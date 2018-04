Eis o famoso véu Dayenne Mesquita, protagonista de Vende-se um Véu de Noiva, do SBT, prepara-se para entrar em cena, em uma capela do Belenzinho, zona leste da capital. Trajada de noiva, com o famigerado véu, Eliana se casa nesta quinta-feira, mas sofre um acidente a caminho da lua-de-mel. O noivo morre e, triste, a moça decide vender a peça.