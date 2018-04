Em busca da natureza e do homem intocados O fotógrafo Sebastião Salgado fez ontem, no Rio, uma apresentação de parte de seu novo projeto de trabalho, Gênesis, que o tem levado a regiões remotas do planeta em busca de natureza e povos primitivos. Ele já fotografou de índios zoés, no Pará, com pouco contato com brancos até então, a paisagens impressionantes no Sul do Sudão e Norte da Namíbia.