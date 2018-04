Ele pega a câmera e sai por aí para abalar as certezas

A primeira vez que Alex Webb viu Istambul foi em 1968, aos 17 anos. Ainda nem pensava em ser fotógrafo, estava viajando de férias com a família. Mas naquele momento fez uma de suas primeiras fotografias. A cidade deixou alguma coisa impressa em sua mente e 30 anos depois, já um fotógrafo consagrado da Magnum, ele desembarcou novamente naquele lugar que havia deixado saudades nele, sem ele mesmo saber bem por quê. Sete anos depois completou o livro Istambul: Uma Cidade de Mil Nomes (Aperture, R$ 131,50, 136 páginas, com textos de Alex Webb e Orhan Pamuk), que ele lança hoje no Brasil, na Photo Image Brazil, a convite da HP. Tão logo chegou a São Paulo, na terça-feira, concedeu em seu hotel uma entrevista exclusiva ao Estado. Mesmo cansado da viagem, não se incomodou em falar de fotografia, fotojornalismo, seus projetos e expectativas em relação à imagem documental. Formado em história e literatura pela Universidade de Harvard, ele começou a carreira ainda nos anos 70, quando o fotojornalismo estava em alta, e os jovens ainda acreditavam que podiam mudar o mundo com uma imagem. Acreditavam. Hoje, aos 55 anos, fala mansa e intensos olhos azuis, Alex Webb tem consciência de que suas histórias, narradas fotograficamente, são ''''apenas'''' suas histórias, seu olhar, sua visão de mundo: ''''Quando chego a um país procuro saber alguma coisa antes, mas não muito'''', nos confidencia. ''''Prefiro andar pelas ruas, olhar, observar, sentir os cheiros, olhar a cidade e as pessoas'''', ressalta ele. Tal como um novelista, um criador de contos, ele passeia pelas cidades e vai construindo aquela cultura em sua mente e pelo seu olhar. Foi assim com as fotos feitas no México, ou mesmo aquelas que fez no Brasil, na Amazônia, em 1996: ''''Não posso dizer que conheço o Brasil, me desculpe'''', confessa. ''''Quando vim pela primeira vez, fiquei somente na Amazônia.'''' Mas não importa, sua mente está lotada de imagens da literatura, que ele mesmo admite ser parte essencial do seu olhar: ''''É claro que eu li muito na vida, meu pai era escritor, e quando vou a alguns lugares grandes romances, grandes contos , vêm à minha mente.'''' Assim como a literatura, a fotografia é uma narrativa, uma maneira de contar uma história. Alex Webb não se define como um fotojornalista típico: ''''Acredito que o fotógrafo que trabalha para uma revista ou para um jornal deve responder a algumas questões. Eu, ao contrário, coloco dúvidas nas cabeças das pessoas'''', provoca. Embora seus ensaios sejam publicados em várias revistas no mundo todo, Alex prefere trabalhar com projetos pessoais, a exemplo da lendária Magnum, que foi criada em 1947 por Robert Capa, Henry Cartier-Bresson, David Seymour e George Rodger. Não à toa desde 1976 pertence ao staff da agência. Ele define seu trabalho como político-social: ''''Meus projetos são sempre muito longos. O da fronteira com o México, por exemplo, levou 26 anos para ser concluído'''', conta. ''''Claro que neste tempo fiz e realizei vários outros trabalhos, mas eu precisava entender direito o que acontecia lá.'''' E o que ocorria é que, às vezes, ele achava que estava no México, outras nos Estados Unidos: ''''A fronteira é algo muito sutil.'''' O mesmo aconteceu com esta sua mais recente obra, Istambul: Uma Cidade de Mil Nomes. Depois de 68, ele só voltou lá no final dos anos 90, antes do 11 de setembro: ''''Mas na Turquia é diferente. Eles são um povo muito hospitaleiro, simpático. Não senti mudança nenhuma.'''' Mas, ao contrário de muitos fotógrafos documentaristas que preferem fazer seu trabalho em preto-e-branco, Alex Webb há muito optou pela cor: ''''Comecei fotografando em preto-e-branco, mas com o tempo vi que a cor tinha um elemento emotivo muito forte. Que muitas vezes aquele vermelho, aquela tonalidade, fazia parte da história. Foi por isso que escolhi trabalhar com imagens coloridas, como uma forma de linguagem.'''' Além disso, o que se destaca é seu trabalho, é a concentração do seu olhar. Não lhe interessa muito o entorno, mas o que se apresenta à sua frente: ''''Meu olhar é dirigido. Olho para aquilo que me interessa.'''' Talvez por isso, seus primeiros planos sejam tão fortes, tão evidentes. Ao passarmos pelas páginas do seu livro, é esse seu olhar ''''flaneur'''' que encontramos. Istambul é uma cidade de mil histórias, de mil nomes, mas não foram mil cidades que ele encontrou: ''''Não sei dizer quantas cidades encontrei, foram infinitas'''', comenta, divertido. O posfácio do livro ficou por conta de Orhan Pamuk, prêmio Nobel de Literatura de 2006: ''''Na verdade, trata-se de um trecho de seu livro Istambul. Uma saudade, uma lembrança uma cidade cheia de becos, de mistério, de vida. Mas acima de tudo de cores.