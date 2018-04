Eliana faz pré-estreia

O SBT resolveu antecipar o embate. No próximo domingo, Eliana fará pré-estreia na programação do canal, batendo de frente justamente com o seu antigo programa, o Tudo É Possível, agora nas mãos de Ana Hickmann, na Record. A estratégia é a seguinte: Eliana terá uma generosa participação no próximo Domingo Legal, de Celso Portiolli, que vai ao ar no mesmo horário de seu ex-programa. Lá, a apresentadora dará uma amostra do que fará na nova casa. Eliana desafiará Celso Portiolli a participar das experiência do Ciência em Show, quadro com professores de física que seguiu com ela da Record para o SBT. A loira também apresentará mais um dos quadros que levou da antiga emissora para a rede de Silvio Santos: a participação do biólogo Sérgio Rangel, que apresenta animais exóticos. Além desses dois quadros, Eliana começou a gravar para seu novo programa um quadro de transformação igualzinho ao que fazia na Record. Com uma produção de 30 pessoas já na ativa, a nova atração de Eliana no SBT tem duas possíveis datas de estreia: 30 de agosto ou 13 de setembro.