástico Fábio Delduque topou resumir seus 20 anos de pesquisa de diferentes linguagens artísticas numa performance. Dia 29, Delduque apresenta Órbita, na galeria, unindo cinema, artes plásticas, teatro e videoinstalação. "Pintado como uma fogueira, meu corpo se transforma em pintura-escultura-performance num quadro vivo em uma tela de 5 m por 2 m", define Delduque. Sabe que... O ator Luis Miranda quer dar uma fervida na cena teatral da Bahia e está montando a produtora Cocada-Puxa para levar espetáculos do eixo Rio-SP para Salvador. Cócegas, com Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé, está nos planos Sábado, Vera Chadad transformará a Daslu numa feira de arte indoor aberta ao público com 22 expositores Luciele Di Camargo está empolgada com a possibilidade de posar para a revista Playboy. Disse que as fotos não podem ser vulgares porque no fundo não seria apenas ela a ir para capa, mas toda a sua família Dia 14, os irmãos Wilson Simoninha e Max de Castro farão o show 120 Anos da Abolição da Escravatura, no Memorial da América Latina. No after, o lançamento do filme Ninguém Sabe o Duro Que Dei, sobre Wilson Simonal, pai dos meninos. 5minutos com Robbie Maddison Recordista do motocross freestyle mundial, o corredor virá ao Brasil para a segunda fase do campeonato RedBull X Fighters, no dia 3, na Marquês de Sapucaí, no Rio 1. Quais são as suas expectativas para a etapa brasileira da competição? Vou dar o melhor de mim e espero ir para ganhar. 2. O que o inspira quando está em ação? Tenho verdadeira devoção pelo motocross. O que me move é a superação... essa possibilidade de criar novos saltos é o que me empurra. 3.Quem é o melhor competidor brasileiro, na sua opinião? Os irmãos Gianpaolo e Giancarlo Bergamini. 4.E qual o seu adversário mais difícil? Mat Rebeaut e Dan Torres, com certeza. Será um grande desafio.