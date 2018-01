Em cena Choque Mariana e Baixo Ribeiro abrem sábado na Choque Cultural a sua primeira expo internacional da galeria, Made in America, com a arte do undergound - gráfica e de grafitti - nova-iorquino e californiano. A mostra é parte de intercâmbio com a Jonathan LeVine Gallery, que em 2007 levou brasileiros para NY e agora traz para São Paulo: Shepard Fairey e Jeff Soto que revitalizam a cena de HQ americana de Norman Rockwel , Ben Shahn e Saul Steinberg. Mais na expo: Gary Baseman, Tim Biskup, Mars1, Souther Salazar e Shag. Toma lá... Lula, que foi a Cuba, sem José Dirceu e, portanto, sem risco de alguém chorar no ombro de Fidel Castro, levou um verdadeiro presente: os médicos formados na Escola Latinoamericana de Medicina terão facilidade de validar seus diplomas no Brasil. Quanto aos estudantes de lugares "estranhos", como EUA, Suécia, Alemanha e Inglaterra, esses vão continuar enfrentando a burocracia brasileira. ... dá cá E Dirceu tem tudo costurado para quando Fidel passar desta para melhor. Os planos são chefiar um projeto de turismo em Cuba, associado a grupos Ibéricos. Pickles Dia 8 do 8 de 2008 é a data paquerada pelo americano Patrick Boyle para abrir o P.J. Clarke?s em São Paulo. Passou discretamente dois meses no Brasil para negociar ponto - e decidiu abrir nos Jardins o restô que há 129 anos faz em NYC o top burguer de NYC. Era onde Sinatra escrevia suas músicas e Marilyn Monroe saía da linha. To be or not Vivienne Westwood chegou ontem a São Paulo causando: não gostou do Hotel Unique e teve de ser transferida para o... Fasano. Mais relaxada, lady Westwood passou a limpo a lista de 26 tipos - entre diretores de teatro, atores e gente da moda - escalados para, amanhã, contracenar com ela no MAM o Manifesto Active Ressistance, contra a propaganda e em prol da arte. O stylist Maurício Ianês fará o papel do Chapeleiro Maluco; Supla, um pirata; e o ator Theo Cochrane, Whistler. Jorge Papa fará o papel de Pinóquio e o jornalista Mario Mendes, de um compositor. Discutirão Aristótetes, Velasquez, Grécia e representações da arte. Rodrigo Pitta dirige. Tabuleiro José Américo e Rui Falcão são os caciques petistas encarregados esta semana de ter uma conversa objetiva - e sedutora - com Orestes Quércia. Os dois têm a incumbência de conseguir o apoio do PMDB à candidatura de Marta Suplicy para a prefeitura neste ano. Os sinais de fumaça que chegaram ao PMDB antes dos próprios caciques estão fazendo os peemedebistas pensarem na vaga de vice da chapa de Marta - e até num nome paulista para suceder Marta no Ministério do Turismo. ''''Forum não está à venda'''' Forum, marca que transforma em cifrões os olhos dos novos investidores, abriu a temporada de verão 2008 de desfiles da SPFW - e Tufi Duek, dono e estilista, é categórico em relação a boatos: "Fui procurado por todos e a marca não está à venda." Às 11 horas de ontem, modelos eram produzidas na casa de Tufi, no Jardim Europa, para o desfile que fecha uma trilogia em que ele estabelece uma relação de sua moda com a arquitetura: "Fiz o desfile das casas de madeira, o inspirado em Niemeyer, e agora, este, em casa", diz. Tudo tem a ver com rosas. Tufi só flore sua casa com brancos, líricos e copos de leite, e uma rosa vermelha que nunca pode morrer - e vem dela a inspiração para a coleção. "É a flor mais cultuada, a poetizada, romantizada", diz o estilista que chamou o artista plástico Paulo von Poser para fazer estampas, cortes de flores em 3D em tecidos e pintar dois com as Bonitas, como foram batizadas as rosas da coleção. Enquanto os convidados eram acomodados no Jardim de Burle Marx e na parte interna da casa, no backstage, improvisado no quarto das filhas do estilista, a ?Angel? da Victoria?s Secret Izabel Goulart ofuscava o casting. "Comigo não tem atraso. Sou muito agressiva no meu trabalho porque amo o que faço", dizia ela a bordo de um Ray-Ban aviador, segurando uma bolsa Cambon da Chanel - acessório que 70% das convidadas carregavam. "Eliana Tranchesi vai fazer desfile da Chanel dia 14 de fevereiro na Daslu com a Cruise Collection, mostrada no aeroporto de Santa Mônica pelo Lagerfeld", dizia a cineasta Maria Padilha. Foco de novo para Izabel: "Falo muito, sabe. Então fui chamada para fazer para a tevê o ?Red Carpet? do SuperBowl. Pera, olha lá a Martinha Friedlander. Sabia que ela faz os makes das Angel?s? É brasileira", fervia enquanto beijava a amiga maquiadora. Amanhã Tufi mostra a coleção da Triton - e, para encerrar sua participação - recebe 500 pessoas em sua casa para um festão. Se ela existe... No roteiro de Adriana Falcão, Selton Mello está apaixonado por Luana Piovani, a mulher perfeita. Isso é... até descobrir que ela não existe. Cláudio Torres filma em fevereiro a Mulher Invisível, numa co-produção da Conspira e Warner Bros. Pictures. Tudo por eles Temporada de rasantes da cegonha: além da Angel da Victoria?s Secret Alessandra Ambrósio estar grávida do namorado Jamie Mazzur, a modelo Camila Alves espera um bebê do ator Matthew McConaughey. Fala aí De Londres, FatboySlim manda recado: "Entrei no MP3 e meu show está digital, maior em shape e luz." Ele chega ao Brasil para 3 semanas de gigs - a primeira dia 23 na Pacha. "Vou mostrar lá o som que fiz para o carnaval da Bahia", diz. ATENDENDO A PEDIDOS O estrondo da Tarântula - são 40 pontos-de-venda no Brasil mais Caribe, Portugal e Japão em um ano e meio de marca - no mercado de moda deu gás para a stylist Chiara Gadaleta, hoje estilista, criar a marca premium de roupas de festa Tarântula Noir. A imagem é de uma mulher forte, glamourosa, off-tendências. "São dez vestidos de seda pura pintada à mão, com paetês e acabamentos suíços, como franjas e pingentes", diz. Recém-nascida, a Tarântula Noir será vendida na próxima estação no Rio na Via Flores, em Belo Horizonte na Mguia, em São Paulo por Helena Mottim e FirmaCasa e Shayka no Recife. Sabe que... Nova tempestade de neve movia-se ontem em direção ao Colorado e a previsão do The National Weather Service era de que hoje Snowmass e Aspen ganhassem mais 20 centímetros de neve - a melhor temporada para ski nos últimos 27 anos, com 100% de pistas funcionando. As antenas de Dudu Gaz, da SkiBrazil, dizem que, por conta da baixa do dólar, os brasileiros têm optado pelo St. Regis, Little Nell e casas particulares. O hype são os looks da Moncler, marca italiana dos 60?s que passou por um lift de Remo Ruffini. Mais uma vez a boa cozinha é a do Social e a hot disco a The Regale. Por enquanto. Até o fim do mês abrirá a Fligth, cujo décor é inspirado em... um avião Na Europa, em Courchevel, o Byblos muda de dono e passa a se chamar Palace des Neiges, que disputa o dinheiro nouveau russo com o novo Cheval Blanc, com diárias a partir de 1000. Cidade cheia, então o esquema é contratar um guia da Ecole du Ski Français para tentar o fora de pista que, ao lado de Chamonix, é top Ou aproveitar o bom (e raro) ano de neve em Megève, lugar da chiqueria parisiense e de Geneve. A Mont-Blanc Helicopters passou a ter uma base na ville para e traslados e vôos panorâmicos. O rinque de patinação foi finalmente reaberto e a ferveção é no recém-inaugurado "S". E, em Saint Moritz reabre Carlton Hotel, antigo refúgio do último czar russo.