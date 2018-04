Data estelar: Sol e Saturno em conjunção, alinhados com Regulus, a Lua é quarto crescente no signo de Escorpião. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade se encontra em busca da dignidade perdida, sentindo-se desolada ao contemplar o desmoronamento das aparências, há tempo demais sustentadas em mentiras. Tristeza, consternação, desamparo, devastação, ruína e desamparo, só esses poderiam ter sido, desde sempre, os resultados de se jogar para escanteio a dignidade em prol de satisfações escusas. Apesar do panorama desanimador, o espírito humano percebe nesse o claro sinal da reviravolta cultural, o início de um mundo com mais fundamento, onde dignidade, república e democracia não sejam mais palavras ocas, cujo único sentido e objetivo seria aliciar votantes na hora das eleições, para, logo depois que estas terminem, tudo continuar na mesma, que, desgraçadamente, é o crime. ÁRIES 21-3 a 20-4 A reconstrução paciente e meticulosa de tudo precisa ser empreendida o mais rapidamente possível, pelo que, seria melhor não dispor de tempo para discutir com ninguém, aproveitando essa energia em afazeres organizacionais. TOURO 21-4 a 20-5 Coragem não é fazer qualquer coisa impulsivamente, mas desvalorizar os obstáculos tendo em vista os objetivos que se pretende realizar. Este é o momento perfeito para você demonstrar sua fé, sua coragem e persistência também. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Todos os tumultos da atualidade acontecem para que sua alma diferencie os assuntos superficiais daqueles realmente importantes. O momento é propício para que seus projetos valiosos finquem raízes em solo adequado. CÂNCER 21-6 a 21-7 Os tumultos cotidianos são desagradáveis, mas por trás de todos esses acena a mesma perspectiva, que é a de você ter a oportunidade de impor uma ordem melhor na rotina. Pense bem: a rotina é a maior parte do tempo de sua vida. LEÃO 22-7 a 22-8 A dignidade será sua única proteção, o porto seguro real com que sua alma poderá contar na hora em que as coisas tiverem de ser postas às claras. Por isso, evite cometer quaisquer deslizes, por menores que esses pareçam ser. VIRGEM 23-8 a 22-9 O tempo de se esconder está ficando para trás, e logo você terá de dar a cara, não para bater, mas para mostrar ao mundo e às pessoas que sua alma não se intimidou com os gritos, insultos e ameaças recebidas. Tudo prosseguirá de acordo com o plano. LIBRA 23-9 a 22-10 A alma pesa e não há clareza suficiente para compreender o alcance do que se sente, ou mesmo sua origem. Por isso, o momento requer cuidado de sua parte, de modo que não se aumente artificialmente o que sequer se poderia controlar. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As perspectivas são claras e viáveis, porém, nem todas as pessoas atuais servem a seus propósitos, e as que serviriam não se encontram por perto. Esse é o espírito da crise, que será resolvida com pessoas, e não sem elas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Chegar lá será mera conseqüência de fazer tudo direito, considerando com carinho e atenção cada passo necessário, cada tarefa, cada relacionamento, cada atitude. Chegar lá não é o objetivo mais importante, pense bem. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As névoas se dispersam, o entusiasmo retorna, os objetivos permanecem firmes e fortes. O melhor das épocas confusas e desorientadas é a força que se destila da consciência de tê-las superado com dignidade e lucidez. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Normalmente, sua alma se dedicaria a abrir todas as portas possíveis, deixando nas mãos do tempo e no das misteriosas coincidências a arrumação de tudo. Atualmente será melhor você assumir pessoalmente a arrumação e organização de tudo. PEIXES 20-2 a 20-3 Os ajustes começam a ser feitos, e o tempo sombrio fica para trás definitivamente. Porém, atenção! Isso não quer dizer que tudo fique cor-de-rosa imediatamente, pois ainda haverá muito trabalho a ser feito antes de colher os devidos frutos.