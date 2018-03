Elas adoram CSI NY

Gil Grissom (William Petersen) é o detetive mais esperto entre os CSIs e Horatio Caine (David Caruso), o mais canastrão. As mulheres, porém, preferem Mac Taylor (Gary Sinise), o soturno investigador de CSI NY. O primeiro episódio da 5ª temporada da série, no ar dia 5 de fevereiro, foi a atração mais vista entre mulheres com mais de 18 anos na TV paga, no horário de exibição, às 20 horas. Caine e Grissom, no entanto, não decepcionaram a audiência e as estreias, também em fevereiro, da 7ª temporada de CSI Miami, no dia 4, às 21 horas, e da 9ª temporada de CSI, no dia 2 de fevereiro, às 20 horas, deixaram o AXN na liderança da TV por assinatura, considerando o target do canal: homens e mulheres, de 18 a 49 anos, das classes A e B. SEGUNDAS-FEIRAS Com as mudanças de elenco de CSI - que mostrará nesta temporada a saída de Gil Grissom e a chegada do dr. Raymond Langston ( Laurence Fishburne) - e com o início da 5ª temporada de Lost, marcada para o dia 9, as noites de segunda-feira no AXN devem render bons índices de audiência. Lost entrará no ar logo após CSI, às 21 horas.