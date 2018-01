Em 2009, dez novos desenhos de Stan Lee O desenhista Stan Lee, criador do Homem-Aranha, entre outros super-heróis que marcaram a cultura popular americana nos últimos 50 anos, está finalizando mais dez personagens que serão revelados em 2009. Aos 85 anos, Stan Lee tem em seu currículo personagens do calibre de Hulk, X-Men, Homem de Ferro e O Quarteto Fantástico, alguns deles criados em parceria. Após recuperar sua independência com a empresa Pow! Entertainment, concluiu seu contrato de publicação com a Marvel. Dez livros de histórias em quadrinhos vão apresentar no ano que vem os novos personagens, que logo ganharão vida também nas telonas.