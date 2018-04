''Em Angola, o passado tem futuro'', diz Agualusa

Em 1989, a literatura angolana foi surpreendida com a publicação de A Conjura, a primeira obra literária a debruçar-se sobre a sociedade crioula de Luanda no final do século 19, marcando a estreia do escritor José Eduardo Agualusa. "Ali estão as fragilidades dos primeiros romances - a ânsia de querer contar tudo, por exemplo - mas também algumas virtudes que só os iniciantes costumam possuir, como a paixão e uma certa ingenuidade", comenta Agualusa, que lança o livro hoje, na Livraria Cultura. Ao longo de seis capítulos, Agualusa descreve a rotina dos moradores da velha cidade de São Paulo da Assunção de Luanda, para onde eram enviados os condenados e bandidos de Portugal que se cruzavam com os nobres senhores africanos e seus escravos pelas ruas da cidade, entre os anos de 1880 e 1911. Sobre o assunto, ele conversou com o Estado. Como o passado ajuda a olhar o presente com menos distorção? Tinha 26 anos quando comecei a escrever A Conjura. Escrever esse romance, pesquisar sobre a sociedade angolana no século 19, ajudou-me a compreender muito melhor a história recente do país. A própria gênese da guerra civil que, mais que um confronto ideológico entre esquerda e direita, foi um confronto entre campo e cidade, algo que vem do século 19 - e que trato neste romance. As grandes famílias escravocratas do século 19, famílias negras e mestiças, estão também na gênese do movimento independentista moderno. Por que o romance histórico é forte em Angola, mas sem o mesmo peso nos outros países africanos? Angola tem uma literatura muito mais desenvolvida do que os restantes países africanos de língua portuguesa. Em Moçambique, por exemplo, contam-se nos dedos de uma única mão os escritores com carreira internacional - e sobram dedos. Isso tem a ver com a História da própria colonização. Em Angola, uma porcentagem muito significativa de pessoas falam português como língua materna, e isso desde há várias gerações, o que não acontece nem em Moçambique nem na Guiné-Bissau. Há escritores angolanos, como o Pepetela, que têm se esforçado por explorar os silêncios da História, mas mesmo assim ainda há muito o que explorar. Em Angola, o passado tem muito futuro. Cruzar o imaginário cultural com a história remota e recente do seu país seria um caminho para montar um painel da complexa realidade de Angola? Sem dúvida. A boa literatura não traz respostas, mas pode ajudar a colocar as questões certas. O mais interessante num país como Angola é a presença no dia a dia do imaginário popular, e toda a imensa riqueza de enredos gerados por um presente e um passado próximo, extremamente agitado. Além disso um país como Angola, jovem, cheio de vitalidade, atrai aventureiros de toda a parte do mundo. É um prato cheio para um escritor. Já se disse que sua relação com Angola é semelhante à de Camus com a Argélia. Eu acho que a literatura, sobretudo em países como Angola, nos quais os mecanismos democráticos estão ainda pouco desenvolvidos, e onde a maioria da população não consegue fazer ouvir a sua voz, acho que num país assim a literatura tem um imperativo ético, o que não significa que deva ser dirigista. Como disse antes, ao escritor cabe colocar as questões, cabe promover o debate, cabe incomodar e perturbar, mas não tem de ter a pretensão de dar as respostas. Várias pessoas me perguntaram, quando do lançamento de Barroco Tropical em Lisboa, se não tinha receio de perturbar. Eu acho que um bom romance é aquele capaz de perturbar. O que incomoda. Um romance que não incomode provavelmente não merece ser publicado. Serviço A Conjura. De José Eduardo Agualusa. 190 págs., R$ 35. Liv.Cultura. Av. Paulista, 2.073, 3170-4033. Hoje, 19 h