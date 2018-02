Ele está de volta

A Globo volta a apostar em Jack Bauer durante as férias do Programa do Jô, em janeiro. Mas a sexta temporada da série 24 Horas, protagonizada por Kiefer Sutherland, só deve começar no dia 21 de janeiro, após o Jornal da Globo, e não mais no começo do mês como era de costume nos outros anos. Para o horário, a Globo vai transmitir, a partir do dia 1º de janeiro, o Festival de Sucessos, após Duas Caras, às terças, quintas e sextas-feiras. Depois do dia 8 de janeiro, os filmes passam a ser exibidos depois do Big Brother Brasil 8. O reality show estréia com mais programas ao vivo e vai ao ar após Duas Caras, de segunda-feira a sábado, e após o Fantástico, no domingo. Na área musical, a Globo reprisa os melhores programas de 2007. O Som Brasil irá ao ar de terça a sexta feira, até o dia 15 de janeiro, logo em seguida do Jornal da Globo. Já o programa Por Toda A Minha Vida será exibido nos dias 7 e 14 de janeiro, às segundas-feiras. E nos dias 16, 17, 18 e 19 de janeiro, o Festival de Verão de Salvador anima as noites da semana após o Jornal da Globo e, no sábado, depois do Altas Horas.