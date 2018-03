Elegância simples O casamento de Sophia Alckmin e Mario Sergio Ribeiro lotou o Mosteiro de São Bento na sexta-feira. Eram milhares de pessoas. Quem foi garante ter sido dos casamentos mais elegantes a que compareceu. Exatamente por não ter opulência nenhuma, além da majestade do prédio. No grande salão de recepções, apenas uma grande e bela mesa de doces e um bar. Flores sem exagero. E uma fila interminável. Amigos do ex-governador Geraldo Alckmin e políticos importantes que vieram de todos os cantos do País esperaram cerca de hora e meia para chegar até os noivos e pais de noivos. O casamento civil foi na véspera, num jantar para 100 pessoas na casa de Cristiane e Rodrigo Tamer.