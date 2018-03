Elenco suicida

A insatisfação com os rumos da história - bem mais do que com a audiência - contamina parte do elenco de Sete Pecados, a novela das 7 da Globo. Até aqui, só Maria Zilda teve coragem de pedir para sair de cena, mas uma dúzia de atores mal disfarça a disposição em ver seus personagens assassinados ou coisa que o valha para, quem sabe, ter a chance de ser escalado para algo mais interessante na casa. A novela de Walcyr Carrasco até que tem oscilado entre 30 e 33 pontos nos últimos dias - embora a meta seja 35, o patamar atual é menos desastroso do que o das novelas anteriores no horário. Só que no diagnóstico do mercado publicitário, que nunca se distancia da percepção do telespectador, o trio central da história é fraco. Não que a performance de Priscila Fantim, Reynaldo Gianecchini e Giovanna Antonelli seja comparável à de uma folha de uma alface, como acontece com 80% do elenco de Malhação, mas falta nesse grupo alguém capaz de comover a platéia. Convém recordar também que Priscila foi o terceiro nome tentado para o papel de Beatriz, recusado antes por Flávia Alessandra e Mariana Ximenez.