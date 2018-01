Em cena Dica Hoje, Cris Lisboa lança o livro Sylvia Não Sabe Dançar, inspirado em Sylvia Thibau, autora do crime que escandalizou os anos 20, o assassinato de Roberto, irmão de Nelson Rodrigues. Na Livraria da Vila, com after no Vegas. Pista André Queiroz, Fábio Fronterota e Mario Garnero fazem, amanhã, a big party Subliminal, na The Week - e com o dono do selo, Erick Morillo, que, pela ligação com Mario, ficará no booth até o amanhecer. Sopro Dia 6, a Orquestra Sinfônica Brasileiro, regida por Roberto Minczuk, estréia Temporada 2008 na Sala São Paulo. O espetáculo terá canja de Elizabeth Withehouse cantando Beethoven e R. Strauss. Oh, Louise... Se há um nome entre acadêmicos da moda que realmente importa é Louise Wilson, a temida diretora da londrina Central Saint Martins que, embalada em looks que remetem a Mao, dita regras do fashion world. Vai na linha de Diana Vreeland: para ela não existe bom ou mau gosto; se você crê no que faz, cria um estilo. Anna Wintour, da Vogue América, aconselha-se com Louise, que já teve sobre suas asas, passando dias de inferno, Marc Jacobs e o creme da nova cena: Christopher Kane e Marios Schwab. Entre escolher para a Puma os designers da CSM que fizeram a coleção que a marca alemã mostrará nas Olimpíadas de Pequim e aterrissar no Brasil para o Fashion Marketing, de Glorinha Kalil, Louise falou ao Estado: O que é necessário para ?fabricar? um bom estilista? Depende do que se considere ?bom?. Faço alunos pensarem em moda como arte. Se um quer ser comercial, vendendo uma só jaqueta de 70 mil libras para Marilyn Manson e vive satisfeito com isso, ok. Quem começa uma marca, precisa, além de talento, saber administrar, marketing, mas a maioria faz bem apenas uma coisa. A beleza de saber pouco está na coragem. Quanto mais você sabe, menos se arrisca. A inocência traz o ?edge?. Margiela resolveu nunca mostrar o rosto, quando sua marca era nova. Diz que, quem cria, não administra. E isso é um problema. A CSM, considerada top, ensina o artista a administrar sua moda? O trabalho é tutorial e individual. Se o aluno requisita algo assim, ativamos nossa rede e um profissional o orientará. Chanel permanece poderosa no imaginário porque revolucionou a moda. No mundo massificado, acha que é possível repetir o que ela fez? A sociedade precisa mudar para que a moda reaja. Naquele tempo, a mulher estava-se emancipando. Rudi Gernreich (estilista americano, a quem David Bowie deve tudo pelo look de Ziggy Stardust) diz em seu livro que até os anos 60, quando o homem pisou na Lua, houve criação. Depois disso só olhamos para trás. Junto à Puma você escolheu alunos da CSM para fazer acessórios para as Olimpíadas da China. Qual a importância do projeto? Dinheiro. Para estudantes e para a escola fazer um desfile de moda. E a oportunidade de criar um produto que é vendido para pessoas reais. Amo moda de rua. O pior da moda atualmente é... É a globalização. No mundo todo, são vistos os mesmos produtos. Georgy, um dos alunos escolhidos pela Puma, contou que na Rússia, como no Brasil, cópias são um problema. O que ouviu falar do País? Ambos os países são snobs porque vivem entre riqueza e pobreza, obcecados pelo perfeito, pelo cool, por marcas. Pelo que a estilista Julie van Hoven e Narcizo Rodrigues contaram, o Brasil parece Hong Kong nos anos 80. Poderia ser como NYC se tivesse uma classe média com mais poder de consumo. As pessoas precisam reagir a isso, ou o País acabará sem personalidade como Dubai, onde tudo é sobre dinheiro, luxo. Aliás, alguém tinha que remover a China do mapa para que cada país possa produzir o que sabe fazer de melhor. Do Brasil, conheço Havaianas e acho que são as melhores sandálias do mundo: confortáveis. Quero comprar várias, já que custam US$ 1. Eu pago 22 libras por um par em Londres, um absurdo. Jamie Tarantela A região é Oxford City; o menu, italiano e o cozinheiro, Jamie Oliver. "No Jamie´s Italian, quero que as pessoas experienciem coisas que normalmente não fazem. Meu mentor, Gennaro Contaldo, trabalhou comigo lado a lado para fazer o menu e treinar o staff. Será cozinha genuinamente italiana e rústica", disse o chef-celebrity à coluna, anteontem, da Inglaterra. Em maio, Jamie abrirá seu primeiro restô - que nada tem a ver com a rede Fifteen, fundada por ele, mas que pertence à Fifteen Foundation - na 24-26 da George Street. A idéia é oferecer comida boa a preços acessibilíssimos, seja no café, no almoço ou jantar. Por 5 libras será possível provar uma massa. E seguindo o Jamie Oliver way of life, nada de fornecedores. Os ingredientes e produtos serão todos fresquinhos. Lambe-lambe A Anvisa abriu os olhos para o mercado porn, que movimenta R$ 800 milhões/ano, e, segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico, deve crescer 15%. Palavras como excitante e bálsamo do prazer foram liberadas para os rótulos dos produtos. "A idéia é auxiliar na orientação ao consumidor", diz André Marques, diretor da Adão e Eva Toys. Arte do bem Damas da intelectualidade dos anos 60, Cecília Thompson, viúva de Guarnieri, e Clarice, de Herzog, varreram do bar e galeria Pirandello, obras de Maria Bonomi, Granato, Mario Cravo, Iberê Camargo e Reina Katz para fazer um leilão beneficente em prol de seu fundador, o ator Antonio Maschio, que há 2 anos sofre de hepatite. Lotes de R$ 500, hoje, na casa de Maschio. No altar Os irmãos Eliana Tranchesi e Otávio Piva não imaginavam ouvir notícias tão cedo. Dia 31 de outubro, Luciana Tranchesi, 18, filha e braço direito de Eliana, dirá ?o sim? a Guilherme Mussi, 25, no Terraço Daslu. Otávio casa o filho Tatá no dia 25 de abril, na Nossa Senhora do Brasil. A noiva é Maria Rudge, do clã Trussardi. EM OBRAS - Em noite organizada na obra do bar - em construção em Sampa pelo publicitário francês David Laloum, que não dará nome e proibirá a divulgação do endereço para manter o lugar privê -, Thiago Rocha Pitta toma uns tragos em sua despedida, rumo a Tóquio para expor na Scaixscai Gallery. Lá, a estilista Julia Aguiar posa de gueixa periguete e Jeff Ares faz o precioso. LUZ, CÂMERA - A escritora Clara Averbuck, autora de Máquina de Pinball, fará uma ponta no filme Augustas, dirigido por Francisco César Filho. O longa, baseado no livro A Estratégia de Lilith, de Alex Antunes, conta a história de um jornalista, morador da famosa rua paulistana, que se envolve com prostituição e rituais neoxamânicos após ser demitido do emprego. O ator e dramaturgo Mário Bortolotto incorpora o protagonista e posa para as lentes do fotógrafo Frâncio de Holanda ao lado de Averbuck, entre um intervalo e outro no set. Diz que Se acontecer a indicação de Andrea Matarazzo - negada por ele - como vice de Alckmin, não seria traição a Kassab ou Serra, como dizem. A estratégia - considerando que Alckmin sairia da Prefeitura para candidatar-se ao governo em 2010 - seria, com Andrea no posto, manter o espaço dividido com os democratas. Truque Para dar um up na trilha que faz para o espetáculo baseado na Tropicália que a Cia. Sociedade Masculina de Dança levará à Bienal de Lyon, em setembro, o DJ Felipe Venâncio regravou com uma banda sucessos de álbuns antigos de Caetano, Gal, Gil e Tom Zé, cuja qualidade do som deixava a desejar. E na mixagem, juntou os timbres dos cantores tropicalistas. (K)amaleão Com R$ 50 mil no bolso, Sergio K começou há 4 anos sua marca, hoje vendida em 4 lojas e 80 pontos. Agora, inicia novo round: a abertura de uma concept store. "Inédito no Brasil, será um espaço onde o homem poderá resolver-se por completo", diz. Além de roupas, Sergio vai vender de graxa de sapato a jipes. Land Rover, Jameson e Nugget Unique estão amarrados como parceiros da loja, que ficará na Oscar Freire. Sí, como no? Ivam Cabral colocou Os Satyros para treinar espanhol. A trupe teatral vai para Cuba, a convite do dramaturgo Reinaldo Montero, para encenar a peça Liz, escrita por ele, sobre as rainhas Elizabeth, da Inglaterra, e Mary Stuart, da Escócia. O elenco traz Nora Toledo e Cléo de Paris dirigidas por Garcia Vázquez. Fotossíntese Uma tulipa e um lírio brotaram no chão da Fortes Vilaça. E em fress da Leme, folhas verdes. Fenômeno? Não. São microesculturas de Yoshihiro Suda, que fez as galerias se juntarem para dupla expo, com vernissage sábado. Suda cria obras que lidam com os limites entre realidade e ficção, vida e morte. Custam de US$ 30 a US$ 50 mil. FEIJÃO MARAVILHA - Sábado, Jacaré assume a cozinha do Bar Gabriel para fazer a feijoada que ficou pop em Trancoso, onde ele tem o hotel Jacaré do Brasil. A receita tem zero (ou quase) de gordura. "Permito paio para dar gosto ao feijão", diz Fernando Droghetti, que compra pessoalmente os ingredientes no Municipal. "É que odeio serviço de porco", diverte-se. Na sessão de fotos feitas por Patrick Demarchelier em um hotel de NYC para a Vogue RG, Naomi Campbell disse que chá verde é seu aditivo para ?detox?. Mas somente chá de folhas, servido à inglesa: em xícaras de porcelana. Para os artificiais ou de lata, ela diz não