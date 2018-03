Eldorado reúne Luiz Melodia e filho Mahal Reis O projeto Grandes Encontros, da Rádio Eldorado, recebe amanhã o cantor Luiz Melodia e seu filho, o rapper Mahal Reis, na edição especial do Dia dos Pais. O show, que terá transmissão ao vivo pela Rádio Eldorado FM (92,9) e em vídeo pelo Território Eldorado (www.territorioeldorado.com.br), está marcado para as 12h30, no Shopping Anália Franco (Avenida Regente Feijó, 1.739, telefone 4003-4133). Luiz Melodia cantará músicas de seu mais recente disco, Estação Melodia - Ao Vivo, que reúne sambas dos anos 30, 40 e 50, além de sucessos de sua carreira, como Pérola Negra e Negro Gato. Entrada franca.