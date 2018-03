Em Arraial, você vai querer morar na sorveteria No meio do caminho entre o agito de Porto Seguro e o jet set de Trancoso, o lugar ideal para as férias chama-se Arraial d?Ajuda. A "infra" inclui da pousada mais simples a um resort de luxo. Boa comida, lojinhas, ateliês e casinhas com jardins floridos na Estrada do Mucugê, que leva à praia e à maioria das pousadas. Tudo lindo e com preços razoáveis. Dez minutos de balsa, a partir de Porto Seguro, o deixam no cais. Na subida da rampa, à direita, uma sorveteria com picolé de fruta de verdade. Peça logo dois: coco e amendoim. Depois o de manga, de umbu, de cajá... Você vai querer morar na sorveteria!