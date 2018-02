Elevar-se para proteger

Data estelar: Sol e Júpiter em conjunção, Saturno recebe a oposição de Vênus e o trígono de Marte; a Lua míngua em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra a força que nossa humanidade dirige ao bem comum é multiplicada no éter misterioso do Universo, resultando num elo com dimensões superiores e mais abrangentes de realidade. Porém, aquela força dirigida ao mal, alimentada por projetos egoístas, pela tentativa de dominar ou de acumular indevidamente os recursos, essa se transforma em bumerangue. Pensamentos são flechas que a mente lança ao futuro. Cada pensamento luminoso deixa atrás de si radiância, beleza e glória, mas as flechas infectas cravam-se na nuca de quem as enviou, nossa própria humanidade. Agora é quando nosso pequeno e assustado planeta deve ser protegido contra a infecção, para o qual cada pessoa deve manter seus pensamentos na maior elevação possível. ÁRIES 21-3 a 20-4 Os bons resultados ficam ainda melhores quando há gente próxima, de confiança, para serem compartilhados. Por isso, sua grande oportunidade atual é conquistar bons relacionamentos, gente na qual confiar e poder contar. TOURO 21-4 a 20-5 Tudo precisa de muito discernimento de sua parte, pois ainda que haja motivos de celebração, há também argumentos claros para a alma se manter atenta e prudente, não para ter medo de qualquer coisa, mas para não deixar a peteca cair. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Aproveite que todas as portas se abrem agora, porque uma condição assim não poderia durar eternamente. Aproveite logo, agindo sem pudor nem temor, em nome das ideias que fazem seu coração arder de vontade de realizá-las. CÂNCER 21-6 a 21-7 Invista, coloque os recursos em movimento, não se deixe seduzir pelo conselho do medo, que induz você a acumular recursos em nome de um futuro incerto. Recursos que não se ponham em movimento serão os únicos recursos perdidos. LEÃO 22-7 a 22-8 As máscaras caem e a verdadeira cara das pessoas se mostra a você. Porém, leve em conta que o mesmo está acontecendo com você, sua máscara também está caindo. Esta é a grande oportunidade de colocar os relacionamentos num caminho melhor. VIRGEM 23-8 a 22-9 A bagunça que vem com a presença de certas pessoas em sua vida é um convite para você aprimorar a capacidade de ser útil e de prestar serviço. Veja no caos que domina a cena a oportunidade de fazer luzir seu talento. LIBRA 23-9 a 22-10 Vai valer a pena enfrentar qualquer tipo de conflito em nome da preservação de sua liberdade. Sua alma precisa mais de ser livre do que de se sentir aconchegada em algum relacionamento qualquer, por mais importante que este pareça. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Este é um momento de conquista, no qual sua alma pode legitimamente celebrar o resultado de tanto esforço e batalha. Este momento de conquista é, ao mesmo tempo, o fim de um caminho e o início de outro, ainda mais desafiador. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O entusiasmo expansivo que se irradia de sua presença pode não ser compatível com o estado de ânimo das pessoas próximas. No fundo, isso é mais problema delas do que seu, mas no fim acabará afetando suas intenções também. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Os projetos mais importantes, que são aqueles que entusiasmam você, não podem ser protelados em nome de uma suposta segurança que decorreria da acumulação dos recursos. Recurso acumulado será, logo, recurso desvalorizado. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quando as recompensas materiais, justas e legítimas, são colocadas em primeiro plano, a alma perde de vista todos os valores e princípios subjetivos que a norteiam. Seria melhor que isso não acontecesse nunca a ninguém. PEIXES 20-2 a 20-3 O peso das regras e tradições se faz sentir, mas isso não significa que chegue a dobrar sua alma, ao ponto de desistir da vontade de inovar e de colocar suas ideias mais loucas em movimento. É apenas um momento de desaceleração.