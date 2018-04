Em busca da infância perdida

''''Crianças como ela eram um tapa na cara da gente. Era a prova de que havia coisas muito sérias ali e que escapavam a todos nós'''', diz a psicóloga Yara Sayão, ao falar de Janaína Aparecida, menina negra, abandonada e, como o jargão técnico diz friamente, institucionalizada na Febem. Assim como dezenas de milhares de outras crianças brasileiras, Janaína não se institucionalizou na vida comum do País. Via de regra, elas também são fruto de pais e famílias que estão muito longe da chamada inclusão e pleno exercício de seus papéis sociais. O que fazer com essas crianças? A eterna questão. O que fazer com uma criança como Jana? Ela não se encaixava em nenhum rótulo institucional. A garotinha que chegou à unidade de triagem da Febem no início dos anos 80, aos quatro meses, aparentemente não portava nenhuma deficiência, mas não conseguia apresentar o mesmo desenvolvimento que as outras crianças da instituição. Ainda bebê se debatia no berço e se machucava. As grades de seu berço de ferro tinham de ser forradas com cobertores pelas enfermeiras. Passava horas com as mãos espalmadas, isolada, não falava e não se relacionava com as outras crianças. Anos depois, chegava a se automutilar (possui várias marcas de mordidas que dava em si mesma). No entanto, era uma menina inteligente, sensível, chorava pouco e, quando estimulada, sorria muito e adovara cantar e dançar. O caso de Jana era tão especial que jamais foi esquecido pelos psicólogos, pedagogos, enfermeiros e todos os profissionais da Febem que conviveram com ela, seja qual for o período. ''''Um dia, eu peguei um táxi na porta da PUC e o taxista reclamou de dor nas costas. Contou que trabalhara na Febem e lá tinha de carregar muitas crianças. Eu, na hora me lembrei do projeto que estava desenvolvendo e comentei com ele sobre a Janaína. Ele, claro, se lembrava dela'''', conta a psicanalista Miriam Chnaiderman. O projeto a qual ela se refere é Procura-se Janaína, documentário dirigido por ela, que tem sessão amanhã, às 19h30, no Instituto Itaú Cultural Fruto do projeto Rumos Itaú Cultural, Procura-se Janaína é mais que documentário. É serviço público. Em uma sociedade que, pieguices à parte, literalmente fecha os olhos e vira a cara diante do problema da criança carente e abandonada, Miriam faz questão de alertar que não adianta varrer a poeira para baixo do tapete. Ou seria da teia social? A diretora abre uma clareira neste terreno pantanoso dos destinos de cada criança que passa pela Febem e vasculha arquivos bolorentos, lança mão de importantes imagens de arquivo, reencontra as profissionais de fé que cuidaram de Jana ao longo dos anos e, finalmente, revela onde de fato está Janaína. Serviço Procura-se Janaína. De Miriam Chnaiderman. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, 2168-1776. Amanhã, 19 h. Grátis (ingressos distribuídos meia hora antes)