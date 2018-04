Elenco estelar para uma Aida sul-americana

A obra que marcou a estréia de Toscanini no Rio volta a ser apresentada nos concertos em sua homenagem na capital carioca, hoje, e em São Paulo, no sábado, marcando o cinqüentenário da morte do maestro. Aida terá no papel-título a soprano russa Maria Guleghina, que já foi a heroína de Verdi numa produção dirigida por Zeffirelli para marcar a inauguração do Teatro Nacional de Tóquio há dez anos. Chamada de ''''Cinderela'''' russa, Maria Guleghina já atuou ao lado dos maiores cantores do mundo, incluindo dois dos Três Tenores (Pavarotti e Domingo). Sua criação de Tosca é considerada exemplar. Outro grande nome no elenco é Walter Fraccaro, tenor que venceu há 14 anos a competição de Varallo Valsesia, Itália, recebendo o prêmio das mãos do lendário Carlo Bergonzi. Fraccaro já se apresentou em São Paulo numa montagem de Un Ballo in Maschera e volta agora como Radamés em Aida, papel que representou numa recente montagem dirigida por Zeffirelli no Scala de Milão. Entre os oito solistas que se apresentam na versão do concerto de Aida estão Ana Smirnova (Amneris), Juan Pons (Amonastro), Rafal Siwek (Ramfis), Antonio de Gobbi (rei do Egito), Luca Casalin (Mensageiro) e Maria Cioppi (Sacerdotisa). Em São Paulo, Aida será apresentada apenas no sábado e gravada pela Rádio e TV Cultura. Os cantores e a orquestra serão acompanhados pelo Coro del Maggio Musicale Fiorentino, regido pelo maestro Piero Monti, que há três anos dirige o conjunto vocal. Há quatro anos ele foi convidado para ser diretor do coro do Teatro La Fenice de Veneza, participando do concerto de reinauguração da casa de espetáculos. O programa do concerto de domingo traz apenas uma cantora, a soprano Nancy Gustafson, que aparece como solista de Salomé, de Richard Strauss. A bela soprano foi a estrela da montagem de 1984, de Lorin Maazel, na Royal Opera House (Covent Garden), e está na nova produção de Arabella da Ópera Estadual de Hamburgo. As três peças instrumentais do concerto de domingo são: Baco e Ariadne, de Roussel, e duas obras de Respighi, os poemas sinfônicos As Fontes de Roma e Os Pinheiros de Roma.