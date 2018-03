Em Busca do Tempo Perdido difícil, mas bom Katia Canton é professora livre-docente e curadora do Museu de Arte Contemporânea e do Programa Interunidades da USP. Escreveu mais de 30 livros para adultos e principalmente para crianças e jovens. Recebeu vários prêmios literários, no Brasil e nos EUA, entre eles duas vezes o Malba Tahan, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e duas vezes o Jabuti (este ano é indicada para um terceiro, com o livro Pintura Aventura, pela editora DCL). E está lançando pela Cosac Naify o livro Yoga para Crianças. Que livro você mais relê? E qual a sua impressão das releituras? Paroles (Palavras), livro de poemas do francês Jacques Prévert. Lá eu procuro construções sobre amor, dor, teimosia, alegria, singeleza, avareza... É meu prazer de texto, meu rumor da língua. Flores de Mal, de Baudelaire, também é sempre relido, nessa busca feroz por uma síntese dos venenos do amor. Outro livro sem precedentes: O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Para sempre, meu livro de cabeceira. O mais lapidado texto sobre os purgatórios da alma. Você pode dar exemplo de um livro muito bom, injustiçado pelo público ou pela crítica? História da Beleza, de Umberto Eco. Foi considerado confuso, o que não concordo. Trata-se, na minha opinião, de uma construção original e potente sobre o tema. Cite um livro que frustrou as suas melhores expectativas. Extremamente Alto, Incrivelmente Forte, de Jonathan Safran Foer. Livro inteligente e por vezes espirituoso, mas muito cheio de trejeitos narrativos, que acabam cansando. E um livro surpreendente, ou seja, bom e pelo qual você não dava nada. O Que Eu Amava, de Siri Hustvedt. Comprei na Flip e pedi um autógrafo à autora, que conhecia como sendo crítica de arte e escritora e, sobretudo, a mulher de Paul Auster. Li o livro de mais de 500 páginas numa leva, sem parar. É incrível: tem força, ritmo, cintilância e dor; aquela dor de carne viva. A boa literatura está cheia de cenas marcantes. Cite algumas de sua antologia pessoal. O que mais me vem à cabeça, além das descrições da personalidade complexa do maravilhoso e terrível personagem Julien, de Stendhal (O Vermelho e o Negro), são as cenas de muitos contos de fadas dos irmãos Grimm, que eu adoro. Que personagens são tão marcantes que ganham vida própria na sua imaginação de leitor? Além de Julien, tem Dorian Gray, de Oscar Wilde, Ema Bovary, do livro Madame Bovary, de Flaubert, a lesma narradora de O Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualusa. Outro que não me sai da cabeça é o funcionário aposentado amargo e solitário de Notas do Subterrâneo, de Dostoievski. E como apaixonada pelos contos de fadas que sou, penso também na menina sem mãos, linda e sofrida personagem dos irmãos Grimm, na pequena vendedora de fósforos, criada pelo Andersen, na Dinamarca. Na delicada e deslumbrante Cinderela de Charles Perrault, escrita na França barroca de Luís XIV. Você pode citar um livro bom que lhe fez mal de tão perturbador? Dublinenses, de James Joyce. Aqueles personagens densos, decadentes, recobertos de uma aura trágica me acompanharam por muito tempo, na cabeça e no estômago. De qual autor você leu tudo, ou quase tudo? Qual o motivo do interesse que ele desperta em você? Roland Barthes, um dos mais livres e potentes espíritos do pensamento contemporâneo. Cada coisa que ele diz faz você repensar o mundo todo. Outro autor que eu leio e releio o tempo todo é Italo Calvino. Trata-se de um outro tipo de frescor de pensamento, potência de alma, precisão de palavras. Cite um livro que foi fundamental em sua formação, mesmo que hoje você não o considere tão bom como na época em que o leu. Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez. Foi o livro da turma no tempo da faculdade. Você considera a literatura policial um gênero menor? Se a resposta for negativa cite um livro maior do gênero. Se for positiva, diga por quê. Literatura policial pode ser grande como a vida, quando uma vida é intensa. Um exemplo disso são os livros de Graham Greene. Cite um livro meio chato, mas bom. Meio chato, eu não ousaria dizer, mas difícil eu diria Ulisses, de James Joyce, e os sete volumes do romance Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, sobretudo No Caminho de Swann, o primeiro. Um livro que você acha que deve ser muito bom mas jamais leu. A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Está na minha lista desde a adolescência! Mas prometi a mim mesma que deste ano não passa... Um livro difícil, mas indispensável. Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Um livro que começa muito bem e se perde no caminho. Acredito que seja A Invenção da Solidão, de Paul Auster. Um livro ruim, por ser pretensioso. Extremamente Alto, Incrivelmente Forte, de Jonathan Safran Foer. Cite um livro pior do que o filme baseado nele. Tudo se Ilumina, mesmo autor. De que livro você mudaria o final? Por que razão? Eu mudaria o final de Harry Potter, se é que os rumores sobre sua suposta morte são verdadeiros... Para que clássico brasileiro, de qualquer tempo, você escreveria um prefácio incitando a leitura? Para todas as obras de Machado de Assis. Que livros (podem ser brasileiros ou estrangeiros) sempre presentes nos cânones que não mereceriam seu voto? E um sempre ausente no qual você votaria? Nos que estão presentes, tudo bem. Dos ausentes, eu citaria o próprio Jacques Prévert, com Paroles, e um livro que adorei do Mauriac, Thérèse Desqueyroux. Quais bons autores você só descobriu alertado pela crítica? Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Ian McEwan. Cite um vício literário que você considera abominável. Ler um monte de coisas, aos pedaços, tudo ao mesmo tempo, agora... Cite qual é a virtude que você mais preza na boa literatura? A potência de realidade e a potência de sonho. Tudo junto.