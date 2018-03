Eliane Caffé faz oficina sobre criação de obra A cineasta Eliane Caffé inicia hoje uma oficina sobre criação da obra cinematográfica. Diretora de longas como Narradores de Javé e Kenoma, ela pretende mostrar como o processo de criação da imagem pode ser o ponto de partida para o roteiro cinematográfico. Para Eliane, trata-se do trabalho que antecede o início das filmagens. Serão quatro encontros com o público, sempre das 19 h às 22h30, até sexta-feira, no Centro Cultural B_arco, que fica na Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 426. O curso tem 25 vagas e sai por R$ 400. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3081-6986.