Elas Cantam Roberto na TV Globo amanhã O show Elas Cantam Roberto, realizado na terça-feira no Theatro Municipal de São Paulo, será exibido na TV Globo amanhã, às 23 horas, depois do Fantástico. Primeiro de quatro eventos comemorativos dos 50 anos de carreira de Roberto Carlos, o encontro também vai virar CD e DVD, com lançamento previsto para o segundo semestre. Dentre as 20 convidadas, as interpretações que mais se destacaram foram as de Fafá de Belém, Ana Carolina, Nana Caymmi, Zizi Possi, Alcione e Hebe Camargo. O Rei cantou Emoções sozinho e finalizou a noite com Como É Grande o Meu Amor por Você e É Preciso Saber Viver, ao lado das súditas.